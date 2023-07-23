COLLAR新歌MV造型遭網民狠批 Candy慘成肉酸No.1

近日女團COLLAR推出新歌《idc》，是繼蘇芷晴（So Ching）退團後派出的新歌，新歌上架2天後，便有18萬人點擊觀看，可說是成績不錯，不過近多次出席活動她們的衣著被批成時裝車禍，連今次MV也被拍得像罪造型師，唔少網民去到官方IG喪鬧造型師…