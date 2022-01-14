Coffee林芊妤終查明兒子嘴腫真相 被網民斥唔識做人阿媽 開火還拖
Coffee林芊妤近年主力教瑜伽及KOL工作，不時會分享兒子伯伯的互動及生活日常，三歲兒子人氣高企，好得網民喜歡﹗近日Coffee分享了伯伯嘴腫到似鴨仔的相片，四出看醫生後，最後才發現原來是牙齒出問題，卻被網民訓斥「好心學吓點做媽媽啦﹗搞到個仔咁﹗」Coffee隨即開火還拖﹗網民反應兩極﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] Lam
Coffee林芊妤日前透露3歲兒子伯伯自出世後第一次去醫院，因為兒子上唇又痛又腫，並貼出兒子嘴腫的相片，網民留言指睇見到戥母子心痛，Coffee指經醫生診治後指伯伯細菌感染，Coffee長文分享後問大家：「想問吓你哋有冇試過咁嘅情況？通常會幾時先好返㗎？見佢隻牙仔都有少少變黑﹗」
Coffee林芊妤日前透露3歲兒子伯伯自出世後第一次去醫院，因為兒子上唇又痛又腫，並貼出兒子嘴腫的相片，網民留言指睇見到戥母子心痛，Coffee指經醫生診治後指伯伯細菌感染，Coffee長文分享後問大家：「想問吓你哋有冇試過咁嘅情況？通常會幾時先好返㗎？見佢隻牙仔都有少少變黑﹗」
林芊妤兒子嘴消腫卻牙發黑
Coffee之後一度報平安指兒子伯伯嘴唇已逐漸消腫，但依然不明牙仔為何變黑？數天後，Coffee發長文指終於知道兒子嘴腫的真相，竟然是因為生牙瘡，她感謝媽媽級網民給意見，又有牙科診所姑娘告知黑牙的嚴重性，故立即帶兒子去看牙醫﹗
伯伯原來生牙瘡 林芊妤：終於水落石出
Coffee指原來牙科有分「 兒童牙齒專科同普通牙科」，醫生詳細話佢知： 「 牙齒崩咗因為佢有蛀牙，面腫就係因為有蛀牙生牙瘡嘅原因。」醫生指伯伯因為有飲夜奶習慣，又指其隻門牙原來不是撞崩，而是因為蛀牙﹗Coffee分享這個經歷希望新手媽媽們有得著﹗有不少網民多謝Coffee的無私分享，但有網民卻留言訓斥Coffee唔識做媽媽，「你真係要好好學習點做媽媽﹗個仔蛀牙生牙瘡都唔知唔理﹗」、「做媽媽真係要考牌」、「好心你學吓點做人阿媽啦﹗」
林芊妤發火：奶奶，俾少少同埋心啦﹗
Coffee被網民質問唔識做媽媽後，立即開火還拖：「哇…幾多阿媽會因為畀人咁樣講搞到抑鬱，俾少少同理心啦大佬，第一次做人哋阿媽啫，我唔係唔理係唔識啫奶奶（因為你啲語氣真係好似電視劇啲惡毒奶奶咁），其實把口唔好咁衰你嘅人生會幸福好多㗎，加油﹗」獲不少網民讚夠敢言挺身為自己發言，又指haters小事化大﹗但仍有不少網民狠批Coffee唔接受意見﹗