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COLLAR新歌MV造型遭網民狠批 Candy慘成肉酸No.1

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近日女團COLLAR推出新歌《idc》，是繼蘇芷晴（So Ching）退團後派出的新歌，新歌上架2天後，便有18萬人點擊觀看，可說是成績不錯，不過近多次出席活動她們的衣著被批成時裝車禍，連今次MV也被拍得像罪造型師，唔少網民去到官方IG喪鬧造型師…

collar 新歌 出咗新歌！
出咗新歌！（圖片來源：YouTube截圖）
collar 新歌 特意去日本拍攝！
特意去日本拍攝！（圖片來源：YouTube截圖）
collar 新歌 7個人嘅造型，Gao冇咗半個頭！
7個人嘅造型，Gao冇咗半個頭！（圖片來源：[email protected]

網民狠批MV造型師 Candy嚴選最肉酸

COLLAR推出新歌後，唔少網民在COLLAR的官方IG批評，指今次MV造型非常不討好，尤其是Candy的打扮被指是眾人之中最肉酸，寫道：「乜料呀影到Candy咁樣，我X」、「炒咗個造型、攝影同IG揀相呢3個人佢啦」。

collar 新歌 好多網呢話Candy呢個造型唔OK。
好多網呢話Candy呢個造型唔OK。（圖片來源：YouTube截圖）
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大家又點睇！（圖片來源：[email protected]
collar 新歌 網民好大意見！
網民好大意見！（圖片來源：網民留言截圖）

Gao被批化妝化到中毒咁

另外Gao的造型同樣遭到狠批，認為型格也可以靚女，網民更指個妝搞到佢中毒咁！

collar 新歌 網民對Gao呢個妝表示唔OK！
網民對Gao呢個妝表示唔OK！（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：YouTube截圖）
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網民留言！（圖片來源：網民言截圖）

網民希望ViuTV換造型師

其次還有其她團員的造型，網民亦逐一批評，更希望ViuTV能聽到他們的心聲，不要令偶像們的造型一次比一次更差！

collar 新歌 日本街頭拍攝。
日本街頭拍攝。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 新歌 Marf嘅妝網民覺得可以化淡少少！
Marf嘅妝網民覺得可以化淡少少！（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：YouTube截圖）
collar 新歌 芯齡套衫...
芯齡套衫…（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

女團COLLAR自蘇芷晴（So Ching）退團後，從此由8變7。經過一段時間沉澱後，COLLAR終於有新歌《idc》派台，近日亦在官方IG晒出各人造型照。

COLLAR︳新造型照曝光 變「忍刀七人眾」

COLLAR全體成員包括芯駖、Gao(沈貞巧)、Day(許軼)、蘇雅琳(Ivy)、Marf(邱彥筒)、Winka(陳泳伽)及Candy(王家晴)在IG都有新造型，各人造型都各有性感，據知是飛往日本拍攝，部份成員手持忍者兵器，同過往造型與別不同，勁有新鮮感，唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！

collar 新歌 collar idc 唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！
唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！（圖片來源：[email protected]

評價 1︳Gao似得罪造型師

有不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受，「究竟啊餃同collar個造型師有咩過節」、「如果撒旦係女人 應該係咁樣」、「嘩… 唔好喇… SOR 唔識欣賞… 個 Stylist 發生了什麼事…」、「呢邊個建議係換咗造型師」。

collar 新歌 collar idc 不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受。
不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受。（圖片來源：[email protected]

評價 2︳芯駖隻手出事

芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！不過有網民嫌美中不足地方是芯駖雙手略見不少青筋和皺紋：「應該P下對手」、「不好意思，但對手需要修護一下，看來好像好多經歷」

collar 新歌 collar idc 芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！
芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！（圖片來源：[email protected]

評價 3︳Ivy So、Day、Marf、Candy全面升呢！

網民有批評個別成員造型有少少炒車，但大讚Ivy So、Day、Marf、Candy 新造型全部升呢！唔少網民留言：「Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣」、「真心想知stylist是邊位！點解唔似平時，感覺全部升lv 晒！連呀Day 都唔同晒！又型又靚！」、「Marf有料到wor ，襯到絕！ 」、「糖b揸住呢把苦無打仗 一定大獲全勝！」

collar 新歌 collar idc Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣
Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣（圖片來源：[email protected]
collar 新歌 collar idc Day好可愛！
Day好可愛！（圖片來源：[email protected]
collar 新歌 collar idc Marf大騷長腿！
Marf大騷長腿！（圖片來源：[email protected]
collar 新歌 collar idc Candy拎住苦無攻佔粉絲個心！
Candy拎住苦無攻佔粉絲個心！（圖片來源：[email protected]

評價 4︳Winka多口累事 like數最低

曾有不少網民指COLLAR今年重新出發，但卻被多口的Winka拖累，今年推出獨唱歌《一手造成》，宣傳時把前度掛嘴邊，被指不停消費前度，不過Winka堅持做自己，最近又因取消關注So Ching惹起爭議。今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！

collar 新歌 collar idc Winka啲like數輸晒比佢隊友
Winka啲like數輸晒比佢隊友（圖片來源：[email protected]
collar 新歌 collar idc 今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！
今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！（圖片來源：[email protected]

即睇《idc》

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube截圖 [email protected]

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