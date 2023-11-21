COLLAR新歌︳7女大玩性感地鐵風 Gao變成熟老師服裝終於唔炒車
COLLAR︳Atypical新歌又行返舊路 暗黑風bad girl？
COLLAR新歌《Atypical》今日(21日）上線，社交平台推出多張新歌造型靚相，團體照時又嚇親網民，以為COLLAR又行返《idc》的「超型格路線」，大玩暗黑風的bad girl！網民表示又嚟《idc》？「女團新秩序」、「又玩型格？」、「好壞呀」。
COLLAR︳原來超大反差 個人照變「正裝look配地鐵」
雖然COLLAR新歌《Atypical》團照好似又行返舊路咁，但今次似乎係配合新歌名字大玩反差感！COLLAR早喺11月19日的《博愛SO ME SHOW MUSIC》演出新歌，歌詞輕快，舞蹈亦唔似團照中咁強勢型格。
COLLAR︳眼鏡DAY大波浪長髮Look MARF IVY SO再次成MVP吸最多Like！
再睇《Atypical》在官方IG Po出她們的造型個人照，反差超大。COLLAR成員們「正裝look配地鐵」！今次造型以灰色調為主，感覺非常性感，唔少粉絲都表示從未見過COLLAR成員以咁樣的造型出場，唔少網民都問係咪玩制服誘惑，搞到不能直視，形容係超強粉絲福利的「電車系列」！《Atypical》個人造型照推出後，成員like數中，IVY SO再次成MVP，已超越2萬like。第二位係MARF 1.5萬，第3位係1.1萬的day！
COLLAR︳頸圈IVY SO可憐眼神電死粉絲
最多like IVY SO露小蠻腰配頸圈可憐眼神，電死粉絲！「班車現已癱瘓！救命」、「最靚ivy!」、「乘客咁靚會累到個司機炒車㗎」、「個肚仔J死人」、「邊班車有咁索既女乘客？」、「好想瘋狂搭車呀呀呀」。
COLLAR︳大波浪長髮MARF成熟又誘人
已留一頭短髮的MARF突然又變返長髮，仲要嚟個大波浪成熟又誘人，好有外國OL feel「牙筒好外國風～識睇中文嗎」、「可塑性真係最高」、「百變Marf咩look都carry到」、「新造型令人眼前一亮！」、「都係鍾意Marf長頭髮多啲」、「Marf 影親呢啲相就係有超班感覺」、「有驚艷到」。
COLLAR︳DAY眼鏡軼變性感小秘書
第3位的day，變「眼鏡軼」引死粉絲！早前day出席眼鏡活動時曾變「眼鏡軼」當時唔少粉絲大讚好睇，估唔到今次day再次玩眼鏡造型，成個性感小秘書咁！「秘書軼」、「眼鏡軼真係另一種吸引」。
COLLAR︳眼鏡Gao今次最驚喜？化身性感老師
Gao今次都以眼鏡Gao出場！粉絲個個留言叫Gao老師「Miss Gao今日可唔可以罰我留堂呀？」、「GAO隊戴眼鏡，好得！」、「比妳Gao 掂」、「呀GAO 有少少A片列車女皇FEEL」。
COLLAR︳絕對領域CANDY成連登仔MVP?
COLLAR新歌《Atypical》造型喺討論區都引起一番熱討，指最正係「絕對領域CANDY」！CANDY喺《idc》造型被狠批最肉酸，今次終於扳回一城！
COLLAR︳睇埋其他成員個照：
COLLAR︳聽歌《Atypical》：
期待MV!
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！