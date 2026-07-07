COLLAR三小花合體出寫真 Ivy Day Candy書展女女大解放 網民：好難揀！
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COLLAR三位成員Ivy蘇雅琳、Day許軼及Candy王家晴合體推出全新相集《After One More Bite》，以美食為主題展現三人最真實自然的一面，更自爆全員為維持體態淪為「一啖之鬼」，連一粒麻糬波波都要分住食，Ivy更透露因戒口而錯過心愛小店結業，傷心到喊。
三人合體以美食為主題拍攝兩日走遍香港街頭
Ivy、Day、Candy為拍攝《After One More Bite》進行了兩日密集式工作，由清晨五點開始化妝一直拍到黃昏，走訪香港大大小小的街頭角落尋找美食與回憶。Ivy與Candy最難忘到公園拍攝，Ivy形容：「呢個地方感覺好有童年嘅味道，我哋喺個公園度食雪糕、玩吹波膠、食燒賣、跑嚟跑去，就好似穿越時空咁。」Day則最難忘在中環街頭食砵仔糕同魚蛋，笑言好多遊客望住佢哋究竟食緊乜嘢，充滿香港特色。
Ivy坦言戒口錯過小店結業傷心到喊
Ivy坦承成為「一啖之鬼」的過程十分艱苦，她認為美食儲存了好多人生回憶，由小學同同學分享紫菜同朱奶，到中學小賣部嘅撈麵，再到同朋友掃街嘅小店，每一口都連繫住五感。她透露：「戒口嘅時候，好多時會忍吓忍吓，同自己講遲啲先食，最後迎來係回憶中嘅小店結業，真係會傷心到喊！」不過現在的Ivy已學懂拿捏平衡，會請大家食美食，自己品嚐一啖，起碼滿足到回憶。
Candy爆Day對食物充滿獵奇心態最為嘴饞
談到三人之中邊個最為嘴饞，Candy毫不猶豫首選Day：「必然是Day，佢對食物充滿獵奇心態，對唔同創新嘅配搭，都會想嘗試。佢對食物嘅愛係真心，而且可愛。」Day亦大方承認自己確實最嘴饞，表示好鍾意試新嘢，任何新食物都好願意嘗試。Candy則被化妝師讚食嘢個樣好治癒，就算係好簡單如蕃薯，都會畀人覺得好似好美味，曾經令化妝師放工後立即買一條蕃薯當午餐。
網民期待簽書會更好奇COLLAR日常飲食餐單
三人將於7月15日在香港會議展覽中心舉行簽書會搶攻書展，消息一出已引起粉絲熱烈討論。有網民留言「想知道佢哋平時食咩維持身材」、「一粒麻糬波波四個人分食真係好誇張」，亦有粉絲表示「睇完好想同佢哋一齊掃街」。不少人對COLLAR成員為維持體態所付出的犧牲感到心疼，同時亦對相集中展現的輕鬆自然氛圍充滿期待。
資料或影片來源：原文刊於新假期