COLLAR以為去度假｜Ivy So挑戰室內跳傘尖叫到噴口水 Marf大讚呢位成員表現有進步
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ViuTV節目《COLLAR以為去度假》今晚（11日）將播出第8集，今集一班成員將會體驗室內跳傘，齊齊進行「離地」挑戰。今次旅程成員們更分為3個導遊組合，Marf更力讚呢位成員大有進步，簡直係耳朵、眼睛功能大開狀態！
COLLAR以為去度假｜Ivy So室內跳傘尖叫到噴口水
今晚播出的一集，導遊Day和Winka帶領隊友體驗室內跳傘。眾人懷著興奮的心情進行試飛，當中Ivy表示自己在尖叫時口水也噴了出來，笑言之後再玩一定要維持微笑，大笑也不能。而在高飛挑戰中，一向有少許畏高的Candy聲稱雖然沒有離心力，但因為突然之間被工作人員捉住飛上高空，一時反應不來，所以自言全程閉上眼睛兼嗌得很淒厲。而Gao則覺得有種像臨上舞台前得感覺，明明知道是很「正」和很好玩，但偏偏每次上去之前總會有種緊張和刺激的感覺。事後大家也很感謝Winka和Day導遊，以及製作組帶來這個難忘的體驗。
COLLAR以為去度假｜Marf大讚呢位成員有進步
對於今次的3個導遊組合，Sumling有趣發現竟然跟星座有關，Ivy和Candy二人均屬火象星座，性格比較衝和「Chur」，但卻準備十足。Winka和Day就屬於風象星座，比較跳動和隨意，有時會隨心而行。而自己和Gao、Marf則是三餸飯組，有風象、火象和土象，性格雖各有不同，但卻能互補不足。至於這次Day和Winka的導遊表現，Marf坦言：「Day雖然係有種懶惰同慵懶喺度，但佢比平時已經講嘢多咗，肯去提供資料，同埋好似聽到多咗人講嘢嘅，今日佢好似耳朵、眼睛全部都比平時開大咗兩、三倍咁樣。」
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期