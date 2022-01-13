COLLAR出道「前夫反擊戰」狂吸過6萬成員 張建聲公開加入 自爆係呢一位粉絲

目前已有超過35萬位成員的Facebook Group「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」由一班老婆係鏡粉的「前夫」所成立，近日因應ViuTV新女團COLLAR出道，「前夫」們開了一個新Group「前夫反擊戰」，在周三（1月12日）晚6時半COLLAR正式出道成團後，「前夫反擊戰」就吸納了超過6萬名成員，其中連藝人張建聲都公開加入，仲自認係一位女團候選人的粉絲！