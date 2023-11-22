collar團歌《atypical》總結全年 破格女團鼓勵大家忠於自己

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的女團COLLAR，繼《The Bright Side》、《idc》、《Speak Love》後，昨日（21日）推出了年度第四首團歌《Atypical》，而作為年度結終的團歌，今次除了邀請韓國排舞導師來港為新歌排舞之外，MV內容更是破天破非常豐富，雲集靚景、CG、道具動物等，當中Candy與Winka更獻出了第一次，體會騎巨型道具馬及室內拍攝落雨鏡頭。