Coffee林芊妤3歲囝囝被踩「唔得意」 霸氣反擊：Unfollow我啦

百萬YouTuber兼瑜伽導師Coffee（林芊妤），不時在IG分享其3歲囝囝翟德彥（伯伯）的生活點滴，大晒兒子搞笑又可愛一面。不過近日就有網友私訊Coffee踩伯伯「唔得意」，又鬧她行為cheap，搞到Coffee一肚火！