Coffee林芊妤首孖老公拍片考驗默契　結果被揭經常唔沖廁極不衛生

平時大家見到林芊妤Coffee拍片，大概都會覺得係教瑜珈，或者是與修身、減肥及運動有關。但最近她卻一反傳統，還首次將老公搬上幕前，大玩「夫妻默契問答」考驗，最後竟然被老公爆大鑊！

文：東方新地｜圖：林芊妤IG、YouTube頻道