COLLAR以為去度假｜Ivy So加Day泳裝超搶鏡 COLLAR聞歌起舞勁爆笑

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ViuTV全新節目《咁先夠爽嘅Blue Girl帶俾你COLLAR以為去度假》逢星期一至五晚上10時30分播放。節目表面上是讓COLLAR去新加坡度假休息，實則是安排COLLAR接受嚴格的紀律式培訓，面對各種嚴峻環境挑戰；在訓練之中發揮自我能力，繼而互相照顧渡過難關，將COLLAR團魂發揮到極致！相信經過今次試煉，COLLAR將會由內強到外，台上台下都能成為極具實力的閃亮女團！

水上樂園行程搞亂開場 Ivy So與Candy化身保姆

今晚(6日)播出的一集，由化身導遊的Ivy和Candy帶隊，前往水上冒險樂園玩個痛快。Ivy準時8時便在酒店大堂等候隊友，不過時間一分一秒過去，仍然不見任何隊友出現，就連導遊之一的Candy也不見踪影，Ivy也沒所求，只望Candy能會是第二或第三個到達。幸好Candy也沒有令Ivy失望，總算在其他隊友出現之前現身。2人之後直上餐廳催促隊友出發，不過眾人的包包卻全部被遺棄在餐廳，Ivy和Candy唯有變身保姆，幫她們拿回包包上車。

collar以為去度假 ivy Ivy和Candy變身保姆，幫隊友拿回包包上車。（圖片來源：ViuTV）
Ivy和Candy變身保姆，幫隊友拿回包包上車。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy 導遊Candy總算在其他隊友出現之前現身。（圖片來源：ViuTV）
導遊Candy總算在其他隊友出現之前現身。（圖片來源：ViuTV）

放飛自我享受水上樂趣 兌現團隊承諾

對於今次到水上樂園的行程，Day表示：「最開心係我哋可以放飛自我，做咩都冇人會好關注我哋，或者係冇人會影我哋做緊啲傻仔嘢。」而Marf就覺得：「上次我哋喺日本嘅時候，Candy唔舒服落唔到水，Candy覺得好唔開心，冇得同大家一齊玩。所以今次一聽到有得玩返，我哋即刻覺得好正，有種終於可以兌現到我哋嘅承諾嘅感覺。」

collar以為去度假 ivy Day開心能放飛自我。（圖片來源：ViuTV）
Day開心能放飛自我。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy Candy終於可以跟COLLAR隊員一同到水上樂園玩。（圖片來源：ViuTV）
Candy終於可以跟COLLAR隊員一同到水上樂園玩。（圖片來源：ViuTV）

DJ播放《SSS》 COLLAR水池即興起舞

正當眾人在人造浪水池中玩得興起的時候，駐場DJ竟突然介紹來自香港的COLLAR，還播放她們的歌曲《SSS》，眾人大感愕然。Gao坦言：「人生有幾可喺第二個國家嘅水上樂園嘅DJ手上播到我哋嘅歌。」Marf更指：「好癲呀呢個！勁尷，有一刻係有諗過踎底。」COLLAR眾隊員聽見自己的歌曲，禁不住開心地在水池中跳起舞上來。

collar以為去度假 ivy COLLAR眾隊員聽見自己的歌曲，禁不住開心地在水池中跳起舞上來。（圖片來源：ViuTV）
COLLAR眾隊員聽見自己的歌曲，禁不住開心地在水池中跳起舞上來。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy COLLAR眾隊員有默契地聞歌起舞。（圖片來源：ViuTV）
COLLAR眾隊員有默契地聞歌起舞。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy COLLAR手拖手圍圈大玩衝浪。（圖片來源：ViuTV）
COLLAR手拖手圍圈大玩衝浪。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy COLLAR在人造浪水池玩得不亦樂乎。（圖片來源：ViuTV）
COLLAR在人造浪水池玩得不亦樂乎。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy Winka手臂不夠長，未能向前划，Ivy即時前來救駕。（圖片來源：ViuTV）
Winka手臂不夠長，未能向前划，Ivy即時前來救駕。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy Marf開心這次能兌現一起到水上樂園玩的承諾。（圖片來源：ViuTV）
Marf開心這次能兌現一起到水上樂園玩的承諾。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy Marf表示聽到DJ介紹COLLAR時有一刻想踎低。（圖片來源：ViuTV）
Marf表示聽到DJ介紹COLLAR時有一刻想踎低。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivy Gao坦言「人生有幾可喺第二個國家嘅水上樂園嘅DJ手上播到我哋嘅歌。」（圖片來源：ViuTV）
Gao坦言「人生有幾可喺第二個國家嘅水上樂園嘅DJ手上播到我哋嘅歌。」（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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