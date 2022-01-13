COLLAR成軍一日粉絲破20萬 「前夫」鍾情Candy惹醋妻妒火中燒釀家變

人氣女團COLLAR昨天（12/1）正式宣布成軍，短短一日IG粉絲人數已突破20萬，風頭一時無兩！而一眾「前夫」亦宣布成立「前夫反擊戰」專頁，有鍾情Candy的「前夫」表示，昨天只是在COLLAR的直播中留言撐偶像，即引發老婆妒火中燒！