COLLAR新歌︳7女大玩性感地鐵風 Gao變成熟老師服裝終於唔炒車

ViuTV人氣女團COLLAR今日（21日）推出全新團歌《Atypical》，下午一點登陸各大音樂平台，在晚上8點時就有得睇MV！網民除了會關注新歌，仲會關注COLLAR眾女的新歌造形，因為每次都被指「得罪造型師」，不過今次大家睇完就大讚7女造型超掂，仲行返少女風格…