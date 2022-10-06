Coffee著瑜伽褲出街被聲討 為啖氣連著30日瑜伽褲向網民大反擊

瑜伽界人氣KOL林芊妤（Coffee），不時都會在IG以及YouTube發放自己做瑜伽的片段。近日Coffee著了一條瑜伽褲去拜山引起網民聲討，令「瑜伽褲」的議題再次炒熱，一向真性情的Coffee為反擊網民，決定連續著30日瑜伽褲為瑜伽褲港女出返啖氣！