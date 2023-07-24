COLLAR新歌︳Ivy So 成負評浪潮「唯一生還者」：頂得住個造型師嘅摧殘

女團COLLAR近日推出全新單曲《idc》，新歌推出後竟惹來不少負評連，網民矛頭直指COLLAR的造型師，狠批服裝方面出晒事，尤其是Gao（沈貞巧）和Candy（王家晴），唔少網民去到官方IG喪鬧造型師，不過COLLAR7女之中，網民指唯獨是她能不受影響…