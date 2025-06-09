COLLAR以為去度假｜Day超鬼馬舉動全場爆笑 Candy為「5星好評」豁出去！

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》播出以來引起唔少網民討論，除咗大讚一班成員綜藝感爆棚外，大家更跟住COLLAR成員們齊齊探索新加坡！今晚（9日）播出嘅最新一集中，Day同Candy仲會連環大派笑彈，而Candy更「5星好評」豁出去！