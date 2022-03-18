Coffee林芊妤3歲囝囝被踩「唔得意」 霸氣反擊：Unfollow我啦
百萬YouTuber兼瑜伽導師Coffee（林芊妤），不時在IG分享其3歲囝囝翟德彥（伯伯）的生活點滴，大晒兒子搞笑又可愛一面。不過近日就有網友私訊Coffee踩伯伯「唔得意」，又鬧她行為cheap，搞到Coffee一肚火！
3歲伯伯被踩「唔得意」
Coffee（林芊妤）近年主力教瑜伽及KOL工作，更成為百萬YouTuber。Coffee不時在IG分享3歲囝囝翟德彥（伯伯）的互動及生活日常，大晒伯伯搞笑又可愛一面。其實伯伯在2歲時其個人IG 已有17萬人追蹤，不過後來Coffee開始覺得伯伯有思想，自己不應該再代替囝囝講話，而關閉伯伯的IG，但伯伯依然人氣高企，好得網民喜歡﹗但日前Coffee在限時動態貼出一名網友的私訊留言，內容極不客氣：「其實你個仔真係唔覺得得意，你成日自戀你個仔，可唔可以唔好再放上網，其實你啲行為好Cheap，不過我無聊先會撳你啲嘢睇吓，但開始好頂唔順啦。」
霸氣反擊：Unfollow我啦
Coffee被搞到成肚火，即cap圖放上網，並霸氣回應該網民：「其實我真係冇逼你睇我嘅嘢，同埋我真係覺得我個仔好得意，同埋我真係好鍾意我個仔，所以我嘅IG都充滿着佢嘅足跡，不過我從來都冇要求人鍾意佢，呢個係我嘅IG，我鍾意擺咩就擺咩，難道呢個世界有咁多人有咁多唔同嘅意見，我都要聽？咁我咪好唔得閒！同埋你覺得我cheap嘅話，你仲Follow我，你咪仲cheap？乖啦，Unfollow我啦。我其實都唔係好想要你呢種Follower，Bye」之後Coffee收到大量支持者msg力撐，而她感謝粉絲外並大派定心丸：「放心，我冇咁容易畀人影響到我」。