COLLAR以為去度假｜Ivy So挑戰室內跳傘尖叫到噴口水 Marf大讚呢位成員表現有進步

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》今晚（11日）將播出第8集，今集一班成員將會體驗室內跳傘，齊齊進行「離地」挑戰。今次旅程成員們更分為3個導遊組合，Marf更力讚呢位成員大有進步，簡直係耳朵、眼睛功能大開狀態！