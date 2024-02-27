Coffee林芊妤自信曬重量級泳裝福利 泳衣1個「設計」額外加分
林芊妤連環放fit爆泳照
林芊妤相當豪爽，連環放出多張泳照，有的是在泳池影相、有對鏡自拍、亦有飲椰青嘅moment，照片中，林芊妤的鮮藍色泳衣上陣，展示完美腹肌同性感身段。
泳衣一個「出色設計」額外加分
林芊妤件靚靚泳衣仲有一個「出色設計」，就係加多了一條幼帶綁住傲人上圍，顯得格外性感誘人。難怪勁多網民大讚：「犯規地索 呢個女子唔得咁架wor」「好索肌肉，腰線，好靚jealous 」「健康性感 好厲害啊你！」「點解可以fit到咁爆呢？係咪唔食嘢？」
重溫林芊妤比堅尼福利
林芊妤最新上載到社交平台的照片中，她以比堅尼示人，趁剛立冬之際抓住秋天的尾巴，大方展示完美身材！除了線條極分明的腹肌外，林芊妤豐滿的上圍同樣搶鏡！引得網民紛紛留言大讚：「妳副身材好似未生過BB，好完美」、「你係超越自己嘅少女時期」、「你呢位媽媽會不會太正」、「癡線，腰腹啲線條靚到爆」！
34歲林芊妤大派泳裝福利 分享練出緊實蜜桃臀成果勁吸睛！
34歲的Coffee林芊妤近年成功轉型為成功瑜伽、育兒KOL，經常於社交平台上大曬好身材和愛兒的照片。近日Coffee亦於社交平台上曬出多張泳衣照，連身泳裝大曬完美蜜桃臀，令網民紛紛留言表示羨慕！
Coffee林芊妤大派蜜桃臀福利誘惑
Coffee林芊妤今次大派福利，仲分享練出緊實蜜桃臀的成果，全身濕透似乎是剛剛上水，令她貼身的泳裝，蜜桃臀即時一覽無遺，Coffee還大方分享心得：
前兩天
碰到一位以前一起讀書的舊同學
在短短的聊天過程下
她說感到最驚訝的是我下身的改變
因為我以前雙腿很粗比例上也比較短
這可是真的喔
當時的臀部還很扁平又有假外胯問題
而我多年來改變的方法很簡單
拉筋加腿部肌肉訓練
而髖關節的拉筋更為重要
因為可以改善假外胯練成蜜桃臀
把整體的比例拉上去
今天YT會上載「20分鐘髖關節伸展訓練」
跟我一樣想要改善身形比例的你
可以跟着練練啦！
但記得要配合運動持之以恆!!
網民大讚：呢件泳衣有魔法
網民紛紛大讚：「呢件泳衣有魔法，立眼望以為條腰咁幼，設計好」、「泳衣設計」、「身材勁靚」、「你嘅瑜珈衫設計真心正，出埋泳衣一定支持」，短短一日已喪吸2萬like。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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