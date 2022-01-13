COLLAR出道「前夫反擊戰」狂吸過6萬成員 張建聲公開加入 自爆係呢一位粉絲

目前已有超過35萬位成員的Facebook Group「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」由一班老婆係鏡粉的「前夫」所成立，近日因應ViuTV新女團COLLAR出道，「前夫」們開了一個新Group「前夫反擊戰」，在周三（1月12日）晚6時半COLLAR正式出道成團後，「前夫反擊戰」就吸納了超過6萬名成員，其中連藝人張建聲都公開加入，仲自認係一位女團候選人的粉絲！
文：東方新地｜圖：[email protected]前夫反擊戰、[email protected]
前夫齊撐COLLAR 前妻：榴槤會賣斷市
Facebook Group「前夫反擊戰」自周二（1月11日）成立，短短兩日就吸引了6.7萬人加入，但有成員分析，當中應該有2萬係「前妻」、3萬係「花生友」，只得1萬係「前夫」（先夫）！有「前妻」就在Group內出post，預言「d榴槤會賣斷市」！更有「姜糖」踩場揚言：「我只願意同Candy Share前夫，不過屋企所有空間同埋牆壁只可屬於姜濤！」
張建聲：君子報仇，十年未晚
而這超過6萬名成員當中，原來包括有藝人張建聲（Justin），他早在COLLAR正式出道前一晚，已於「前夫反擊戰」中出post表示：「君子報仇，十年未晚，起頭呀，各位兄弟，成個男人返晒嚟。#補充番我係win粉」又貼出榴槤和鍵盤照，向Group友揚言：「唔好畀啲無謂嘢影響到我地！」可惜Win Win最終未能成為COLLAR成員。
前夫：教細路認新媽咪
在「前夫反擊戰」中，還有不少「前夫」表示：「今晚開始教啲細路認新媽咪！」、「明晚攞正牌出軌！」、「快啲出底褲、EPS、電話、保險，乜都買晒佢，我日日排隊買自己嘅野！我現在宣佈以後無時間排隊買Mirror嘅野，要排自己排」、「個佬追緊女團而你介入人哋可以叫『小三』」、「留意前妻有無買定玻璃！」等等。
專頁創立人係Day粉絲
「前夫反擊戰」專頁創立人Kent接受傳媒訪問時，透露自己鍾意Day（許軼）同Sica（何洛瑤），又話之後想改Group名，因為個Group只係畀大家圍爐取暖，但「反擊戰」可能會令人諗到負面嘢。有不少網友紛紛向他提出新Group名建議，包括「我振夫綱娶返COLLAR力爭世界和平討論區」、「前夫去追Collar報復前妻們關注香港婚姻美好組」、「你前夫娶左Collar令到婚姻美好關注組」等，不過亦有網友力撐「前夫反擊戰」個名短短哋又易記，無需更改。