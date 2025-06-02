COLLAR以為去度假｜經理人大爆成員自理能力倒退 Ivy So高票出任呢件事

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》將於今晚（2日）開播，節目表面上是讓COLLAR去新加坡度假休息，實則是安排各成員接受嚴格的紀律式培訓，面對各種嚴峻環境挑戰；在訓練之中發揮自我能力，繼而互相照顧渡過難關，將COLLAR團魂發揮到極致！相信經過今次試煉，COLLAR將會由內強到外，台上台下都能成為極具實力的閃亮女團!