COLLAR以為去度假｜Ivy So加Day泳裝超搶鏡 COLLAR聞歌起舞勁爆笑

ViuTV全新節目《咁先夠爽嘅Blue Girl帶俾你COLLAR以為去度假》逢星期一至五晚上10時30分播放。節目表面上是讓COLLAR去新加坡度假休息，實則是安排COLLAR接受嚴格的紀律式培訓，面對各種嚴峻環境挑戰；在訓練之中發揮自我能力，繼而互相照顧渡過難關，將COLLAR團魂發揮到極致！相信經過今次試煉，COLLAR將會由內強到外，台上台下都能成為極具實力的閃亮女團！