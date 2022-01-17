過千網民票選COLLAR素顏最靚成員 倒數第一竟然係佢

有網民以「COLLAR成員素顏評分投票」在討論區開post，評選ViuTV女團COLLAR中素顏最靚的成員，開post短短數小時已引來超過2千網民投票，以給予正評或負評作票數，其中獲得最多負評，竟然是COLLAR一位人氣成員！