CHILL CLUB 2025 | 盤點9大女歌手靚相 2大女團硬撼雲浩影透視長腿
1 | 雲浩影白色晚裝大曬長腿超高貴
雲浩影Cloud昨晚在頒獎典禮上全晚食白果，連服裝的Close Up畫面都一個也沒有。不過Cloud隨即在IG上載一張露長腿的靚相，吸引眼球！她身穿一襲白色薄紗長裙，長腿若隱若現，性感十足，仙氣飄飄的造型令人驚艷，就連Coleman黃澤林都忍不住留言：「勁呀bro!!」
2 | 張天穎露出小蠻腰
女團Beanies成員張天穎昨晚憑個人作品《低調》勇奪《音樂第一歌曲獎-跳唱歌曲》，實力備受肯定！她當晚的造型同樣搶眼，一身鮮藍色上衣完美襯托她的氣質，搭配展現纖細小蠻腰的設計，時尚感爆棚！
3 | Ivy So顏值爆燈
COLLAR「靚樣擔當」Ivy So的高顏值向來備受公認，昨晚她以一條超短白裙亮相，完美展現小蠻腰與修長美腿，搭配甜美可愛的表情，魅力爆棚！不過在台上表演時，一度不慎露出打底褲，不過網友依然大讚「甜美又性感」。
4 | 芯駖高抄曬傲人上圍
昨晚勇奪「Chill Club年度新人女歌手金獎」的芯駖，不僅實力備受肯定，服裝造型同樣搶眼！她身穿一件灰色上衣，設計大膽中門大開，性感黑色內衣若隱若現。芯駖更在IG上載照片時大玩高抄，毫不吝嗇地展現傲人上圍！
5 |阿蛋大曬白滑美背
「Lolly Talk」成員黃詠霖（阿蛋）就大曬白滑美背！
6 | Yanny曬前又曬後
另一香港女團Lolly Talk的門面Yanny，今次身穿白色吊帶短裙，前後大曬白滑美肌，完美展現火辣身材，令人目不暇給！
7 | Elka收起上圍轉露小蠻腰
另一Lolly Talk成員Elka，今次收起傲人上圍，轉露小蠻腰，依然夠性感！
8 | 彭泳熙heihei露胸又露腿
真人選秀節目《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: THE STAGE OF VOICE》20強選手之一的彭泳熙擁32E標青身形，昨晚穿上黑白短裙，露胸又露腿超吸睛。
9 | 陳慧琳52歲依然Keep得超好
陳慧琳昨晚驚喜現身CHILL CLUB頒獎典禮，狀態保持得很好，巨星風采依舊。她穿著一身黑白西裝登場，優雅中帶點時尚感。網民都大讚佢外形同表現夠出色，完全唔似52歲。