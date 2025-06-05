COLLAR以為去度假｜全員變裝上陣大玩短劇 Ivy So旗袍look登場兼奪1古怪殊榮
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ViuTV節目《COLLAR以為去度假》開播以來播出唔少笑料，雖然7位成員在節目中需接受嚴格的紀律式培訓，兼互相照顧渡過難關，不過仍然無阻佢哋爆發綜藝之魂！今晚（5日）即將播出嘅第4集中，一班成員更會變裝上陣大玩官鬥劇，繼續發放笑料！
COLLAR以為去度假｜全員變裝上陣大玩短劇
今晚（5日）播出的一集，導遊Marf、Gao和Sumling預備了一齣官鬥劇《刀門不幸》給眾隊友演出。為了演出更加逼真，3人還特別去購買各人的服飾，務求能令短劇盡善盡美。劇情講述刀爺（Sumling飾）的二奶（Ivy飾）誕下一個皮膚黑黝黑的小孩，刀爺懷疑二奶出軌，於是叫大夫（Winka飾）滴血驗親，結果發現不是自己骨肉之餘，還揭發出姦夫竟是自己大仔（Marf飾），而管家（Gao飾）和大婆（Candy飾）此時更自爆大仔其實是二人所生。錯綜複雜的關係，令樹精（Day飾）也看不過眼。
COLLAR以為去度假｜Ivy So、Day連環奪古怪殊榮
對於此劇，Ivy直言很欣賞Marf、Gao和Sumling花時間寫劇本。Candy就大指短劇很有娛樂性，自己非常享受演出過程。而Day則覺得3人精心安排大家適合的角色，令演出成為大家今次旅行的重要回憶。過程中Marf、Gao和Sumling更加根據她們的表現，設下不同的獎項。除咗Ivy So獲得《最用力動作女演員》外，Day亦以最高分勇奪《最佳植物獎》的古怪殊榮，獲得一道「COLLAR無你符」。假如在今次的旅程中遇到任何不順心、不如意的事，Day只要拿出這道符，眾人就會「無你符」。Day聽見後突然精明起來，立即詢問是否可以無限次使用，果然對自己有著數的時候會特別上心。
撰文：東方新地圖片來源：大會提供、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期