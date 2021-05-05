Coffee笑囝囝燒燶眼睫毛 網民鬧爆唔識做人阿媽

Coffee林芊妤近年有仔萬事足，兒子伯伯出世後，Coffee用心湊仔做個好媽媽，不過這位新派媽媽亦有大意時，日前為好友慶祝生日，兩歲囝囝搶住吹蠟燭，結果眼睫毛都被燒燶，Coffee上載當場笑到喊的照片，即引起不少非議……

撰文：東方新地｜圖片：Coffee＠IG