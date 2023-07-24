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COLLAR新歌︳Ivy So 成負評浪潮「唯一生還者」：頂得住個造型師嘅摧殘

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女團COLLAR近日推出全新單曲《idc》，新歌推出後竟惹來不少負評連，網民矛頭直指COLLAR的造型師，狠批服裝方面出晒事，尤其是Gao（沈貞巧）和Candy（王家晴），唔少網民去到官方IG喪鬧造型師，不過COLLAR7女之中，網民指唯獨是她能不受影響…

collar 新歌 collar idc 唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！
唔少網民已經逐一評價7位成員新look！（圖片來源：[email protected]
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新歌喺日本街頭拍攝！（圖片來源：YouTube截圖）

Ivy So成網民唯一大讚著得好睇！「7個入面得Ivy So頂得住個造型師嘅摧殘」

COLLAR新歌推出後，每位團員的造型慘被狠批，唯獨是Ivy So（蘇雅琳）沒完影響。網民大讚就算衣服有多不好看，只要穿在Ivy So身上，她也能完美的Carry！「蘇媽又一次靠個樣頂住」、「件衫唔好睇，Btw Ivy靚女」、「7個入面得Ivy So頂得住個造型師嘅摧殘」。

collar 新歌 Ivy So呢張相獲得最多Like數！
Ivy So呢張相獲得最多Like數！（圖片來源：[email protected]
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網民讚Ivy So咩衫都Carry到（圖片來源：YouTube截圖）
collar 新歌 對比其她成員真係差好遠。
對比其她成員真係差好遠。（圖片來源：YouTube畫面截圖）
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（圖片來源：YouTube畫面截圖）
collar 新歌 呢件衫都係得Ivy So先著得好睇！
呢件衫都係得Ivy So先著得好睇！（圖片來源：[email protected]

而Ivy So一直很懂得網民的喜好，常常也會在IG上大派福利，氹得網民超開心！

collar 新歌 Ivy So好鍾意單眼！
Ivy So好鍾意單眼！（圖片來源：IG@ ivyysooo）
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曬美腿！（圖片來源：IG@ ivyysooo）
collar 新歌 網民心中女神！
網民心中女神！（圖片來源：IG@ ivyysooo）

網民狠批MV造型師 Candy嚴選最肉酸

唔少網民在COLLAR的官方IG批評，指今次MV造型非常不討好，尤其是Candy的打扮被指是眾人之中最肉酸，寫道：「乜料呀影到Candy咁樣，我X」、「炒咗個造型、攝影同IG揀相呢3個人佢啦」。

collar 新歌 好多網呢話Candy呢個造型唔OK。
好多網呢話Candy呢個造型唔OK。（圖片來源：YouTube截圖）
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大家又點睇！（圖片來源：[email protected]
collar 新歌 網民好大意見！
網民好大意見！（圖片來源：網民留言截圖）

Gao被批化妝化到中毒咁

另外Gao的造型同樣遭到狠批，認為型格也可以靚女，網民更指個妝搞到佢中毒咁！

collar 新歌 網民對Gao呢個妝表示唔OK！
網民對Gao呢個妝表示唔OK！（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：YouTube截圖）
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網民留言！（圖片來源：網民言截圖）

網民希望ViuTV換造型師

其次還有其她團員的造型，網民亦逐一批評，更希望ViuTV能聽到他們的心聲，不要令偶像們的造型一次比一次更差！

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日本街頭拍攝。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 新歌 Marf嘅妝網民覺得可以化淡少少！
Marf嘅妝網民覺得可以化淡少少！（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：YouTube截圖）
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芯齡套衫…（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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