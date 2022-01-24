COLLAR成為寶礦力水特最新代言人 唱埋廣告主題曲創紀錄

今年為日本能量飲品寶礦力水特登陸香港40周年，今日（1月24日）寶礦力宣布委任成軍僅兩星期的女團COLLAR，成為他們首個本地歌手組合代言人，並宣布COLLAR親自獻唱廣告主題曲，成為寶礦力首個本地廣告歌！