COLLAR演唱會｜8月亞博開騷 票價最貴$1280 發售日期+購票詳情公開！
COLLAR演唱會｜海報企鋼線背後寓意公開
COLLAR演唱會將以「GAME ON」為主題，同時亦是COLLAR今年團歌主題。繼2025年首支團歌《Trouble Trouble》COLLAR大玩繽紛色彩風格，一改過去COLLAR形象外，上月推出的新歌《暴走女團》齊齊化身茶記女神，玩味十足，今次演唱會將進一步突破形象，以型格、青春配以玩味舞台以呈現COLLAR的另一面，與大家投入遊戲世界。
今次嘅演唱會海報中，7位成員更以暗黑型格造型示人，並會從容站立於鋼線上之上，寓意COLLAR以勇氣和冒險精神面對她們人生每一場挑戰。而隊長GAO亦表示：「希望演唱帶給觀眾快樂外，也想透過音樂鼓勵他們像在高空走鋼線一樣，以全力以赴的決心迎接生活中的每個「遊戲」（挑戰）。」
COLLAR演唱會｜全員即將全方位投入做準備
從去年九展Star Hall轉戰今年亞博Hall 5，COLLAR亦即將全方位投入為演唱會準備，Day說：「今次場地更大，我們會加倍練習，務求發射我們的energy去不同角落，與fans創造難忘回憶！」Winka則表示專心演出音樂劇《三・八》後會火速歸位、芯駖正與監製細So策劃特別演出環節，包括個人solo與創新組合形式，希望為粉絲帶來新鮮感，而Marf亦很期待，說：「希望與隊友們刷出新火花新玩法，以及為觀眾呈獻具舞台效果嘅新歌《暴走女團》」。
COLLAR演唱會｜Ivy So爆笑透露嘉賓陣容
而演唱會上，COLLAR會否分拆不同小組演出，Ivy許願說：「如果分小組，希望可以跟Gao或Day一組，過去都未試過，是一個新嘗試。」Ivy更透露了嘉賓陣容，說：「已確定有劇集《哪有天我們會紅》內「無景深」的Michelle（Marf飾）及Anna（Day飾），自己就最想同不同女團合作，應該會很好玩！」Candy則呼籲粉絲「溫定書」，暗示快慢歌都想有大合唱，與全場互動。
COLLAR演唱會｜發售日期+購票詳情：
《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》
日期：2025 年 8 月 29 日
時間：8:15pm
地點 : 亞洲國際博覽館5號展館
票價 : $1,280 / $980 / $680