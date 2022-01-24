COLLAR成為寶礦力水特最新代言人 唱埋廣告主題曲創紀錄
今年為日本能量飲品寶礦力水特登陸香港40周年，今日（1月24日）寶礦力宣布委任成軍僅兩星期的女團COLLAR，成為他們首個本地歌手組合代言人，並宣布COLLAR親自獻唱廣告主題曲，成為寶礦力首個本地廣告歌！
文：東方新地｜圖：[email protected] Sweat HK (Official)
COLLAR 成軍前已被睇中
在「寶礦力水特40周年暨代言人簽約儀式」上，COLLAR登場跳唱《Call My Name!》，主持人強尼又透露寶礦力水特的董事總經理上田浩司先生早在去年秋季、COLLAR尚未成軍前，已鎖定ViuTV透過《全民造星4》選出的女團來擔任他們40周年代言人，原因是支持年青人揮灑汗水、盡情去追尋自己的夢想。
首度搵本地歌手組合代言
原來香港是寶礦力水特在日本以外首個海外市場，強尼指上田浩司先生亦睇中COLLAR有活力同有拼博精神，同時今年是寶礦力水特登陸香港40周年，希望能讓更多香港人認識這個日本品牌。他又透露今次是寶礦力水特首次搵本地歌手組合做代言，以及首次推出本地廣告歌。
玩遊戲考默契
之後強尼出題考COLLAR，讓她們八人分成兩隊玩遊戲，隊長阿GAO、CANDY、WINKA和IVY SO為藍組，MARF、DAY、SO CHING和芯駖為白組，兩組各自用寶礦力道具擺pose影相及答問題，又出情境題考驗各隊員之間的默契。
常見問題：
問：COLLAR擔任寶礦力水特幾周年的代言人？
答：COLLAR擔任寶礦力水特40周年的代言人，寶礦力水特的董事總經理透露…詳情請看。
問：COLLAR在寶礦力水特簽約活動上進行了什麼表演？
答：COLLAR在活動上登場跳唱《Call My Name!》，之後她們分成兩隊玩遊戲，用寶礦力道具擺pose影相，SO CHING更自爆最鍾意…詳情請看。