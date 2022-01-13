COLLAR成軍一日粉絲破20萬 「前夫」鍾情Candy惹醋妻妒火中燒釀家變
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]前夫反擊戰
COLLAR IG粉絲突破20萬
目前已有超過35萬名成員的Facebook專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，由一班老婆是鏡粉的「前夫」所成立，近日因應人氣女團COLLAR正式出道，「前夫」們再開了一個新專頁「前夫反擊戰」，而該專頁直至今午（13/1）4點為止，已增加至7.1萬成員，相當厲害！而人氣女團COLLAR昨天正式成軍，晚上8位成員包括隊長Gao（沈貞巧）﹑Marf（邱彥筒）﹑李芯駖﹑So Ching（蘇芷晴）﹑Day（許軼）﹑WINKA（陳泳伽）﹑Candy（王家晴）及Ivy So（蘇雅琳）開IG直播，與粉絲互動，最高峰時有超過3萬人同時觀看。
「前夫」因鍾情Candy辣㷫醋妻
不過，有「前夫」在「前夫反擊戰」專頁中貼上和老婆的對話截圖，表示在COLLAR的IG直播中只是簡單留言一句「Candy」來支持偶像，卻被老婆斷到正，更引發醋妻妒火中燒：「好嬲你」、「你覺得我無理取鬧」、「你用手睇㗎」等。而該「前夫」亦有留言交待事發經過：「佢竟然衝入嚟個Live到捉我喎！留言都唔畀，今日已經連開三戰，頂住呀大家！（小弟只是在Collar ig 直播留言：Candy）慎防被發現，此Post只會維持到13號中午。Candy如果你睇到呢篇嘢，我希望你知道由你第一Round開始，我已經好支持你，我超級欣賞你！作為『晴蛙』（粉絲暱稱），我死而無憾，我已經教緊個仔認你，萬一我有什麼不測，第時由我個仔繼續支持你啦。」雖然該「前夫」未有再交待最終下場，但卻引起了Candy的關注，Candy更在自己IG留言：「多謝你嘅支持呀，希望老婆有一日都會鍾意睇我哋live同表演」。
之後有不少「前夫」表示感同身受，在專頁紛紛留言集氣，鼓勵大家要振夫綱，更有「前夫」公開挑機向老婆宣戰。