So Ching退出COLLAR｜ 盤點香港10大女團 難敵解散單飛收場？
盤點香港娛樂圈歷代女團
1.COLLAR
女團COLLAR，當日觀眾都為其冠上「女版MIRROR」的名號。其8位成員都是透過《全民造星4》誕生，各有實力。希望在未來日子都可以繼續睇到COLLAR的進步和精彩演出！昨天，So Ching發長文公布退出COLLAR決定，並表示「自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒。」
各位朋友：
自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。
在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。
過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。
我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。
感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。
最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。
很感恩一直有你們陪伴
謝謝大家。
2.Twins
於2001年成立的Twins，由鍾欣潼啊嬌同埋蔡卓妍啊Sa組成，兩人出道即刻已經爆紅，包攬不同範疇的娛樂事業。而且更加用極短時間就登上紅館開演唱會，風頭一時無兩，兩人直至今日依舊有非常高的知名度，不時出現在大銀幕上。
3.Cookies
成立於2002年的Cookies，可謂是當時超熱門的偶像女團。最初9個人各有特色，而且每個人都有一定Fans支持。不過之後慢慢9人就開始各有發展，分散為「餅碎」。直到依家，叫做比較常出現的就淨返鄧麗欣了。
4.Freeze
於2007成年的Freeze，由成員甄詠珊、陳樂榣及石詠莉組成，出道後緣賣弄性感見稱，不過後來就被爆三人均有整容，更指三人為「整容女團」，最後Freeze都慢慢淡出娛樂圈。
5.Hotcha
同樣於2007年成立的Hotcha，由成員張惠雅、張紋嘉（Crystal）及黎美言組成。三人精於不同風格的舞道，令Hotcha有不少歌曲都為快歌，例如《小野蠻》、《不要防曬》等等。出道同年就人氣大爆，而暗地裡都不斷與Freeze較勁。成軍7年之後3人有不同發展目標，所以決定拆夥各自發展。
6.Super Girls
成立於2010年的新一代女團Super Girls，5位成員都樣貌不凡，包括李靜儀、趙慧珊、吳嘉禧、陳穎欣、蔡明思。襯著當韓流襲港，這隊「港式韓女團」都成功在初期大受歡迎，更曾於2013年奪下新人組合銅獎。Super Girls雖暫未解散，但各人都已經步入單飛狀態。
7.As One
隔兩年後的2012年As One成立出道，初代成員有Shin、Elfa、Oli、Nata，當時亦已經開始走紅。之後成員大洗牌，2015年以Shin、Tania、Chloe、Kira於韓國再次出道。整隊As One都沒有太多記憶點，成員的轉變仲快過茶記出個乾炒牛河，最後於2017解散。
8.FFx
2013年出道的FFx，個人認為係搞笑組合，成員又係換嚟換去記唔住了，令全城都有關注度的在於組合單曲《Sugar Baby》，當中唱歌和舞蹈都十分小學雞，而且MV製作十分簡單，仲衰過中學生功課，而出鏡成員更被指「撈味濃」，懷疑係想搵「Sugar Daddy」。
9.BINGO
2016年出道的BINGO，其成員轉變都十分大，比較出名的當然是參加過《造星》的關嘉敏、陳善渝以及夏子涓。三人都希望透過《造星》去讓更多人認識，不過三人都暫未有十分亮眼的成績，繼續在娛樂圈浮浮沉沉。
10.After Class
由ViuTV對手TVB成立的After Class，成員同樣來自選秀節目《聲夢傅奇》。當中炎明熹和姚焯菲應該叫做最為人熟識，由於姚焯菲（Chantel）今年初前往新西蘭留學，趁住學校假期亦有返港工作兼同「小菲象」團聚，至於其他成員單飛出歌，不過姚焯菲應承過大家After Class係唔會解散！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！