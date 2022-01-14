COLLAR新歌驚現亞視《百萬富翁》廠景 網民好奇問：原來仲未拆
文：東方新地（部分內容來自New Monday）｜圖：《Call My Name!》MV截圖、連登截圖
欣賞咗《Call My Name!》MV先：
Ivy So 最搶鏡
COLLAR新歌《Call My Name!》的MV於1月13日晚8點鐘準時在YouTube頻道上架，截至當晚晚上11點半，影片的觀看次數已經超過18萬。不少網民都大讚COLLAR有星味，新歌好聽又易記之類，一句「call call call call COLLAR」真係聽過一次就記得。而且對比前一日記者會上全部「盛裝」打扮，今次新歌MV的造型順眼好多，更切合女團的形象！而且仲有網民話Ivy So最搶鏡，尤其是她「同陽光玩遊戲」的甫士。
又被質疑似韓團
從來不會缺席的「抄襲」專家在MV一出街就開始工作，先後提出與韓團Aespa或Red Velvet相似的元素。例如與AESPA的《Savage》的概念很相像，例如點擊以類似「屏幕」然後出現AI倒影、大廈牆身出現人像之類，不過似唔似，有幾似都係見人見智，有人Buy，有人唔Buy。
驚見亞視「百萬富翁」廠景
而最有趣嘅一個想法是，竟然有網民發現COLLAR新歌《Call My Name!》的MV其中一個主場景與亞視經典遊戲節目《百萬富翁》的廠景非常似，圓形的玻璃地板、盡處有一圓筒式「升降台」的設計，的確係好幾分類近。不過講真吖，學唔少網民話齋，個個圓形台都係咁上下㗎啦！另外有位有心嘅網民仲將COLLAR × 百萬富翁剪咗段片，趣味真係十足！
位有心嘅網民即刻就整咗個COLLAR × 百萬富翁《Call My Millionaire!》
COLLAR「抄抄抄」？
其實除咗MV之後，COLLAR一出道就不斷被攻擊「抄抄抄」，當然亦有唔少人認為這些網民都是為「盲反」一族，由造型照到首歌都話係抄返嚟，真係幾誇都有！
1.造型Poster疑抄襲
COLLAR在昨日記者會最後就展出8人的造型照，照片中各人型格地穿著黑色系服裝，以紅色作為背景色。有網民就發現其拍攝角度與背景選色與韓國男團Exo的其中一首歌曲「Love Shot」極似，被指有所抄襲。
2.歌曲封面照都係抄？
COLLAR第一首單曲《Call My Name》旋律和歌詞相當洗腦，容易讓人上癮。不過眼利網民就發現其歌曲封面與韓國一個大型男子組合NCT 2020的專輯「RESONANCE」相當似，同樣用上紅色背景和成員的剪影，網民更嘰笑ViuTV：「唔抄隊咁紅，咁抄隊霉啲囉。」
3.疑抄13年前AKB 48之歌曲
首本名曲《Call My Name》聽落不錯，不過就有網民就聽得出其歌曲的洗腦位其實疑似抄襲13年前由AKB 48演唱歌曲《River》。網民直言：「副歌有一段仔直頭照cop akb首river 」。
4.仲有抄EXO？
COLLAR首歌除了疑抄AKB 48歌曲之外，亦被網民指其副歌位置同Exo的歌曲《Drop That》十分相似，其旋律和歌詞都係以洗腦形式，一邊係重覆「Call」字，另一邊則是「Jump」字。
網民否認抄
不過都有不少網民反擊，直指其實不算抄襲，最多都叫用上同色系的背景。又有網民列出不少以紅底為背景的明星造型照，幫COLLAR平反。更有人指連COLLAR個Logo都好似DC英雄Superman個Logo。」
拖埋MIRROR落水
事後又有網民再翻出MIRROR抄襲事件，指MIRROR由Icon開始就已經抄足韓團，但依家都係紅到大紅大紫，暗指Fans係唔會理呢啲。網民更指ViuTV成日追住韓團嚟抄，好難唔發現。