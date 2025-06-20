COLLAR以為去度假｜IvySo綜藝表現勁討好 忠實網民列3點證「家教真係好好」
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ViuTV綜藝節目《COLLAR以為去度假》今晚來到尾聲，回看過去一眾成員嘅表現，其中Ivy So（蘇雅琳）憑自然真誠表現格外討好，更有網民發文細數Ivy So的3大優點，惹來熱議！
網民列3點大讚IvySo
Threads有網民發文大讚Ivy So，表示自《追星》時期開始已經留意她的表現，平日連她的直播都會追看。該名網民讚賞Ivy So不但情商高、處事成熟，性格亦灑脫又不拘小節：「睇佢個樣，邊似係唔遲到，識煮嘢，識睇人，知幾時唔好發脾氣要救返個氣氛，仲要醒水知幾時要氹人同氹我地開心，想知究竟佢係點樣成長」
網民認同唔止靚女咁簡單：佢家教真係好好
帖文一出，不少網民都齊齊留言附和，認為Ivy So人靚性格又好，認為從不少細節中都能看得出Ivy So家教好：「佢低調來店買完香港農場無農藥車厘茄，又低調出個story tag 埋我舖頭，店員都話佢好好人好靚（素顏都靚）」、「有個健全幸福的屋企+ 有照顧開細佬，係個好家姐。變成而家的好隊友」、「佢真係好懂事。不過而家有時怕佢太懂事，又太為別人。反而自己情緒收得太埋唔識疏導」、「好有家姐風範 識收識放識買餸」等。
重提兒時被叫「豬扒」一事
Ivy So在《COLLAR以為去度假》中自爆小學六年級的經歷，指小六時暗戀過一對雙胞胎中的我哥哥，但弟弟有一次就在Ivy So身後稱他豬扒，令當時的Ivy深受打擊。由於雙胞胎兄弟長相一致，這句傷人的話讓Ivy對哥哥的感情也蒙上陰影。
Ivy So自爆性格奇怪 全靠1劇打開心扉
Ivy So更自爆自己性格有點奇怪，坦言起初會較為收斂，將自己藏起來。不過她直言，透過拍攝電視劇《和解之後》，終於讓觀眾看到一個更閃閃發亮、更真實的自己。
圖片來源：ViuTV、IG@ivyysooo資料或影片來源：原文刊於新假期