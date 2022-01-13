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COLLAR出道「前夫反擊戰」狂吸過6萬成員 張建聲公開加入 自爆係呢一位粉絲

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撰文：東方新地

目前已有超過35萬位成員的Facebook Group「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」由一班老婆係鏡粉的「前夫」所成立，近日因應ViuTV新女團COLLAR出道，「前夫」們開了一個新Group「前夫反擊戰」，在周三（1月12日）晚6時半COLLAR正式出道成團後，「前夫反擊戰」就吸納了超過6萬名成員，其中連藝人張建聲都公開加入，仲自認係一位女團候選人的粉絲！

文：東方新地｜圖：[email protected]前夫反擊戰、[email protected]

前夫齊撐COLLAR 前妻：榴槤會賣斷市

Facebook Group「前夫反擊戰」自周二（1月11日）成立，短短兩日就吸引了6.7萬人加入，但有成員分析，當中應該有2萬係「前妻」、3萬係「花生友」，只得1萬係「前夫」（先夫）！有「前妻」就在Group內出post，預言「d榴槤會賣斷市」！更有「姜糖」踩場揚言：「我只願意同Candy Share前夫，不過屋企所有空間同埋牆壁只可屬於姜濤！」

Facebook Group「前夫反擊戰」由一班「前夫」成立，開宗明義話：「大家都忍辱負重左3年，係時候啦！前夫們出擊啦！」（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
Facebook Group「前夫反擊戰」由一班「前夫」成立，開宗明義話：「大家都忍辱負重左3年，係時候啦！前夫們出擊啦！」（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
COLLAR目前在Facebook的專頁只得1.3萬人follow，少過「前夫反擊戰」。（圖片來源：Facebook@COLLAR）
COLLAR目前在Facebook的專頁只得1.3萬人follow，少過「前夫反擊戰」。（圖片來源：[email protected]
花生友指真正「前夫」最多得1萬。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
花生友指真正「前夫」最多得1萬。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
有不少「前妻」已入侵「前夫反擊戰」出post。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
有不少「前妻」已入侵「前夫反擊戰」出post。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
有「姜糖」踩場話只願意同Candy Share前夫。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
有「姜糖」踩場話只願意同Candy Share前夫。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
「前妻」話要幫「前夫」娶二奶。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
「前妻」話要幫「前夫」娶二奶。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
有「前妻」預言榴槤會賣斷巿，仲出埋示範圖。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
有「前妻」預言榴槤會賣斷巿，仲出埋示範圖。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
花生友們更提出除榴槤外各種懲罰「前夫」的道具。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
花生友們更提出除榴槤外各種懲罰「前夫」的道具。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）

張建聲：君子報仇，十年未晚

而這超過6萬名成員當中，原來包括有藝人張建聲（Justin），他早在COLLAR正式出道前一晚，已於「前夫反擊戰」中出post表示：「君子報仇，十年未晚，起頭呀，各位兄弟，成個男人返晒嚟。#補充番我係win粉」又貼出榴槤和鍵盤照，向Group友揚言：「唔好畀啲無謂嘢影響到我地！」可惜Win Win最終未能成為COLLAR成員。

張建聲出post叫各位兄弟「起頭」。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
張建聲出post叫各位兄弟「起頭」。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
張建聲叫Rose Ma滾出Group，話呢度係佢哋振夫綱嘅基地。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
張建聲叫Rose Ma滾出Group，話呢度係佢哋振夫綱嘅基地。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
但Win Win未能入COLLAR，有網友建議搞個女版《敗者重生戰》，被張建聲否決。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
但Win Win未能入COLLAR，有網友建議搞個女版《敗者重生戰》，被張建聲否決。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）

前夫：教細路認新媽咪

在「前夫反擊戰」中，還有不少「前夫」表示：「今晚開始教啲細路認新媽咪！」、「明晚攞正牌出軌！」、「快啲出底褲、EPS、電話、保險，乜都買晒佢，我日日排隊買自己嘅野！我現在宣佈以後無時間排隊買Mirror嘅野，要排自己排」、「個佬追緊女團而你介入人哋可以叫『小三』」、「留意前妻有無買定玻璃！」等等。

黃建東都有在「前夫反擊戰」中留言。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
黃建東都有在「前夫反擊戰」中留言。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
「前夫」大膽叫「前妻」做「小三」。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
「前夫」大膽叫「前妻」做「小三」。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
仲話要帶個仔去見識真女人！（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
仲話要帶個仔去見識真女人！（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
又話要整「攬枕」（寫錯做攪枕）。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
又話要整「攬枕」（寫錯做攪枕）。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）

專頁創立人係Day粉絲

「前夫反擊戰」專頁創立人Kent接受傳媒訪問時，透露自己鍾意Day（許軼）同Sica（何洛瑤），又話之後想改Group名，因為個Group只係畀大家圍爐取暖，但「反擊戰」可能會令人諗到負面嘢。有不少網友紛紛向他提出新Group名建議，包括「我振夫綱娶返COLLAR力爭世界和平討論區」、「前夫去追Collar報復前妻們關注香港婚姻美好組」、「你前夫娶左Collar令到婚姻美好關注組」等，不過亦有網友力撐「前夫反擊戰」個名短短哋又易記，無需更改。

有「前夫」預言「前妻」會要求跟COLLAR衣著。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
有「前夫」預言「前妻」會要求跟COLLAR衣著。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
有「前夫」分享已同「前妻」開戰。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
有「前夫」分享已同「前妻」開戰。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
花生友都唔睇好「前夫」們可以成功反擊！（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
花生友都唔睇好「前夫」們可以成功反擊！（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
預先向「先夫」致敬。（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
預先向「先夫」致敬。（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）
但有「前夫」話「怯就輸一世」！（圖片來源：Facebook@前夫反擊戰）
但有「前夫」話「怯就輸一世」！（圖片來源：[email protected]前夫反擊戰）

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