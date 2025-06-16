COLLAR演唱會｜8月亞博開騷 票價最貴$1280 發售日期+購票詳情公開！

女團COLLAR由《全民造星4》衍生，並於2022年正式出道，3年間推出唔少歌曲，更於去年假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉辦首次演唱會。今日（16日）COLLAR就透過官方社交平台宣布將於8月29日舉辦第2次演唱會，而今次更會移師至亞洲國際博覽館5號展館，消息一出令唔少fans直言超期待！

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