Coffee林芊妤示範瑜伽褲最強著法 嚴寒遊北海道照著無誤！
Coffee林芊妤示範瑜伽褲最強著法 遊北海道照著無誤！
近日，Coffee舉家一同遊北海道，落雪的情景更是令人羨慕不已。而她在IG上傳一系列的照片中，可見其去瑜北海道同樣宣揚瑜伽褲的偉大，穿上瑜伽褲打卡，並在caption處寫下：「白色假期，雖然嚟到落雪嘅地方係好有感覺，同一時間又覺得好凍，但最開心嘅一定係佢（兒子）。」
上半身好暖 下半身好凍
照片中的Coffee保暖方法十分充足，頭戴著酒紅色冷帽，身穿純白Fleece厚外套，睇落都覺暖！不過下身則選擇淨係著一條瑜伽褲，突然之間極速降溫。有Fans都擔心Coffee會著得不夠暖，問其是否有穿著保暖褲，而Coffee則回應：「我着咗兩條瑜伽褲，不過其實我覺得幾度同負幾度都係冇乜分別，都係凍。」，網民不禁讚嘆：「原來著左兩條，都仲係咁幼隻腳，羨慕死人」。
網民：衣櫃得瑜伽褲？
不過仍有網民擔心Coffee下半身不夠暖，直言「係唔係衣櫃除咗瑜珈褲已經冇其他褲，咁凍著返保暖嘅褲好喎」、「買條裡面棉毛外面跣水褲會好啲」、「條褲太薄，兩條都唔會夠，要着燈芯絨，冷親手尾長。」、「真係走火入魔」、「去到日本真係冇人著yoga pants出街 除左佢」、「佢賣瑜伽衫褲既，可以嘅話佢應該浸溫泉都想著住瑜伽褲。」
仲有一條黑色版！
有另一組照片中可見，Coffee一家人合照相當溫馨，而Coffee同樣只是穿著一條黑色瑜伽褲，睇嚟Coffee的確勁愛呢種褲型，完美地展露出自己做瑜伽的成果，並且大騷一對修長美腿。
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