COLLAR以為去度假｜Ivy So+Day慘被其他成員「賣甩」 教官狠批缺乏團隊精神搞到要集體受罰
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ViuTV節目《COLLAR以為去度假》已經播到最後一周，正在接受製作組安排嘅五日四夜訓練營嘅一眾成員今晚（17日），將會繼續接受挑戰。不過今集7位COLLAR成員就被訓練營教官斥責缺乏團隊精神，眾人更因此而齊齊受罰……
COLLAR以為去度假｜Ivy So+Day慘被眾人「賣甩」
今晚(17日)播出的一集，承接之前得到Glamping獎賞的Winka和Gao連夜偷運Candy、Sumling和Marf到豪華套房擁抱高床軟枕，將雙人獎勵變為5人共享。可憐被遺棄的Day被蚊咬足全晚，Ivy更指半夜醒來時，看見Day瞪大雙眼望著自己說：「佢哋畀人捉走咗呀！死喇，我哋聽日兩個要救佢哋呀！」原來Day攪笑地以為眾人被製作組捉走了。心水清的Ivy早上看見Marf留下的字條便知道她們是偷走去找Winka和Gao。
COLLAR以為去度假｜教官狠批缺乏團隊精神齊齊受罰
不過心水清的又何止得Ivy，訓練營教官從製作組口中得知她們偷去Glamping，更認為她們拋下2人的行為是缺乏團隊合作精神，所以罰COLLAR全體做掌上壓。事後Marf亦認同教官的說法，覺得要走便一齊走，不應留下2人。至於沒有做錯的Day則表示：「我哋就算要罰都要一齊，如果唔係就唔係呢個團隊合作囉。」
COLLAR以為去度假｜做任務意思再分歧
懲罰過後，COLLAR隨即分成3組，進行「定向探險」大挑戰。各組要根據地圖及圖片去到指定地點完成任務攞分。最後3組同時完成任務回到終點，眾人可從「入住5星級酒店」以及「取回手提電話一晚」中挑選一項做獎品，以小數服從多數來作決定。結果「手提電話」以大比數5票拋離「5星級酒店」勝出，究竟哪兩位隊員捨得放下拿回手提電話的意欲呢？
撰文：東方新地圖片來源：ig@ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期