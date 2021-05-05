Coffee笑囝囝燒燶眼睫毛 網民鬧爆唔識做人阿媽
撰文：東方新地｜圖片：Coffee＠IG
Coffee囝囝搶吹蠟燭出事
Coffee日前在社交網公開囝囝伯伯因為搶吹蠟燭而燒燶眼睫毛，雖然她表示當場確認兒子眼睛沒事才笑到喊，但卻遭網民指摘沒有好好看著兒子，才會釀成今次的意外。
Coffee發現懷孕不久自然流產
上月Coffee在社交網分享了不幸流產的消息，向來希望生第二胎的她發長文表示「反正過了就會好」自勉！正能量的Coffee更貼出和兒子相處的片段，當中她臉上被兒子「伯伯」貼滿貼紙，非常搞笑。
3月曾打復必泰疫苗
Coffee指自己剛發現懷第二胎就不幸流產，惟未有提到流產的原因，不過今年3月23日，Coffee就在社交網透露預約了打復必泰疫苗，更拍下接種針卡，其後政府宣布有批次質素出問題而暫時煞停接種。據知Coffee打針後曾向傳媒表示無感到不適，亦沒有太擔心，雖然沒有證據顯示她的流產與疫苗有關，不過有醫生建議懷孕期或哺乳期女性應先諮詢醫生意見，再考慮是否接種相關疫苗。
Coffee回應：當時未知自己有咗！
Coffee在社交網自爆流產後，未有解釋原因，事後網民議論紛紛，她再回應傳媒表示：「當時未知自己有咗BB！」更說其實醫生都話打疫苗未必關事，有好多原因導致流產，可能胚胎有問題可能染色體出錯，身體都會自動排走胚胎，所以Coffee唔想再諗太多。
網友留言支持：養好身子再努力過
不少人知道這不幸的消息，也紛紛留言支持Coffee，有人留言：「養好身子再努力過」、「會好起來的。」和「Take Care！」向來受網友喜愛的Coffee一定會收到網友的心意。Coffee近年訪問也公開表示想追多一個孩子，可是一直未有好消息。她又提過有風水師說她現時的居所不太旺丁，所以希望搬遷後再懷孕，不過經此事後，Coffee提到會更珍惜和兒子的相處，希望她可以養好身體，再慢慢計劃生多一個。
復活節大玩特玩
因為流產要臥床多日，Coffee見身體狀況與精神都已恢復不少，趁早前復活節假與囝囝外出玩番夠本，繼續做個有活力的媽媽。