ChillClub頒獎典禮2025︱現場直擊花生！開場場面混亂+得獎者竟然預錄感言
Chill Club頒獎典禮2025︱現場直擊花生
1 | 開場冇旁白介紹 場面混亂到超尷尬
今晚頒獎典禮一開場，由Joey Tang獨奏結他率先登場，隨後一眾作曲、作詞、監製等幕後功臣輪番出場。然而，由於現場沒有旁白逐一介紹，僅靠字幕顯示身份，場面顯得十分尷尬，大家似乎都不知該何時退場。緊接著，新人、女歌手、組合和男歌手按順序登場，但台上一班歌手唔係企錯位，就太早落台，顯得手足無措，場面相當混亂！
2 | Jay Fung、許廷鏗打頭陣試音響
每年CHILL CLUB頒獎典禮都會邀請一眾歌手同台獻唱表演，今年由許廷鏗、Jay Fung和Jace聯手演繹《一人之境》、《世一》、《到底發生了什麼事》和《MegaHit》。素有「唱家班」之稱的許廷鏗和Jay Fung一如既往表現穩定，網民紛紛讚道：「又搵許廷鏗試音響」「JF真係好穩」。然而，Jace一出場時似乎因為過於緊張，表現略顯失準，頻頻走音！
3 | 得獎者全部預先錄感言場面詭異
當頒發「音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）」時，第一首獲獎歌曲《會再見的》由Jay Fung奪得。不過Jay Fung仲未走到台上，得獎感言就已開始播放，搞得全場觀眾一臉茫然，主持Thor甚至忍不住說：「情況好似有啲詭異咁。」不過佢隨後解釋，原來所有候選人事先都已錄好感言，每位得獎者一上台，就會播放他們預錄的感言。
不過網民們都對呢種新方法感到好不滿：「得獎者冇得即席講得獎感受，係可以好好控制時間，但得獎者上到台，咪都冇支，只係聽錄定開致謝，個得獎者就勁老尷尬咁企喺嗰台到，規感覺好差」、「得終身成就獎有得講」、「係邊個天才諗到預錄得獎感言 嘢都冇得講就落返去」等。
4 | 今年新設服裝獎 Serrini最搶鏡
今年CHILL CLUB新增服裝獎，吸引一眾歌手盛裝出席，爭妍鬥麗。向來造型搶眼的Serrini今年也不例外，以爆炸頭搭配藍灰色長裙驚艷全場，吸睛無數；女團Viva與COLLAR成員則以性感露腰裝亮相，格外養眼。最終，服裝獎由Aiden Hung（洪助昇）奪得，成為今晚一大亮點。