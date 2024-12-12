Coldplay香港演唱會COLLAR成員Marf將任暖場嘉賓 盤點亞洲各區暖場嘉賓

英國殿堂級樂隊Coldplay計劃於明年4月在啟德體育園舉行盛大演唱會，門票迅速售罄，加場亦告完售。近日，Coldplay在其官方社交平台上意外公布了演唱會的暖場嘉賓名單，令人驚喜的是，本地女團COLLAR的成員邱彥筒（Marf）將會擔任此重要角色。這不僅是Marf的一次大展身手的機會，也標誌著她將成為啟德體育園首位本地表演的歌手！

