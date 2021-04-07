Coffee林芊妤痛失第二胎 上月曾打復必泰疫苗
撰文：Lmc｜圖片：Coffee＠IG｜編輯：東方新地
Coffee：剛發現懷孕不久就自然流產了
不少藝人在兒童節貼出兒時相片，而Coffee就分享了不幸流產的消息，她提到：「這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，剛發現懷孕不久就自然流產了。之前一直有很多女生跟我分享，這次也真的明白了感覺，有點像玩過山車。因為有期待所以會失落，在家裏靜休了兩天，主要是真的痛，而且有點累。其實我想說的是這件事令我更珍惜他（兒子伯伯）的存在，因為成為媽媽的過程是真的需要過五關斬六將，媽媽們都是最捧的。而生活有時就是會讓我們摔一跤，這都是不能控制的，但我們能控制用什麼心態去消化，也不必裝作沒事快樂。不快樂都一種情緒，這只是生活中發生過的小事，反正過了就會好，俗語有話上天自有安排，這時更應該留意身邊的快樂事，然後感覺元氣都回來了。是時候要陪兒子去玩玩!!好好享受剩下的復活節假期～下次繼續努力吧。」另外，正能量的Coffee也貼出和兒子相處的片段，當中她臉上被兒子「伯伯」貼滿貼紙。
上月曾打復必泰疫苗
Coffee指自己剛發現懷第二胎就不幸流產，惟未有提到流產的原因，不過3月23日，Coffee就在社交網透露預約了打復必泰疫苗，更拍下接種針卡，其後政府宣布有批次質素出問題而暫時煞停接種。據知Coffee打針後曾向傳媒表示無感到不適，亦沒有太擔心，雖然沒有證據顯示她的流產與疫苗有關，不過有醫生建議懷孕期或哺乳期女性應先諮詢醫生意見，再考慮是否接種相關疫苗。
網友留言支持：養好身子再努力過
不少人知道這不幸的消息，也紛紛留言支持Coffee，有人留言：「養好身子再努力過」、「會好起來的。」和「Take Care！」向來受網友喜愛的Coffee一定會收到網友的心意。Coffee近年訪問也公開表示想追多一個孩子，可是一直未有好消息。她又提過有風水師說她現時的居所不太旺丁，所以希望搬遷後再懷孕，不過經此事後，Coffee提到會更珍惜和兒子的相處，希望她可以養好身體，再慢慢計劃生多一個。
復活節大玩特玩
因為流產要臥床多日，Coffee見身體狀況與精神都已恢復不少，趁日前復活節假與囝囝外出玩番夠本，繼續做個有活力的媽媽，調理好身心再努力造人。