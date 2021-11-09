Coffee林芊妤首孖老公拍片考驗默契 結果被揭經常唔沖廁極不衛生
文：東方新地｜圖：林芊妤IG、YouTube頻道
Coffee最難頂係唔沖廁！
在今次「夫妻默契」的考驗中，Coffee與老公面對製作組一堆古靈精怪的問題，例如「寫出第一次約會地方」、「對方令自己最感動的事」、「對方的星座」等等，雖然兩公婆的默契就認真麻麻，不過二人依然會互相體諒及接納，何以話係借拍片放閃！然而，在其中一道「寫對方缺點」的題目中，老公就火力全開爆大鑊，寫下Coffee最差的壞習慣就是「唔沖廁」！
連親戚都見識過！
Coffee老公繼續爆：「呢個唔係唔記得，係真係特登，而且係冇原因！呢樣係包括大便！我唔明，其實係咪要畀人睇我好健康呢？係連我親戚都見過！個頻率大約有七成！」在旁的Coffee被揭發後不斷在旁大叫，試圖阻止老公發言，可惜仍然是一發不可收拾，還向製作組施壓要求別將此段內容剪輯出街。
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文：東方新地｜圖：藝人IG
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