Coffee林芊妤騷自信上圍 分享6大招挺胸大法網民大讚招數有效
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自從離開TVB轉型成為瑜伽KOL的Coffee林芊妤，近年來在社交媒體上的人氣急升。自2018年產下愛子翟德彥（暱稱伯伯）後，Coffee便經常在社交平台上分享她與家人的溫馨日常，成為不少網友關注的焦點。Coffee日前就於個人頻道上傳了分享產後挺胸大法的影片，惹來大批媽媽粉絲們熱議。
Coffee自爆曾因胸部下垂感困擾
月前，Coffee在泰國拍攝的比堅尼照片在網上引起了轟動。照片中的她，擁有著完美的腹肌和豐滿的上圍，讓人難以相信她已經是一位孩子的母親。Coffee在個人頻道最新上傳的影片中，坦言產後遇到了不少挑戰。她透露在生下孩子後，曾因為胸部下垂而感到困擾。當時，她堅持了2年的母乳餵哺，但長時間的哺乳也讓她的胸型走樣。為了讓雙峰重回堅挺，Coffee付出了不少努力。
拍片分享6大招挺胸大法
Coffee在片中亦有分享她產後重塑胸型的6大祕訣，其中包括：每星期至少進行3-4次的胸部肌肉訓練、 每星期至少進行1-2次的防止寒背拉筋、每天洗澡後為胸部進行淋巴疏通按摩、攝取骨膠原補充產品或食物，如鳳爪、豬手、牛筋、魚、花膠等、穿著矯形內衣，幫助拉回贅肉和收副乳等。至於最後一招，Coffee就強調重塑胸型需要耐心，效果不會立即顯現。她鼓勵大家不要氣餒，只要持之以恆，就有機會看到身材的改善。
網民留言大讚：堅持半年真的挺上來了
Coffee的影片上傳後即刻惹來大批網民留言，不少媽媽粉絲都留言大讚Coffee的招數非常有效，又指跟住Coffee的練胸影片練習後，胸型都大有改善：「Coffee老師的胸部影片真的要認真做，我大的餵奶餵兩歲三個月，小的餵奶餵兩歲六個月，胸部真的垂到看了很想哭，又小又鬆又垂，認真做了半年的胸部運動，真的挺上來了。謝謝老師總是這麼用心、無私的分享影片」、「正在哺乳中，這影片真是大救星」、「我也是二胎媽媽。胸部小的可憐。認真做了兩個星期。胸部明顯有形狀出來了。可以看到有稍微挺出來了。會繼續努力。加油。」等。
一齊睇片：
Coffee分享 6大豐胸秘訣！
圖片來源：IG@coffee89921、YouTube@Coffee林芊妤資料或影片來源：YouTube@Coffee林芊妤