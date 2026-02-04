「港女KOL」疑染怪病地鐵突抽搐 血染車廂撞斷門牙嚇壞乘客

港女網紅Colanda繼前年做facial意外險盲後，近日再遭厄運纏身。她在地鐵車廂內突然抽搐暈倒，臉部重重撞地導致兩隻門牙當場斷裂，鮮血染紅車廂地板，驚嚇眾多乘客四散逃離。事後她在社交平台發布滿臉血跡的照片求助，希望尋找目擊者協助查明暴病原因，畫面令人觸目驚心。