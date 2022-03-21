聲夢粉絲轟COLLAR新歌抄襲AfterClass掀罵戰 妙計杜絕事件繼續發酵
由ViuTV選秀節目《全民造星》誕生的女團COLLAR於今年年初出道，繼首支團歌《Call My Name!》於出道同日登場之後，日前（18/3）又再有新歌《Never-never Land》登場。然而在一眾粉絲沉醉在COLLAR今次較甜美的曲風時，另一邊廂卻遭聲夢粉絲狂轟有抄襲After Class之嫌，結果更掀起一場網絡罵戰。
聲夢粉如何認為COLLAR抄襲AfterClass？
日前，一班聲夢粉在群組中的對話內容被公開，內容大概是指COLLAR新歌的封面有抄襲AfterClass出道作品《要為今日回憶》之嫌，其中一位更斷言「差彩虹旗唔係Perfect」。畫面上，雙方都是在草地方一張沙發，成員亦堆在一起，不過AfterClass四女的坐姿較為端莊，而COLLAR八女則比較調皮
聲夢粉絲以「狗帶」影容COLLAR
聲夢粉絲除了在群組中狂轟COLLAR「攞明抄」之外，亦以「狗帶」去形容對方，討論區上亦發現他們的足跡，有的更攻擊對方的年紀，尤以COLLAR年紀最大的問成員芯駖做對象「After Class是旦兩個加埋都細過件35歲大媽」、「係囉，成班COLLAR似After Class阿媽」，暗諷COLLAR成員欠缺「青春氣息」。而COLLAR的支持者則認為After Class的粉絲趁機宣傳，並表示「有草地、沙發，就係抄？」「你唔好話有眼耳口鼻都係抄？」等語句反諷對方為鬧而鬧，又有人重提AfterClass成員詹天文以巴士廣告慶生被指抄襲MIRROR成員的回應作為反擊武器。
COLLAR新歌YouTube留言被關閉
事件發酵幾日，網絡上的聲音依然停不了，睇怕之後COLLAR 新歌MV推出又或再會有一波新的「比較」風氣。不過COLLAR方面疑似為了杜絕事件繼續發酵，其新歌在YouTube 頻道的留言功能已被關閉，有別於過往COLLAR的YouTube頻道「開放留言」的作風。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_nat、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、KKBOX 圖片、連登討論區截圖、香港討論區截圖影片來源：COLLAR官方YouTube
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