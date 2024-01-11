COLLAR開生日會要求粉絲當日排隊「先到先得」遭鬧爆安排不當網上惹罵戰
粉絲鬧爆MakerVille安排差
COLLAR官方IG日前公開出道2周年活動詳情，宣布將會於1月12日在尖沙咀舉行生日會，並表示當日首400名粉絲可以獲得親筆簽名，不過得獎名額並非抽籤，而是以先到先得的方式分配，結果引起粉絲不滿，紛紛在網上留言鬧爆，質疑公司的安排「臨急抱佛腳」欠詳細安排，更加把粉絲動作隨傳隨到的佈景板：「當啲fans係咩？」、「搞抽籤分時段好難咩？」、「4日前先公佈有活動，但活動詳情2日前先講」、「如果佢哋控唔控制到個場面，到時真係401同400隻揪就笑死人」、「有啲心灰意冷」、「吹到咁大嘅fans見面會，原來得頭400個fans通宵排隊先有簽名」、「之前fans meeting明明都仲有google form」。
COLLAR去年一周年活動粉絲塞滿鐘樓險象環生
COLLAR去年出道一周年，特別選到一年前出道的尖沙咀天星碼頭近鐘樓舉行「The Bright Side號」啟航禮擠滿過百fans，當時仍然有8位成員（包括So Ching）於觀光巴士現身，並跟在場的fans揮手，大會安排部份傳媒與COLLAR同車，另一部分傳媒則乘搭另一輛巴士，當COLLAR乘搭的「The Bright Side號」開出時，大批粉絲湧出馬路，一度混亂，現場所見不但有粉絲企上欄杆拍照，又有男粉絲狂追巴士，可謂險象橫生。如今一年後再搞粉絲活動，粉絲見到公司所謂的「安排」均表示失望：「一年前係咁衰，一年後都依然不變」、「呢兩年睇住COLLAR經歷唔少、成長唔少，我諗唯一不變嘅都係AM嘅規劃同安排」。
Fans大癲由尖吵咀跑到西九龍
COLLAR之後於西九龍文化區舉行《The Bright Side》新歌發佈會，大會早於在草地用鐵馬圍起相關位置，現場亦有數十粉絲等候，COLLAR之後現場演繹《The Bright Side》，歌曲用了不少肢體動作及群舞去演繹故事裡的感情。之後COLLAR接受在場傳媒訪問，COLLAR表示很開心成軍一周年，並感謝剛才有fans由尖沙咀跑到來西九龍來支持！
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