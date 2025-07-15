加拿大空姐Coco反擊被標籤淫亂 大尺度寫真堅持性感：唔代表我容易上床

在今集《Have a nice Date》中，主持人艾力邀請了來自加拿大、擁有20萬粉絲的性感KOL兼前空姐Coco接受訪問，Coco毫不避諱地談及自己在空姐生涯與被網民批評一事：「我不是無腦女生，性感不代表低賤。」