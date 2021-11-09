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Coffee林芊妤首孖老公拍片考驗默契　結果被揭經常唔沖廁極不衛生

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撰文：東方新地

平時大家見到林芊妤Coffee拍片，大概都會覺得係教瑜珈，或者是與修身、減肥及運動有關。但最近她卻一反傳統，還首次將老公搬上幕前，大玩「夫妻默契問答」考驗，最後竟然被老公爆大鑊！

文：東方新地｜圖：林芊妤IG、YouTube頻道

（圖片來源：IG@coffee89921）
（圖片來源：[email protected]

Coffee最難頂係唔沖廁！

在今次「夫妻默契」的考驗中，Coffee與老公面對製作組一堆古靈精怪的問題，例如「寫出第一次約會地方」、「對方令自己最感動的事」、「對方的星座」等等，雖然兩公婆的默契就認真麻麻，不過二人依然會互相體諒及接納，何以話係借拍片放閃！然而，在其中一道「寫對方缺點」的題目中，老公就火力全開爆大鑊，寫下Coffee最差的壞習慣就是「唔沖廁」！

（圖片來源：Coffee的YouTube頻道截圖）
老公都係有嗰句講嗰句啫！（圖片來源：Coffee的YouTube頻道截圖）

連親戚都見識過！

Coffee老公繼續爆：「呢個唔係唔記得，係真係特登，而且係冇原因！呢樣係包括大便！我唔明，其實係咪要畀人睇我好健康呢？係連我親戚都見過！個頻率大約有七成！」在旁的Coffee被揭發後不斷在旁大叫，試圖阻止老公發言，可惜仍然是一發不可收拾，還向製作組施壓要求別將此段內容剪輯出街。

片尾仲有「伯伯」現身。（圖片來源：Coffee的YouTube頻道截圖）
片尾仲有「伯伯」現身。（圖片來源：Coffee的YouTube頻道截圖）

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文：東方新地｜圖：藝人IG

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水上樂園｜Coffee林芊妤

Coffee林芊妤一家三口試玩水上樂園，本身是瑜伽導師的Coffee以白色三點式上陣，相當吸睛，佢仲溫馨提示大家「記得玩90度直落滑水梯，兩個字『刺激』，真的是很好玩樂而忘返啊，連伯伯都玩到沒電了」。

Coffee同囝囝伯伯。（圖片來源：林芊妤IG）
Coffee同囝囝伯伯。（圖片來源：林芊妤IG）
Coffee大力推薦大家玩呢個七彩直落滑水梯。（圖片來源：林芊妤）
Coffee大力推薦大家玩呢個八彩直落滑水梯。（圖片來源：林芊妤）
Coffee同老公（圖片來源：林芊妤IG）
Coffee同老公難得放閃。（圖片來源：林芊妤IG）

口罩小姐阿姨

索媽代表還有口罩小姐亞軍阿姨（徐蒨寧），人妻人母的阿姨著上鮮紅色泳衣，孖老公現身水上樂園，好鬼搶鏡﹗阿姨開心留言：「 阿姨我今日就抓緊夏天嘅尾巴，同我老公一齊匆沖衝入海洋公園水上樂園，多款大型嘅水上遊戲真係好好玩！玩盡戶外戶內，女士們當然唔少得嘅就係影相打卡啦！」

口罩小姐叫自己做阿姨，其實索過不知幾多妹妹仔﹗（圖片來源：徐蒨寧IG）
口罩小姐叫自己做阿姨，其實索過不知幾多妹妹仔﹗（圖片來源：徐蒨寧IG）
還有一陣少女味﹗（圖片來源：徐蒨寧IG）
還有一陣少女味﹗（圖片來源：徐蒨寧IG）
阿姨身材keep得咁好，下過不少苦功，證明呢個世界沒有醜的女人，只有懶的女人﹗（圖片來源：徐蒨寧IG））
阿姨身材keep得咁好，下過不少苦功，證明呢個世界沒有醜的女人，只有懶的女人﹗（圖片來源：徐蒨寧IG））

上屆港姐季軍郭栢妍

23歲的上屆港姐季軍郭栢妍，自去年選港姐後都未有公開著泳衣，雪白肌膚襯上白色泳衣，好搶眼﹗郭栢妍留言：「最鍾意去水上樂園，一日旅行既（嘅）感覺，玩到吾（唔）捨得走可惜嘅係玩吾（唔）晒所有水上設施。」

郭栢妍孖林奕匡太太李靄璣結伴遊玩水上樂園。（圖片來源：郭栢妍IG）
郭栢妍孖林奕匡太太李靄璣等結伴玩水。（圖片來源：郭栢妍IG）
（圖片來源：鄭紹康IG）
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