34歲Coffee林芊妤自爆老公房事冇驚喜：我唔係好有性需要

34歲的Coffee林芊妤於2018年與拍拖3年的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚後，育有一子彥彥（花名：伯伯），一家三口生活幸福美滿，經常在社交網站分享幸福美滿的家庭生活。不過，Coffee早前在YouTube節目卻自爆，自己在房事方面並不美滿……