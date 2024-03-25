COLLAR演唱會｜Day澄清現時係單身 有擔心Nathan輕生 為冇發展解話
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《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會尾場結束後，成員們接受訪問一次性回應了演唱會有關緋聞，成員許軼（Day）終極回應與Nathan關係，並解釋拒與Nathan發展原因！
Day澄清現時係單身 解釋拒與Nathan發展原因
COLLAR演唱會完結後，成員們接受訪問，被問到Day與Nathan戀情，Day坦承與Nathan的戀情對她的心情造成了影響，隊友們紛紛幫忙解圍。Day提到兩人在《全民造星V》相識，與Nathan認識了解後並沒有進一步發展。是否因為Nathan的負面新聞而影響對他的印象，Day表示在認識Nathan時，Nathan前度的相關事件已經發生，並沒有特別影響她。Day強調目前單身，專注於工作。而Nathan近期的入院的事，她表示作為朋友和其他成員都表示了關心和擔憂。
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Marf與Locker公開戀情 並想保持低調
與Day的低調處理方式不同，Marf則直接承認與Locker的戀愛關係，並表示希望保持低調。她透露兩人已經交往一段時間，但對於是否同居等私人問題則選擇保留，並表示男友有睇演唱會支持COLLAR。
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Candy否認「買粉」指控
對於被指控Candy「買粉」的問題，Candy堅決否認，並幽默地與其他成員一起將話題轉向「買奶粉」。她強調自己賺到的錢都用於支付學費，並不會用於購買粉絲。
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圖片來源：東方新地影片截圖、IG@nathanael_ngai、許軼IG、nyliak@threads