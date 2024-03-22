COLLAR演唱會︱現場直擊各大重點！合作舞台歌單有驚喜（+完整歌單）
現場直擊COLLAR演唱會各大重點:
COLLAR演唱會︱1. 7位成員霸氣登場
COLLAR頭場演唱會於晚上8點開始，7位成員均以一身XXX服裝登場，一登場就引來全場歌迷歡呼。7位成員以《Back in the game》為個唱打頭陣，接著又唱又跳《Atypical》和《Call my name》，將全場氣氛推至最高！
COLLAR演唱會︱2. 兩大門面打頭陣合唱
COLLAR7位成員一口氣又跳又唱完三首歌之後，就到兩位門面成員Ivy So與Candy合唱Sica的《天氣之女》。兩位門面亦一身紛紅色的泡泡裙登場，氣質、顏值都爆燈。
COLLAR演唱會︱3. 同Nathan撞歌唱《伸縮自如的愛》
兩位門面合唱完就到Marf與Winka和Day合唱Marf的Solo歌《 fOoL##》，緊接著就有Gao和SumLing合唱陳蕾的《伸縮自如的愛》。心水清的網民都發現原來《伸縮自如的愛》就是陳蕾在演唱會上邀請Nathan、亨仔、Kim、TigerFoo一齊表演的歌曲。
COLLAR演唱會︱4. 造型服裝再陷「時裝災難」
每次出席活動或MV造型都遭網民笑為「時裝災難」的COLLAR，今次演唱會的服裝都太過獨特，不少網民都留言表示唔識欣賞：「咁色彩繽紛做乜？」、「啲衫想點啊又」、「day條裙真係唔掂」等。
COLLAR演唱會︱5. Day自信露肚又露腿
雖然大部分服裝都被網民稱為「時裝災禍」，但當7位成員唱到《Speak Love》時，一身黑色緊身皮衣服裝就令在場觀眾十分驚艷，其中Day和Marf就最為性感，Day就露肚又露腿超有自信，Marf都穿低胸短裙超有女人味。
COLLAR演唱會︱6. 舞台設計一切從簡
今次COLLAR演唱會舞台上並沒有太多獨特設計或擺設。雖然舞台設計一切從簡，但背後的大熒幕都會配合每一首歌又不同的效果，別有用心。
COLLAR演唱會︱Encore Medley唱出多首經典歌曲
直到Encore環節，COLLAR 7位成員現身唱《Super Medley》唱出超過10首經典歌曲，其中包括COLLAR在《全民造星IV》中唱過的多首參賽歌，包括衛蘭《離家出走》、方皓玟《你是你本身的傳奇》、Twins《丟架》、鄭融《紅綠燈》和Edan的《小諧星》等。
COLLAR演唱會︱完整歌單公開
Song1：COLLAR – Back in the game
Song2：COLLAR – Atypical
Song3：COLLAR – Call my name
Song4：Candy、Ivy So – 天氣之女（原唱：Sica）
Song5：Marf – fOoL##（w/ Day、Winka）
Song6：Gao、Sumling – 伸縮自如的愛（原唱：陳蕾）
Song7：COLLAR – Gotta go
Song8：COLLAR – Never never land
Song9：Marf – 假使世界原來不像你預期（原唱：方皓玟）
Song10：Day – 無以名狀的痛（原唱：雲浩影）
Song11：Sumling – 好時辰（原唱：王苑之 & 張敬軒）
Song12：Candy – 說好的未來
Song13：Winka – 平凡的我重生
Song14：Ivy So – Tomorrow（原唱：AGA）
Song15：COLLAR – Bright Side
Song16：COLLAR – Speak Love
Song17：未知（原唱：容祖兒）
Song18：Marf – undecided
Song19：Marf – *~Silencio：：：Shh
Song20：分手是常識吧（原唱：鄭欣宜）
Song21：殺她死（原唱：吳雨霏）
Song22：Marf – idc
Song23：Marf – OFF/ON
Encore
Song24：Super Medley (10min)
Song25：Marf – Chosen Family
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