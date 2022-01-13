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COLLAR｜開直播公布Gao為隊長 IvySo唔覺意笑Candy對腳：好核突

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撰文：東方新地

2022年1月12日是《全民造星4》女團「COLLAR」的成軍大日子，8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy已於傍晚時份的記者會上以女團成員身份公開亮相，ViuTV Facebook Live最高峰更達7.5萬人同時收看，人氣強盛！到晚上11點，一班成員更加首次開公開合體開IG LIVE與支持者接近距離，最高峰時亦都有3.2萬人呀！

文：東方新地｜圖：[email protected]直播截圖、[email protected]截圖、[email protected]造星評議會

短短出道幾個鐘，COLLAR的粉絲數已經超過15萬人。（圖片來源：IG@collar.weare截圖）
短短出道幾個鐘，COLLAR的粉絲數已經超過15萬人。（圖片來源：[email protected]截圖）
首次IG直播好興奮！（圖片來源：IG@collar.weare直播截圖）
首次IG直播好興奮！（圖片來源：[email protected]直播截圖）
COLLAR隊長係阿Gao！佢話承諾為大家帶嚟一個優質演藝質素！（圖片來源：IG@collar.weare直播截圖）
COLLAR隊長係阿Gao！佢話承諾為大家帶嚟一個優質演藝質素！（圖片來源：[email protected]直播截圖）

強尼補飛：你生活有咩改變呢

話說喺女團出道嘅記者會上面，主持人強尼喺台上面個個都有問問題，唯獨就係冇畀機會SoChing回答！原來事後強尼都感到非常抱歉。今次呢個COLLAR首次直播除了公布了隊長由阿Gao擔任以及宣傳3月底開音樂會的計劃之外，亦有為佢哋口中嘅「爸爸」強尼解話，隊長阿Gao就話：「由於爸爸佢有啲緊張，所以佢（記者會上）一時忘記咗問SoChing問題。」之後更代表爸爸即場補問SoChing完咗比賽之後做過啲咩。SoChing就話：「練歌、排舞、錄MV、染頭髮、整手指甲，總之好忙淨係知今日係12日！」而強尼呢都有喺做直播觀眾，仲留言「等我問返蘇師兄：你生活有咩改變呢」，認真畀面！

強尼今次失手喇！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
強尼今次失手喇！（圖片來源：[email protected]截圖）
SoChing終於可以講嘢喇！（圖片來源：IG@collar.weare直播截圖）
SoChing終於可以講嘢！（圖片來源：[email protected]直播截圖）

IvySo失言講錯嘢暗諷Candy：對腳咁核突！

提到女團出道之前，ViuTV Facebook曾經公開了一段「部位」影片讓大家估吓到底有邊幾位成員。雖然真係好難估，但WINKA就話有人靠佢肚上面嗰粒癦認得出係自己，認真威水！有人認得自己，但原來有人連自己都唔認得！話說Candy就話影完之後睇返，根本認唔到邊個先係自己，笑言：「我喺TG Group度睇，見到啲人話條腳咁短一定唔係我！我笑咗好耐！」繼而IvySo就在旁搭嘴，笑笑口咁話一直都以為對腳係自己：「對腳咁核突，一定係我！」點知到最後才發現，其實對腳的主人是Candy，而IvySo被攝的部位是鎖骨位，IvySo講完之後，頓時散發出一陣尷尬氣氛！

COLLAR公布
（圖片來源：[email protected]截圖）
真係有粒癦！（圖片來源：IG@winka_chan）
真係有粒癦！（圖片來源：[email protected]_chan）
Candy原本都幾開心。（圖片來源：IG@collar.weare直播截圖）
Candy原本都幾開心。（圖片來源：[email protected]直播截圖）
IVYSo唔覺意講錯嘢喇！（圖片來源：IG@collar.weare直播截圖）
IVYSo唔覺意講錯嘢喇！（圖片來源：[email protected]直播截圖）
Candy對腳一啲都唔核突吖！仲幾修長添！（圖片來源：IG@candyw1219）
Candy對腳一啲都唔核突吖！仲幾修長添！（圖片來源：[email protected]
之後佢哋仲教大家點做COLLAR嘅手勢。（圖片來源：IG@collar.weare直播截圖）
之後佢哋仲教大家點做COLLAR嘅手勢。（圖片來源：[email protected]直播截圖）
最後提到粉絲名，佢哋就話要待定，仲叫粉絲都一齊諗吓，當中一個留言提議叫「鈕扣」，幾位成員都讚可愛兼幾鍾意呀！（圖片來源：IG@collar.weare直播截圖）
最後提到粉絲名，佢哋就話要待定，仲叫粉絲都一齊諗吓，當中一個留言提議叫「鈕扣」，幾位成員都讚可愛兼幾鍾意呀！（圖片來源：[email protected]直播截圖）

睇返成軍當日記者會盛況：全民造星4｜8人女團COLLAR成軍名單出爐 Marf知道芯駖入選超驚訝

《全民造星4》 8人女團名單

ViuTV女團選秀騷《全民造星4》圓滿結束，結果都係大熱入三甲，不過都有好多受歡迎的參賽者等住被召喚成為女團的一份子。今天（12/1）在女團成立記招上，女團成軍名單終於揭曉！除了冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位外，其餘5席是人氣王Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，組成8人女團，亦好符合經理人阿Wing所講，20強會優先考慮的安排。8名成員以全身Gucci現身，並宣布團名叫COLLAR。而現場亦公布了女團的首支派台歌《Call My Name》，仲話喺短短呢大半個月以嚟，仲影埋造型照、錄新歌以及拍埋MV，認真快手！然而在短短不足半個鐘的時記者會上，COLLAR成員發言講感受的機會不多，當中So Ching更未被安排發言。

《全民造星4》女團COLLAR今天（12/1）在海港城與大家見面。（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
《全民造星4》女團COLLAR今天（12/1）在海港城與大家見面。（圖片來源：[email protected]截圖）
（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
（圖片來源：[email protected]截圖）
女團COLLAR成軍名單揭曉！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
女團COLLAR成軍名單揭曉！（圖片來源：[email protected]截圖）
Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）、Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy組成8人女團COLLAR（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）、Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy組成8人女團COLLAR（圖片來源：[email protected]截圖）

相關閱讀：全民造星4｜COLLAR經理人Wing戴穎IG感言：希望有一天也能用作品說話

Marf（邱彥筒）（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Marf（邱彥筒）話第一日集合見到芯駖好驚訝，因為之前芯駖成日同佢講到好灰，又話自己年紀大好冇信心咁。（圖片來源：ViuTV Facebook截圖）
Day（許軼）（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Day（許軼）（圖片來源：[email protected]截圖）
Gao（沈貞巧）（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Gao（沈貞巧）（圖片來源：[email protected]截圖）
芯駖（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
芯駖（圖片來源：[email protected]截圖）
WINKA（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
WINKA（圖片來源：[email protected]截圖）
Candy（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Candy（圖片來源：[email protected]截圖）
Ivy So（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Ivy So（圖片來源：[email protected]截圖）
So Ching（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
So Ching（圖片來源：[email protected]截圖）
有網民發現，阿Day件名牌馬甲熟口熟面，原來係同教主撞衫！（圖片來源：網上圖片）
有網民發現，阿Day件名牌馬甲熟口熟面，原來係同教主撞衫！（圖片來源：網上圖片）

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