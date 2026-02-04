「港女KOL」疑染怪病地鐵突抽搐 血染車廂撞斷門牙嚇壞乘客
港女網紅Colanda繼前年做facial意外險盲後，近日再遭厄運纏身。她在地鐵車廂內突然抽搐暈倒，臉部重重撞地導致兩隻門牙當場斷裂，鮮血染紅車廂地板，驚嚇眾多乘客四散逃離。事後她在社交平台發布滿臉血跡的照片求助，希望尋找目擊者協助查明暴病原因，畫面令人觸目驚心。
Colanda地鐵車廂突然抽搐 鮮血染地嚇壞乘客
根據Colanda在Threads上的描述，事發於前晚7時40分至8時左右，她在地鐵車廂內突然暈倒，最後被送上救護車送院。她憶述當時情況：「我最後見到嘅畫面係架車滿人望住我，好恐怖。」有目擊網民留言詳述當時驚險一幕：「我見到個畫面係，有一位女性抽搐，由座位跌咗地下，地下有一灘血，繼續抽筋。而旁邊有位著黑色皮褸想幫手，但現場好似有兩位地鐵職員幫手。因為可能地下有血，好多人以為係咪咩病毒之後四散，因為後面因為事故延後到10-15 mins，好多人走咗。」
臉部重創撞斷兩門牙 嘴部縫針慘變崩牙妹
經醫院治療後，Colanda再次在社交平台發布照片報平安，但畫面相當震撼。照片中她躺在病床上，嘴巴蓋著紗布，滿臉滿身都是血跡，兩隻大門牙完全斷裂。她透露嘴部需要縫3針，連續兩日連粥都無法進食，說話時更會漏風。她無奈表示：「習慣吓我講嘢漏風先。休息兩日就會冇牙出現，因為再休得多都冇用。」
21年打針後暈倒10次 醫生束手無策查不出病因
更令人擔憂的是，Colanda透露這並非首次暈倒。她在貼文中寫道：「完完全全政策受害者，21年打完針到而家暈咗10次，但搵唔到病因。」她表示醫生一直無法查明暈倒原因，如果能找到目擊者了解事發經過，或許有助治療。有網民根據症狀推測，Colanda可能患上「血管迷走神經性昏厥」，但仍需專業醫生進一步診斷確認。
網民熱議病情成因 同情遭遇連環不幸
事件曝光後引發網民熱烈討論，不少人對Colanda的遭遇表示同情。有網民留言：「真係好慘，希望快啲搵到病因」、「連環不幸真係好心痛」。也有人分享類似經歷，認為可能與壓力或身體狀況有關。Colanda前年曾因做facial意外導致眼角膜受損險盲，如今再遇地鐵暴病意外，連串不幸遭遇令人唏噓。她呼籲如有目擊者能提供當時情況，希望能協助醫生找出病因，避免再次發生類似意外。
圖片來源：threads、IG@colanda1023資料或影片來源：原文刊於新假期