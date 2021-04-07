Coffee林芊妤痛失第二胎 上月曾打復必泰疫苗

Coffee林芊妤近年專心相夫教子，又拍片教大家做運動，發放正能量。一向專重健康生活、積極運動保持健康體魄的Coffee，向來希望生第二胎，可惜昨日發長文表示不幸流產，以「反正過了就會好」自勉！而Coffee早前在社交網表示，她在3月23日接種了第一劑復必泰疫苗，引來一眾網民懷疑流產與新冠疫苗有關。

撰文：Lmc｜圖片：Coffee＠IG｜編輯：東方新地