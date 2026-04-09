22歲大馬Gen Z女神Christy Ui身高150cm坐擁3.5萬粉絲 雙威大學學霸變身品牌寵兒

22歲大馬Gen Z女神Christy Ui身高僅150cm出頭，卻憑藉優良 比例在Instagram坐擁3.5萬粉絲！這位就讀雙威大學的天秤座ESFP女孩，以陽光健康的性感形象成為品牌寵兒，更被網民封為「大馬最強小隻女」。她的穿搭照片總能營造高挑視覺效果，完美詮釋「身高不是問題，比例才是王道」，令人驚嘆小隻女也能擁有名模氣場。