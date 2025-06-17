COLLAR以為去度假｜Ivy So+Day慘被其他成員「賣甩」 教官狠批缺乏團隊精神搞到要集體受罰

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ViuTV節目《COLLAR以為去度假》已經播到最後一周，正在接受製作組安排嘅五日四夜訓練營嘅一眾成員今晚（17日），將會繼續接受挑戰。不過今集7位COLLAR成員就被訓練營教官斥責缺乏團隊精神，眾人更因此而齊齊受罰……

COLLAR以為去度假｜Ivy So+Day慘被眾人「賣甩」

今晚(17日)播出的一集，承接之前得到Glamping獎賞的Winka和Gao連夜偷運Candy、Sumling和Marf到豪華套房擁抱高床軟枕，將雙人獎勵變為5人共享。可憐被遺棄的Day被蚊咬足全晚，Ivy更指半夜醒來時，看見Day瞪大雙眼望著自己說：「佢哋畀人捉走咗呀！死喇，我哋聽日兩個要救佢哋呀！」原來Day攪笑地以為眾人被製作組捉走了。心水清的Ivy早上看見Marf留下的字條便知道她們是偷走去找Winka和Gao。

collar以為去度假 ivyso Ivy指半夜醒來時，睇見Day瞪大雙眼望著自己，更表示以為其他5位成員被製作組捉走。（圖片來源：ViuTV）
Ivy指半夜醒來時，睇見Day瞪大雙眼望著自己，更表示以為其他5位成員被製作組捉走。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso Day表示自己被蚊咬足全晚。（圖片來源：ViuTV）
Day表示自己被蚊咬足全晚。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso Day指「被捉走」嘅成員有留下紙條。（圖片來源：ViuTV）
Day指「被捉走」嘅成員有留下紙條。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso Ivy So聽見之後都忍唔住「吓？」出聲。（圖片來源：ViuTV）
Ivy So聽見之後都忍唔住「吓？」出聲。（圖片來源：ViuTV）

COLLAR以為去度假｜教官狠批缺乏團隊精神齊齊受罰

不過心水清的又何止得Ivy，訓練營教官從製作組口中得知她們偷去Glamping，更認為她們拋下2人的行為是缺乏團隊合作精神，所以罰COLLAR全體做掌上壓。事後Marf亦認同教官的說法，覺得要走便一齊走，不應留下2人。至於沒有做錯的Day則表示：「我哋就算要罰都要一齊，如果唔係就唔係呢個團隊合作囉。」

collar以為去度假 ivyso 對於5位成員「賣甩」Ivy So同Day嘅行為，訓練營教官就表示眾人缺乏團隊精神，更因此需要集體受罰。（圖片來源：ViuTV）
對於5位成員「賣甩」Ivy So同Day嘅行為，訓練營教官就表示眾人缺乏團隊精神，更因此需要集體受罰。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso 雖然Day並未係犯錯嘅成員之一，但係佢就表示即使自己冇犯錯，都一樣願意與成員們齊齊承擔。（圖片來源：ViuTV）
雖然Day並未係犯錯嘅成員之一，但係佢就表示即使自己冇犯錯，都一樣願意與成員們齊齊承擔。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso Marf亦直言要走就一齊走，唔應該留低任何人。（圖片來源：ViuTV）
Marf亦直言要走就一齊走，唔應該留低任何人。（圖片來源：ViuTV）

COLLAR以為去度假｜做任務意思再分歧

懲罰過後，COLLAR隨即分成3組，進行「定向探險」大挑戰。各組要根據地圖及圖片去到指定地點完成任務攞分。最後3組同時完成任務回到終點，眾人可從「入住5星級酒店」以及「取回手提電話一晚」中挑選一項做獎品，以小數服從多數來作決定。結果「手提電話」以大比數5票拋離「5星級酒店」勝出，究竟哪兩位隊員捨得放下拿回手提電話的意欲呢？

collar以為去度假 ivyso Day更零偶包瞓地玩遊戲。（圖片來源：ViuTV）
Day更零偶包瞓地玩遊戲。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso 不過Candy就似乎睇唔明Day嘅動作。（圖片來源：ViuTV）
不過Candy就似乎睇唔明Day嘅動作。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 ivyso （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ig@ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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