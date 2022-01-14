Coffee林芊妤終查明兒子嘴腫真相 被網民斥唔識做人阿媽 開火還拖

Coffee林芊妤近年主力教瑜伽及KOL工作，不時會分享兒子伯伯的互動及生活日常，三歲兒子人氣高企，好得網民喜歡﹗近日Coffee分享了伯伯嘴腫到似鴨仔的相片，四出看醫生後，最後才發現原來是牙齒出問題，卻被網民訓斥「好心學吓點做媽媽啦﹗搞到個仔咁﹗」Coffee隨即開火還拖﹗網民反應兩極﹗