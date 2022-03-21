聲夢粉絲轟COLLAR新歌抄襲AfterClass掀罵戰 妙計杜絕事件繼續發酵

由ViuTV選秀節目《全民造星》誕生的女團COLLAR於今年年初出道，繼首支團歌《Call My Name!》於出道同日登場之後，日前（18/3）又再有新歌《Never-never Land》登場。然而在一眾粉絲沉醉在COLLAR今次較甜美的曲風時，另一邊廂卻遭聲夢粉絲狂轟有抄襲After Class之嫌，結果更掀起一場網絡罵戰。