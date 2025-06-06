COLLAR以為去度假｜Ivy So加Day泳裝超搶鏡 COLLAR聞歌起舞勁爆笑
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ViuTV全新節目《咁先夠爽嘅Blue Girl帶俾你COLLAR以為去度假》逢星期一至五晚上10時30分播放。節目表面上是讓COLLAR去新加坡度假休息，實則是安排COLLAR接受嚴格的紀律式培訓，面對各種嚴峻環境挑戰；在訓練之中發揮自我能力，繼而互相照顧渡過難關，將COLLAR團魂發揮到極致！相信經過今次試煉，COLLAR將會由內強到外，台上台下都能成為極具實力的閃亮女團！
水上樂園行程搞亂開場 Ivy So與Candy化身保姆
今晚(6日)播出的一集，由化身導遊的Ivy和Candy帶隊，前往水上冒險樂園玩個痛快。Ivy準時8時便在酒店大堂等候隊友，不過時間一分一秒過去，仍然不見任何隊友出現，就連導遊之一的Candy也不見踪影，Ivy也沒所求，只望Candy能會是第二或第三個到達。幸好Candy也沒有令Ivy失望，總算在其他隊友出現之前現身。2人之後直上餐廳催促隊友出發，不過眾人的包包卻全部被遺棄在餐廳，Ivy和Candy唯有變身保姆，幫她們拿回包包上車。
放飛自我享受水上樂趣 兌現團隊承諾
對於今次到水上樂園的行程，Day表示：「最開心係我哋可以放飛自我，做咩都冇人會好關注我哋，或者係冇人會影我哋做緊啲傻仔嘢。」而Marf就覺得：「上次我哋喺日本嘅時候，Candy唔舒服落唔到水，Candy覺得好唔開心，冇得同大家一齊玩。所以今次一聽到有得玩返，我哋即刻覺得好正，有種終於可以兌現到我哋嘅承諾嘅感覺。」
DJ播放《SSS》 COLLAR水池即興起舞
正當眾人在人造浪水池中玩得興起的時候，駐場DJ竟突然介紹來自香港的COLLAR，還播放她們的歌曲《SSS》，眾人大感愕然。Gao坦言：「人生有幾可喺第二個國家嘅水上樂園嘅DJ手上播到我哋嘅歌。」Marf更指：「好癲呀呢個！勁尷，有一刻係有諗過踎底。」COLLAR眾隊員聽見自己的歌曲，禁不住開心地在水池中跳起舞上來。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期