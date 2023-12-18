34歲Coffee林芊妤自爆老公房事冇驚喜：我唔係好有性需要
Coffee林芊妤一日2個鐘Keep Fit
Coffee日前擔任《絲打圍爐》嘉賓，接受主持人楊詩敏和練美娟的訪問，她透露生B之前一日教9個鐘瑜伽，再加上周末喜歡行山跑步，生活非常健康，但自從生B之後，再加上瑜伽服生意忙碌，運動的時間少了很多：「因為冇再教瑜伽，我又唔捨得個仔，咪將事業放喺網上，所以做運動起碼少一半，但而家維持身形就一星期大約2至3日，每次1至2個鐘就足夠，已經可以keep住。」
Coffee林芊妤教改善收緊私處
Coffee其後被蝦頭追問如何收緊私處的肌肉，她笑言有好多學生追問過她：「通常女生問我，『有冇得可以緊啲』，因為生完仔，順產被個BB撐大咗，有時會漏尿失禁，或者跳2下就滲尿。其實你而家都做到，即係好似你有高潮，你會收縮一下呀嘛，死喇，對唔住，我係咪講太多？」她即改口說：「即係好似急尿要忍住唔畀佢屙出嚟咁！收緊收緊！」
Coffee林芊妤自爆與老公房事「次次一樣」
練美娟再追問Coffee做瑜伽對房事是否有幫助，Coffee卻直言「次次都一樣」：「我老公都比較悶，我哋2個都比較悶，真係唔會有新奇有趣答案，每次都一樣，就算Playback都係一樣。好多人以為我好Wild（野性），但我真係唔係，我唔係扮玉女，但係我真係唔係好有性需要，我同老公都唔係好癲嗰啲。」她表示聽朋友分享做得好密，但2人卻非常之忙碌，猜測可能因為這樣遲遲未有第二胎：「嗰方面大家都悶，都係咁樣做呢件事，冇乜新奇刺激動作！我知點解我仲未有第二個，就係呢個原因，要檢討下！」
34歲林芊妤Fit到漏超吸睛
林芊妤最新上載到社交平台的照片中，她以比堅尼示人，趁剛立冬之際抓住秋天的尾巴，大方展示完美身材！除了線條極分明的腹肌外，林芊妤豐滿的上圍同樣搶鏡！引得網民紛紛留言大讚：「妳副身材好似未生過BB，好完美」、「你係超越自己嘅少女時期」、「你呢位媽媽會不會太正」、「癡線，腰腹啲線條靚到爆」！
34歲林芊妤大派泳裝福利 分享練出緊實蜜桃臀成果勁吸睛！
34歲的Coffee林芊妤近年成功轉型為成功瑜伽、育兒KOL，經常於社交平台上大曬好身材和愛兒的照片。近日Coffee亦於社交平台上曬出多張泳衣照，連身泳裝大曬完美蜜桃臀，令網民紛紛留言表示羨慕！
Coffee林芊妤大派蜜桃臀福利誘惑
Coffee林芊妤今次大派福利，仲分享練出緊實蜜桃臀的成果，全身濕透似乎是剛剛上水，令她貼身的泳裝，蜜桃臀即時一覽無遺，Coffee還大方分享心得：
前兩天
碰到一位以前一起讀書的舊同學
在短短的聊天過程下
她說感到最驚訝的是我下身的改變
因為我以前雙腿很粗比例上也比較短
這可是真的喔
當時的臀部還很扁平又有假外胯問題
而我多年來改變的方法很簡單
拉筋加腿部肌肉訓練
而髖關節的拉筋更為重要
因為可以改善假外胯練成蜜桃臀
把整體的比例拉上去
今天YT會上載「20分鐘髖關節伸展訓練」
跟我一樣想要改善身形比例的你
可以跟着練練啦！
但記得要配合運動持之以恆!!
網民大讚：呢件泳衣有魔法
網民紛紛大讚：「呢件泳衣有魔法，立眼望以為條腰咁幼，設計好」、「泳衣設計」、「身材勁靚」、「你嘅瑜珈衫設計真心正，出埋泳衣一定支持」，短短一日已喪吸2萬like。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！