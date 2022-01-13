COLLAR｜開直播公布Gao為隊長 IvySo唔覺意笑Candy對腳：好核突
文：東方新地｜圖：[email protected]直播截圖、[email protected]截圖、[email protected]造星評議會
強尼補飛：你生活有咩改變呢
話說喺女團出道嘅記者會上面，主持人強尼喺台上面個個都有問問題，唯獨就係冇畀機會SoChing回答！原來事後強尼都感到非常抱歉。今次呢個COLLAR首次直播除了公布了隊長由阿Gao擔任以及宣傳3月底開音樂會的計劃之外，亦有為佢哋口中嘅「爸爸」強尼解話，隊長阿Gao就話：「由於爸爸佢有啲緊張，所以佢（記者會上）一時忘記咗問SoChing問題。」之後更代表爸爸即場補問SoChing完咗比賽之後做過啲咩。SoChing就話：「練歌、排舞、錄MV、染頭髮、整手指甲，總之好忙淨係知今日係12日！」而強尼呢都有喺做直播觀眾，仲留言「等我問返蘇師兄：你生活有咩改變呢」，認真畀面！
IvySo失言講錯嘢暗諷Candy：對腳咁核突！
提到女團出道之前，ViuTV Facebook曾經公開了一段「部位」影片讓大家估吓到底有邊幾位成員。雖然真係好難估，但WINKA就話有人靠佢肚上面嗰粒癦認得出係自己，認真威水！有人認得自己，但原來有人連自己都唔認得！話說Candy就話影完之後睇返，根本認唔到邊個先係自己，笑言：「我喺TG Group度睇，見到啲人話條腳咁短一定唔係我！我笑咗好耐！」繼而IvySo就在旁搭嘴，笑笑口咁話一直都以為對腳係自己：「對腳咁核突，一定係我！」點知到最後才發現，其實對腳的主人是Candy，而IvySo被攝的部位是鎖骨位，IvySo講完之後，頓時散發出一陣尷尬氣氛！
睇返成軍當日記者會盛況：全民造星4｜8人女團COLLAR成軍名單出爐 Marf知道芯駖入選超驚訝
《全民造星4》 8人女團名單
ViuTV女團選秀騷《全民造星4》圓滿結束，結果都係大熱入三甲，不過都有好多受歡迎的參賽者等住被召喚成為女團的一份子。今天（12/1）在女團成立記招上，女團成軍名單終於揭曉！除了冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位外，其餘5席是人氣王Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，組成8人女團，亦好符合經理人阿Wing所講，20強會優先考慮的安排。8名成員以全身Gucci現身，並宣布團名叫COLLAR。而現場亦公布了女團的首支派台歌《Call My Name》，仲話喺短短呢大半個月以嚟，仲影埋造型照、錄新歌以及拍埋MV，認真快手！然而在短短不足半個鐘的時記者會上，COLLAR成員發言講感受的機會不多，當中So Ching更未被安排發言。