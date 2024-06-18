Coffee噴血內衣福利「索到尖叫」 澎湃上圍令人窒息！
廣告
自從Coffee林芊妤成為瑜伽KOL後，近年人氣有增無減，早前為個人運動服品牌舉行活動完滿成功，近日又有另一搞作，Coffee親自上陣拍了一輯胸圍的廣告照，多張性感福利喪吸近4萬like！
Coffee噴血內衣福利「索到尖叫」
Coffee自己做代言，展示fit爆身材，其澎湃上圍令人窒息！不少網友激讚：「J死人咩！」、「索到尖叫」、小姐 著到咁我好難唔同你影寫真wor」、「小姐你夠18歲未 快啲着返件衫」、「健康美到不得了! 」
Coffee壓力太大爆喊：記錄處女下海的第一次
活動結束後，Coffee所有的壓力和緊張情緒終於得到了釋放，並感受到從深處湧出的開心眼淚。「我馬上就崩潰了，但全部也是開心的眼淚，記錄處女下海的第一次」不過，Coffee更笑指活動完結後就馬上病倒。
Coffee搞活動兩度延期 大量粉絲冒雨撐場
Coffee自爆曾受天氣影響兩度延期，「 坐過山車的一個月，撞正活動當日第一天女人痛果然是比較情緒化」 ，她還說對於一位平時不喜歡舉辦生日派對，甚至結婚也沒有擺酒的人來說，決定籌備一個品牌活動已經是一件非常耗費心力的事情。在準備過程中，不僅要面對無法預測的天氣因素，還要應對連續的延期。雖然天公不造美，但無阻大量粉絲冒雨撐場，更有支持者同Coffee自拍留念。
圖片來源：IG@coffee89921