Coffee被的士司機當面斥「瞓過好多男人」 委屈啞忍反被老公鬧到喊

Coffee林芊妤經歷過高山低谷，當年的「殘廁Gathering事件」令她陷入谷底，更與無綫解約，日前她上陳敏之的YouTube頻道盡訴心中情，講到近年不斷被言語攻擊，她都一一克服，其中一次與老公搭的士，司機認唔出Coffee，竟大講她的壞話，仲誇口表示「嗰時唔知見佢瞓過幾多男人！」Coffee沉住氣啞忍，返到屋企竟被老公臭罵一頓。

撰文：東方新地 圖片：陳敏之YouTube頻道、Coffee IG