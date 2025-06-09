COLLAR以為去度假｜Day超鬼馬舉動全場爆笑 Candy為「5星好評」豁出去！
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ViuTV節目《COLLAR以為去度假》播出以來引起唔少網民討論，除咗大讚一班成員綜藝感爆棚外，大家更跟住COLLAR成員們齊齊探索新加坡！今晚（9日）播出嘅最新一集中，Day同Candy仲會連環大派笑彈，而Candy更「5星好評」豁出去！
COLLAR以為去度假｜Day超鬼馬舉動全場爆笑
今晚播出的一集，Ivy和Candy繼續擔任導遊，延續上集的旅程。不過由於天氣不似預期，令原本計劃前往福康寧公園和舊禧街警察局打卡的行程被迫取消，改為直接前去體驗娘惹文化。眾人除了親手製作娘惹甜品Ondeh-ondeh之外，還試穿娘惹服飾可巴雅。而當大家品嚐自己親手製作的Ondeh-ondeh時，Day突然一問：「要一啖食咗佢呀？」Gao笑稱：「係呀！傳統嚟，唔一啖食會窮死！」Day聞言立即二話不說地一口把它吃下，其他隊員見狀也忍不住笑起上來。
COLLAR以為去度假｜Candy為「5星好評」豁出去
之後，Ivy和Candy還帶大家去品嘗胡椒蟹大餐和榴槤宴。本身不吃榴槤的Candy，在眾隊友的慫恿下，勉為其難地吃了一口，之後還稱職地表示：「幾好食喎！」Sumling不禁大讚：「好專業呀呢個導遊。」面對味道更濃烈的另一品種榴槤時，Candy索性豁出去，跟Sumling討價還價，反問：「如果我食咗，你可唔可以畀5星好評我？」為了好評而自我犧牲的Candy果然令人佩服。事後Candy直指自己喪失了味覺。
即刻重溫上集水上樂園靚相！
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期