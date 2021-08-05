Coffee被的士司機當面斥「瞓過好多男人」 委屈啞忍反被老公鬧到喊
撰文：東方新地 圖片：陳敏之YouTube頻道、Coffee IG
Coffee坦言瑜伽救了自己
Coffee林芊妤離開無綫後向外闖，殺出新血路成為瑜伽老師，亦因為拍攝瑜伽教學片段成為「百萬YouTuber」，搖身一變成為爆紅KOL，很多人都說是當年的「殘廁Gathering事件」令她重生，Coffee為陳敏之的YouTube頻道拍片接受訪問，表示其實是「瑜伽」救了自己。
Coffee聽盡侮辱說話
Coffee表面上轉型成功有不少支持者，但她亦受到不少抨擊，她在節目上說自從2014年發生了「Gathering事件」，至今仍然會被Haters攻擊，出言侮辱，甚至以「妓女」去形容自己。對冷言冷語她早已習慣，Coffee說以前無綫會叫藝人無論發生咩事都唔好出聲，以前她會照做，不過現在極度反對這句說話。
的士司機一句說話令Coffee捱鬧
Coffee曾經因為沉默啞忍，面對委屈依然選擇硬食：「有一次我同老公搭的士，個司機認唔到我，我戴住口罩，佢就講：『咪好似嗰個Coffee咁囉，你睇嗰時，一件咁嘅事，依家紅到咁喇，嗰時我唔知見過佢瞓幾多男人！』我心諗，真係咩都可以講得出㗎喎……落車後我老公問我點解唔反駁佢，我話算啦，佢都唔係邊個，唔通同佢嗌交咩？咁我真係冇吖嘛，佢邊度睇到我同男人瞓呢？結果返到屋企老公就臭罵咗我一頓，因為佢好嬲，佢話點解你唔保護自己呢？點解唔為自己企出嚟，但我習慣以前發生嗰件事都係唔出聲由佢過咗去就算。咁佢個重點就話，咁你點保護你個仔？當你個仔喺度讀書嘅時候佢都會面對呢啲人，你係咪要佢同你同一樣嘅方法去對人？」
自爆曾被男友家暴
Coffee自小受到父親影響，「打者愛也」的思想根深蒂固，節目上她自爆一句「以前啲男朋友想打我就打我」，其後她接受訪問時承認被男友打的事真實存在，不過是在入行前，因為初戀乜都唔識，男友管得她好嚴，是個控制狂，有時她與朋友打籃球，男友有懷疑就打她，動手後又會下跪喊晒，解釋因為太緊張Coffee才會出手，當時Coffee父親都話男友因為太愛她緊張她，所以Coffee逆來順受，到長大後才知不能接受。