COLLAR團歌《Atypical》總結全年 破格女團鼓勵大家忠於自己
Marf難忘拍廿幾小時MV
《Atypical》顧名思義是非典型意思，意旨在平凡生活中，活得不平凡，Gao表示：「喺營營役役社會裡，大家都有好多生活壓力、好多不同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」問到COLLAR，在現實生活中，會有甚麼Atypical行為？Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為：「參選女團！」而Marf則揚言：「拍廿幾個鐘頭MV！」
超豐富MV內容 加入成員想挑戰元素
作為年度第四首團歌，今次MV內容非常豐富，除了引入CG、道具動物外，場景布置及道具製作亦十分精美，仔細度令COLLAR極為讚歎，芯駖表示：「我最深刻有個場景係地鐵，個布置係非常靚，我覺得自己好似去咗歐美地鐵站一樣！」Candy透露難忘一試「騎馬」滋味：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物（元素），估唔到今次真係有機會試騎馬。」至於Winka表示初嘗在室內拍攝落雨鏡頭，感覺特別。
工作人員一舉動預告通頂
為了今次MV拍攝，COLLAR連踩廿多小時開工，雖然辛苦，但各成員表現依然投入，十分專業，問到拍攝過程中，可有趣事發生，Winka笑說：「一直都冇諗過會有宵夜，但下午嘅時候見工作人員買咗好多叮叮嘢食番嚟放雪櫃，原來就係預言今日會通頂拍攝。」
Ivy期待頒獎禮after party
提到即將踏入年底，COLLAR將要出席樂壇各頒獎禮，未知對此COLLAR可會感到壓力？Gao與芯駖表示不會有壓力，揚言感覺是去參加party，而Marf指十分期待可以在現場演出，她還大爆Ivy期待出席頒獎禮的after party，Marf指：「Ivy好期待去after party度食嘢！」Ivy聞言即笑說：「係呀，聽講啲叉燒好出名！」
COLLAR 《Atypical》MV已於COLLAR YouTube Channel推出。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！