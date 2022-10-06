Coffee著瑜伽褲出街被聲討 為啖氣連著30日瑜伽褲向網民大反擊
Coffee著瑜伽褲出街惹網民批評
Coffee日前趁著重陽節帶同兒子上山拜祭先人，其後在IG社交平台上分享照片，卻惹來網民批評，事關Coffee當日穿上貼身瑜伽褲去相關場合，同時身形優點亦盡被表現，後來就成為網民圍攻對象，更揶揄她：「拜山都著瑜伽褲」、「驚死人唔認得佢」、亦有網民揶揄「仙人都會睇得好開心」、「死人要睇，生人都要睇」。
忍唔住出聲反擊
Coffee過往都是「炮仗頸」，對於一眾抨擊都忍唔住出聲反擊，她解釋當日由柴灣行到山頂凌霄閣，都係做緊運動，更行到身水身汗，反問網民：「咁我想問著運動衫係有乜嘢問題？總好過我著到登台咁去拜山啦係咪？同埋我之後都係去郊外風箏場野餐同放風箏，全日都係運動日」、「我唔著瑜伽褲，唔通我著條裙去會合理啲？」。
連著30日瑜伽褲對抗反對聲音
後來Coffee更覺得要將事情付諸行動，更特意出一個post討論關於瑜伽褲問題，內文如下：
我有嘢講
係香港女仔著leggings 輿論一直冇減退過
好與壞各執一詞
某部份人更加將‘女仔着瑜伽褲’貼上壞標籤
但我唔明白點解着自己鍾意嘅衣著出街
都要俾人討論？
如果你覺得我哋着得唔靚又貼身又肥又露
難道我哋又一定覺得你嘅衣着好好睇？
我想講喺呢個世界上需要討好既人就只有自己
自己鍾意着咩出街唔到其他人理（只要合法）
既然點著都會被標籤既話
我著我嘅事，由我自己標籤
我決定嚟一個 ‘30days of leggings’
無論食飯行街去Event去買餸
任何諗得出嘅場合都着leggings(情況許可既話）
我要話俾所有人聽我鍾意着咩衫係我話事 唔係你
歡迎大家呢30日
每日都去我嘅IG Story highlight
睇我着唔同既瑜伽褲出街
（如果夠瑜伽褲嘅話）
我要為所有鐘意著瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣🤘🏽（包括我）
#本來我性格比較隨和
#但連我都忍唔住要出聲啦
#互相尊重
行動獲東方昇力撐
在Coffee大膽講出意見之後，開始有網民尊重coffee意見，更支持Coffee的行動。而「儒家褲」KOL東方昇這時都在自己的社交媒體力撐：「儒家思想其中一個核心價值就係孝，著儒家褲有咩問題！！！」。首日挑戰Coffee則穿著瑜伽褲接放學，更有唔少女性響應挑戰，一同穿著瑜伽褲出街。
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