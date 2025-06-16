COLLAR演唱會｜8月亞博開騷 票價最貴$1280 發售日期+購票詳情公開！

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女團COLLAR由《全民造星4》衍生，並於2022年正式出道，3年間推出唔少歌曲，更於去年假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉辦首次演唱會。今日（16日）COLLAR就透過官方社交平台宣布將於8月29日舉辦第2次演唱會，而今次更會移師至亞洲國際博覽館5號展館，消息一出令唔少fans直言超期待！

COLLAR演唱會｜海報企鋼線背後寓意公開

COLLAR演唱會將以「GAME ON」為主題，同時亦是COLLAR今年團歌主題。繼2025年首支團歌《Trouble Trouble》COLLAR大玩繽紛色彩風格，一改過去COLLAR形象外，上月推出的新歌《暴走女團》齊齊化身茶記女神，玩味十足，今次演唱會將進一步突破形象，以型格、青春配以玩味舞台以呈現COLLAR的另一面，與大家投入遊戲世界。

collar演唱會 亞洲國際博覽館 COLLAR今年4月推出歌曲《Trouble Trouble》。（圖片來源：ig@collar.weare）
COLLAR今年4月推出歌曲《Trouble Trouble》。（圖片來源：[email protected]
collar演唱會 亞洲國際博覽館 COLLAR隨後再於5月推出歌曲《暴走女團》。（圖片來源：ig@collar.weare）
COLLAR隨後再於5月推出歌曲《暴走女團》。（圖片來源：[email protected]
collar演唱會 亞洲國際博覽館 COLLAR官方社交平台宣布將於8月29日舉辦第2次演唱會。（圖片來源：ig@collar.weare）
COLLAR官方社交平台宣布將於8月29日舉辦第2次演唱會。（圖片來源：[email protected]

今次嘅演唱會海報中，7位成員更以暗黑型格造型示人，並會從容站立於鋼線上之上，寓意COLLAR以勇氣和冒險精神面對她們人生每一場挑戰。而隊長GAO亦表示：「希望演唱帶給觀眾快樂外，也想透過音樂鼓勵他們像在高空走鋼線一樣，以全力以赴的決心迎接生活中的每個「遊戲」（挑戰）。」

collar演唱會 亞洲國際博覽館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
collar演唱會 亞洲國際博覽館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
collar演唱會 亞洲國際博覽館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

COLLAR演唱會｜全員即將全方位投入做準備

從去年九展Star Hall轉戰今年亞博Hall 5，COLLAR亦即將全方位投入為演唱會準備，Day說：「今次場地更大，我們會加倍練習，務求發射我們的energy去不同角落，與fans創造難忘回憶！」Winka則表示專心演出音樂劇《三・八》後會火速歸位、芯駖正與監製細So策劃特別演出環節，包括個人solo與創新組合形式，希望為粉絲帶來新鮮感，而Marf亦很期待，說：「希望與隊友們刷出新火花新玩法，以及為觀眾呈獻具舞台效果嘅新歌《暴走女團》」。

collar演唱會 亞洲國際博覽館 COLLAR於去年3月假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉辦首次演唱會。（圖片來源：ig@winka_chan）
COLLAR於去年3月假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉辦首次演唱會。（圖片來源：ig@winka_chan）
collar演唱會 亞洲國際博覽館 COLLAR今年將會移師至亞洲國際博覽館5號展館開騷。（圖片來源：ig@winka_chan）
COLLAR今年將會移師至亞洲國際博覽館5號展館開騷。（圖片來源：ig@winka_chan）

COLLAR演唱會｜Ivy So爆笑透露嘉賓陣容

而演唱會上，COLLAR會否分拆不同小組演出，Ivy許願說：「如果分小組，希望可以跟Gao或Day一組，過去都未試過，是一個新嘗試。」Ivy更透露了嘉賓陣容，說：「已確定有劇集《哪有天我們會紅》內「無景深」的Michelle（Marf飾）及Anna（Day飾），自己就最想同不同女團合作，應該會很好玩！」Candy則呼籲粉絲「溫定書」，暗示快慢歌都想有大合唱，與全場互動。

collar演唱會 亞洲國際博覽館 Ivy So仲爆笑預告已確定會邀請《哪有天我們會紅》內「無景深」的Michelle（Marf飾）及Anna（Day飾）擔任嘉賓。（圖片來源：ig@_marifemarife_）
Ivy So仲爆笑預告已確定會邀請《哪有天我們會紅》內「無景深」的Michelle（Marf飾）及Anna（Day飾）擔任嘉賓。（圖片來源：ig@_marifemarife_）

COLLAR演唱會｜發售日期+購票詳情：

《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》
日期：2025 年 8 月 29 日
時間：8:15pm
地點 : 亞洲國際博覽館5號展館
票價 : $1,280 / $980 / $680

撰文：東方新地圖片來源：大會提供、[email protected]、ig@winka_chan、ig@_marifemarife_資料或影片來源：原文刊於新假期

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