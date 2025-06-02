COLLAR以為去度假｜經理人大爆成員自理能力倒退 Ivy So高票出任呢件事
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ViuTV節目《COLLAR以為去度假》將於今晚（2日）開播，節目表面上是讓COLLAR去新加坡度假休息，實則是安排各成員接受嚴格的紀律式培訓，面對各種嚴峻環境挑戰；在訓練之中發揮自我能力，繼而互相照顧渡過難關，將COLLAR團魂發揮到極致！相信經過今次試煉，COLLAR將會由內強到外，台上台下都能成為極具實力的閃亮女團!
經理人大爆COLLAR自理能力倒退
今晚（2日）和明晚（3日）播出的兩集，COLLAR將正式展開新加坡度假之旅。正所謂未出發先興奮，COLLAR 7位成員懷著愉快又期待的心情各自發表對新加坡的印象，以及希望能到此一遊的地方，到埗後眾人亦第一時間分成兩組體驗新加坡樟宜機場周邊景點。不過正當她們一心以為到新加坡吃喝玩樂歎世界之際，製作組卻原來私底下訪問了COLLAR的經理人團隊，得知COLLAR雖然在表演能力方面大有進步，但在自理能力方面卻有倒退跡象，所以今次製作組決定表面上要她們分成三組做導遊，包括：Sumling、Marf、和Gao帶隊遊野生動物世界、Day和Winka帶隊遊環球影城，以及Ivy和Candy帶隊遊水上樂園，實則卻是暗中進行觀察，最後再根據問題對症下藥。
Ivy So榮升導遊帶隊
不知就裏的COLLAR帶隊前還互選誰人最適合做導遊，Ivy以4票榮登榜首。有份投Ivy一票的Day認為她行動力強，是一個有無窮無盡的精力去跑行程的人，而認為去旅行一定要食的Winka就主要是覺得Ivy會想好行程中吃甚麼而投她一票。不過Candy卻反而最不想Ivy做導遊，因為覺得Ivy安排行程會很「chur」。看來被蒙在鼓裏的COLLAR完全不知道今趟新加坡旅程並不是她們想像中的輕鬆。
撰文：東方新地圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期