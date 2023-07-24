COLLAR新歌︳Ivy So 成負評浪潮「唯一生還者」：頂得住個造型師嘅摧殘
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女團COLLAR近日推出全新單曲《idc》，新歌推出後竟惹來不少負評連，網民矛頭直指COLLAR的造型師，狠批服裝方面出晒事，尤其是Gao（沈貞巧）和Candy（王家晴），唔少網民去到官方IG喪鬧造型師，不過COLLAR7女之中，網民指唯獨是她能不受影響…
Ivy So成網民唯一大讚著得好睇！「7個入面得Ivy So頂得住個造型師嘅摧殘」
COLLAR新歌推出後，每位團員的造型慘被狠批，唯獨是Ivy So（蘇雅琳）沒完影響。網民大讚就算衣服有多不好看，只要穿在Ivy So身上，她也能完美的Carry！「蘇媽又一次靠個樣頂住」、「件衫唔好睇，Btw Ivy靚女」、「7個入面得Ivy So頂得住個造型師嘅摧殘」。
而Ivy So一直很懂得網民的喜好，常常也會在IG上大派福利，氹得網民超開心！
網民狠批MV造型師 Candy嚴選最肉酸
唔少網民在COLLAR的官方IG批評，指今次MV造型非常不討好，尤其是Candy的打扮被指是眾人之中最肉酸，寫道：「乜料呀影到Candy咁樣，我X」、「炒咗個造型、攝影同IG揀相呢3個人佢啦」。
Gao被批化妝化到中毒咁
另外Gao的造型同樣遭到狠批，認為型格也可以靚女，網民更指個妝搞到佢中毒咁！
網民希望ViuTV換造型師
其次還有其她團員的造型，網民亦逐一批評，更希望ViuTV能聽到他們的心聲，不要令偶像們的造型一次比一次更差！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]