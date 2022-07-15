COLLAR推出新歌《OFF/ON》造型被嘲充滿MK味 網民笑似提早過萬聖節

COLLAR每次出新歌都有不同風格的造型，本周五（7月15日）她們推出今年第4首團歌《OFF/ON》，8位成員的新歌造型就引來網民熱烈討論，有網民大讚她們的新造型是採用韓國女團愛用的Girl Crush怪誕風，但也有網民大彈她們這次的造型充滿MK味，似提早過Halloween！