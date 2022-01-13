COLLAR｜開直播公布Gao為隊長 IvySo唔覺意笑Candy對腳：好核突

2022年1月12日是《全民造星4》女團「COLLAR」的成軍大日子，8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy已於傍晚時份的記者會上以女團成員身份公開亮相，ViuTV Facebook Live最高峰更達7.5萬人同時收看，人氣強盛！到晚上11點，一班成員更加首次開公開合體開IG LIVE與支持者接近距離，最高峰時亦都有3.2萬人呀！