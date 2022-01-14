COLLAR新歌驚現亞視《百萬富翁》廠景 網民好奇問：原來仲未拆

《全民造星4》女團COLLAR於1月12日正式出道，而且非常有效率，出道當日已經有新歌《Call My Name!》，翌日更有新歌的MV。然而，網民的聲音反應兩極，讚好的當然為數不少，但眼利嘅網民從來都唔會缺席，結果又傳嚟一陣陣「抄襲」聲音，更列出多個鏡頭直斥與韓國女團Aespa好似。不過最抵死嘅，竟然有人發現COLLAR新歌MV其中一個主場景好似《百萬富翁》，呢個想法創意分十足！