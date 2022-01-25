COLLAR成為寶礦力水特最新代言人 Candy全程著錯鞋自嘲：人體實驗
文：東方新地｜圖：[email protected] Sweat HK (Official)
COLLAR 成軍前已被睇中
在「寶礦力水特40周年暨代言人簽約儀式」上，COLLAR登場跳唱《Call My Name!》，主持人強尼又透露寶礦力水特的董事總經理上田浩司先生早在去年秋季、COLLAR尚未成軍前，已鎖定ViuTV透過《全民造星4》選出的女團來擔任他們40周年代言人，原因是支持年青人揮灑汗水、盡情去追尋自己的夢想。
首度搵本地歌手組合代言
原來香港是寶礦力水特在日本以外首個海外市場，強尼指上田浩司先生亦睇中COLLAR有活力同有拼博精神，同時今年是寶礦力水特登陸香港40周年，希望能讓更多香港人認識這個日本品牌。他又透露今次是寶礦力水特首次搵本地歌手組合做代言，以及首次推出本地廣告歌。
玩遊戲考默契
之後強尼出題考COLLAR，讓她們八人分成兩隊玩遊戲，隊長阿GAO、CANDY、WINKA和IVY SO為藍組，MARF、DAY、SO CHING和芯駖為白組，兩組各自用寶礦力道具擺pose影相及答問題，又出情境題考驗各隊員之間的默契。
Candy著錯鞋
活動結束之後，有眼利的網民就發現，原來Candy一直都將波鞋左右腳調轉著，及後Candy亦都發現此錯誤，更在IG限時動態中自嘲，並寫道：「我俾佢哋恥笑咗好耐，雖然真係幾好笑，智慧擔當今日失策了」，繼而再轉載粉絲的截圖再留言抽自己水：「人體實驗之對鞋好唔好著：調轉著去跳舞，事實證明今次嘅實驗好成功吖」！連經理人戴穎Wing都有拍片分享。
Marf回應Block 粉風波
就早前有報道指Marf待人接物態度差兼封鎖粉絲帳號一事，她今日接受傳媒訪問時就表示自己有與沒專頁的Admin溝通，稱自己有事情未能作作出決定才導致。而就日前傳出有關早前經理人阿Wing自爆原本Win Win是女團人選之一，結果遭對方拒絕入團一事，隊長Gao 就表示並不知情，而Marf亦強調COLLAR自成立已經是如今的8位成員，更寄語WinWin即使不在女團亦有很多空間可以發展。
其他Collar簽約做代言人靚相：
常見問題：
問：COLLAR擔任寶礦力水特幾周年的代言人？
答：COLLAR擔任寶礦力水特40周年的代言人，寶礦力水特的董事總經理透露…詳情請看。
問：COLLAR在寶礦力水特簽約活動上進行了什麼表演？
答：COLLAR在活動上登場跳唱《Call My Name!》，之後她們分成兩隊玩遊戲，用寶礦力道具擺pose影相，SO CHING更自爆最鍾意…詳情請看。