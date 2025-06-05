COLLAR以為去度假｜全員變裝上陣大玩短劇 Ivy So旗袍look登場兼奪1古怪殊榮

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》開播以來播出唔少笑料，雖然7位成員在節目中需接受嚴格的紀律式培訓，兼互相照顧渡過難關，不過仍然無阻佢哋爆發綜藝之魂！今晚（5日）即將播出嘅第4集中，一班成員更會變裝上陣大玩官鬥劇，繼續發放笑料！