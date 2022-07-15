COLLAR推出新歌《OFF/ON》造型被嘲充滿MK味 網民笑似提早過萬聖節
Collar《OFF/ON》造型 Ivy最火辣
對於COLLAR今次為新歌《OFF/ON》推出的最新造型，網民反應兩極，有不少網民大讚她們的新造型色彩繽紛之餘，亦充滿80年代懷舊風格，似是採用了韓國女團愛用的Girl Crush怪誕風，其中Ivy So（蘇雅琳）更一改以往清新的形象，穿著紅色吊帶裙，激罕地谷盡上圍，造型最為搶眼，獲不少粉絲大讚型格又性感！
網民狠批：形象顧問靠害
除了Ivy外，COLLAR另外七位成員Gao（沈貞巧）、芯駖、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、SoChing（蘇芷晴）、Candy（王家晴）和Winka（陳泳伽）的造型也各有支持者，不過也有不少網民狠批她們的新造型充滿MK味，紛紛留言指「Halloween造型7月出」、「真係唔識欣賞」、「新填地街系」、「MK味出晒嚟」、「就嚟鬼節，咁應景呀」、「形象顧問靠害」、「不如炒咗個造型師佢」等等。
COLLAR新MV《OFF/ON》：
Lolly Talk新歌走甜美風力撼COLLAR
同樣是參加ViuTV選秀節目《全民造星4》出身的女團Lolly Talk和STRAYZ，近日亦先後推出了新歌，其中Lolly Talk就在各大平台推出了她們的第一首派台作品《三分甜》。Lolly Talk由8位《造星4》參賽者阿蛋（黃詠霖）、阿Yo（郭曉妍）、Tania（陳紀澄）、Elka（鄭芷淇）、Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）、MeiMei（曾美欣）和阿妹（黃敏蕎）組成，不少網民都大讚Lolly Talk成員勇於追夢，表示有「Cookies料」、「少女味的確係擊倒collar」。不過亦有網民認為COLLAR和Lolly Talk「兩隊風格唔同，我覺得可以並存」，甚至表示可以一齊紅。部分網民則指出Lolly Talk成員發音不正，「第一句唔睇字幕真係唔知佢唱咩」、「咬字好差」等。
Lolly Talk新MV《三分甜》：
Strayz處女作獲讚高水準
由5位《造星4》遺珠CK（黃斯琪）、VAL（趙展彤）、暐翹、Nat（何榛綦）、Ariel（曾家瑩）自資組成女團的Strayz，近日亦推出了處女作《Stray》，這首新歌的MV由成員CK親自執導，明顯走黑白型格路線，而歌曲亦是由VAL和CK親自作曲，VAL亦有親自參與作詞，獲網民大讚「曲風獨特，MV又靚又有藝術感」、「不再是單純sell青春可愛，非常好」、「好有藝術感同故事感」、「讓人看到香港女團可以走不一樣嘅路」、「第一首歌就用冷門曲風，好大膽」等等，紛紛為她們打氣！
Strayz新MV《Stray》：
這個MV由Strayz五位成員一齊構思，充滿型格！
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