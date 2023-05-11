So Ching退出COLLAR｜ 盤點香港10大女團 難敵解散單飛收場？

ViuTV女團COLLAR於2022年1月12日正式出道，當時IG開通短短一天就已經有超過19萬的Fans支持，在樂壇頒獎禮亦奪得不少獎項。不過，昨天傳來COLLAR成員So Ching退團決定，意味今後COLLAR會以7人姿態走下去，令不少粉絲傷感。回顧香港娛樂圈，女團都唔太長久，唔少嘅下場都係解散或分拆變單飛⋯⋯