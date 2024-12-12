Coldplay香港演唱會COLLAR成員Marf將任暖場嘉賓 盤點亞洲各區暖場嘉賓
廣告
英國殿堂級樂隊Coldplay計劃於明年4月在啟德體育園舉行盛大演唱會，門票迅速售罄，加場亦告完售。近日，Coldplay在其官方社交平台上意外公布了演唱會的暖場嘉賓名單，令人驚喜的是，本地女團COLLAR的成員邱彥筒（Marf）將會擔任此重要角色。這不僅是Marf的一次大展身手的機會，也標誌著她將成為啟德體育園首位本地表演的歌手！
Coldplay香港演唱會驚喜公布
Coldplay的演唱會向來以邀請當地藝人擔任暖場嘉賓而聞名，過去曾邀請的有YOASOBI、Twice等知名團體。此次香港站的選擇落在了Marf身上，這不僅是對她音樂才華的認可，也是對香港音樂場景的一種肯定。Marf成為Coldplay演唱會暖場嘉賓這一消息一經發布，即刻在社交媒體上引起了廣泛的討論和支持。
網友猜測1原因揀中Marf
不少網友猜測Marf能成為是次暖場嘉賓的原因：「造星比賽時已技高一籌 Rap得唱得跳得， 最緊要係英文又得，可以同國際接軌」、「有國際vibe」、「marf一炮而紅由始起」、「有睇過marf既live都知佢跳唱黎講香港頂級」
其他地區暖場嘉賓有啲咩？
事實上，Marf在國際舞台上已有一定的知名度。去年，她曾在澳洲歌手Ruel的「4th Wall World Tour」香港站擔任表演嘉賓，並與Ruel合唱了〈SOMEONE ELSE’S PROBLEM〉。此外，她也曾在韓國女團2NE1的香港演唱會中參與Dance Challenge環節，展示了她的多才多藝。這些經歷無疑為她在Coldplay演唱會上的表演積累了寶貴的經驗。據知其他地區暖場嘉賓例如日本站就有YOASOBI、韓國站有Twice、台灣站有告五人、新加坡亦找來29歲創作女歌手楚晴，22歲Marf有望成為咁多站入面最年輕嘅一位暖場嘉賓！
圖片來源：官方圖片、IG@_marifemarife_、yoasobi_staff_