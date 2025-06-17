COLLAR以為去度假｜Ivy So+Day慘被其他成員「賣甩」 教官狠批缺乏團隊精神搞到要集體受罰

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》已經播到最後一周，正在接受製作組安排嘅五日四夜訓練營嘅一眾成員今晚（17日），將會繼續接受挑戰。不過今集7位COLLAR成員就被訓練營教官斥責缺乏團隊精神，眾人更因此而齊齊受罰……