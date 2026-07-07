COLLAR三小花合體出寫真 Ivy Day Candy書展女女大解放 網民：好難揀！

COLLAR三位成員Ivy蘇雅琳、Day許軼及Candy王家晴合體推出全新相集《After One More Bite》，以美食為主題展現三人最真實自然的一面，更自爆全員為維持體態淪為「一啖之鬼」，連一粒麻糬波波都要分住食，Ivy更透露因戒口而錯過心愛小店結業，傷心到喊。