加拿大空姐Coco反擊被標籤淫亂 大尺度寫真堅持性感：唔代表我容易上床
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在今集《Have a nice Date》中，主持人艾力邀請了來自加拿大、擁有20萬粉絲的性感KOL兼前空姐Coco接受訪問，Coco毫不避諱地談及自己在空姐生涯與被網民批評一事：「我不是無腦女生，性感不代表低賤。」
Coco反擊網民批評「我性感唔係冇腦」
談到空姐行業的「江湖傳說」，Coco直言不諱：「你話淫亂，每個行業都有。無可否認你飛到外國，公司又包酒店，又一個人，當然比其他行業有機會做一啲嘢，但唔代表你一定要做。」
她指有同事會覺得自己係「雞」，但自己就覺得不能控制別人想法，出即使身穿制服，也會被同事或機師錯誤標籤為「隨便」，更試過被借機進房的機師騷擾。她強調開放的思想並不等同性開放：「思想開放唔代表我容易上床，更不代表我值得被人睇唔起。」
寧願網民鬧自己冇內涵
身為性感KOL，Coco亦坦言在香港經常受到網民尖酸刻薄的評論：「有香港人留言說我是假ABC，因為我的中文太好。」她更諷刺表示：「想傷害我，不如罵我沒內涵，比說我樣衰更傷人。」
兩歲移民加拿大 感歎香港變化劇烈
雖在兩歲時移民加拿大，Coco卻對香港懷有矛盾情感。這趟五日旅程，她形容為「遊客般」的短暫回歸，但亦透露：「就算這個城市不是屬於我，但它是屬於我很愛的親人，我依然會維護它。」
出寫真為代表香港爭口氣
她日前接受訪問時透露，將於本月中返港，並會現身書展及動漫節舉行簽名會。被問到屆時會否大派福利，她笑言首批寫真書將全數親筆簽名。不過她強調，自己連佣金都不會抽，因為出寫真並非為了賺錢，金錢對她而言並不重要，只希望讓全世界看到香港的美，並希望能代表香港爭一口氣。
半裸上陣堅守底線 遭批出位照樣做自己
至於是否有信心成為本年度的寫真王后，她坦言拍攝性感寫真的初衷，只是為了紀錄自己的一段狀態，留給自己和支持者作為美好回憶，並非為了爭奪任何銜頭。今次作品以美學為主軸，其中一輯半裸造型原本貼有乳貼，但她拍攝途中決定豁出去，親手撕走，仍堅守三點不露原則，並由攝影師以構圖角度巧妙避開敏感部位。談到早前在旺角街頭拍攝性感造型時引起熱議，更被部分網民批評過分出位，她則輕描淡寫地回應，自己只是專注做想做的事。
圖片來源：YouTube@艾力Eric、IG@coco_chm資料或影片來源：原文刊於新假期