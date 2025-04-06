ChillClub頒獎典禮2025︱現場直擊花生！開場場面混亂+得獎者竟然預錄感言

2025年Chill Club頒獎典禮︱《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》今晚（6號）於啟德體育園體藝館盛大舉行。今年CHILL CLUB特別新增服裝獎項，相信今晚的頒獎典禮將更加精彩、看點十足。以下讓我們一起現場直擊今晚各大花生位！