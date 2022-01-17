過千網民票選COLLAR素顏最靚成員 倒數第一竟然係佢
有網民以「COLLAR成員素顏評分投票」在討論區開post，評選ViuTV女團COLLAR中素顏最靚的成員，開post短短數小時已引來超過2千網民投票，以給予正評或負評作票數，其中獲得最多負評，竟然是COLLAR一位人氣成員！
文：東方新地｜圖：連登討論區截圖、[email protected]
COLLAR 素顏最靚成員
第1位 Day：正評2313票、負評136票
雖然有不少網民質疑開post的樓主分不清女仔是否真素顏，但截至周一（1月17日）下午仍有超過2千名網民在post中為8位COLLAR成員投票，其中得到最多網民畀正評的成員，是年僅19歲、在《全民造星4》中獲得季軍的Day（許軼）。
第2位 Candy：正評1630票、負評230票
第2位的Candy（王家晴）同樣19歲，比Day細半年，是COLLAR年紀最小的成員，網民都大讚她充滿仙氣。
第3位Winka：正評1618票、負評407票
網民大讚Winka（陳泳伽）素顏最正，認為她素顏比化妝更靚，完勝其他COLLAR成員，建議她下次可以只搽唇膏上台。
第4位Ivy So：正評1276票、負評324票
Ivy So（蘇雅琳）的素顏相少有網友留言評論，但也超過千二正評，佔據COLLAR素顏最靚成員第4位。
第5位So Ching：正評685票、負評696票
So Ching（蘇芷晴）素顏相的正、負評幾乎各佔一半，有網友指她素顏似MIRROR成員Jeremy，亦有網友大讚素顏十分cute。
第6位芯駖：正評468票、負評762票
現年35歲、在COLLAR中年紀最大的芯駖，被網民狠批素顏似大媽，有網友貼出她另一張素顏沙灘照，就被指似容祖兒和彭秀慧。
第7位Gao：正評353票、負評1290票
《全民造星4》亞軍兼COLLAR隊長的Gao（沈貞巧），被不少網友畀負評，更封她做「女版八両金」。
第8位Marf：正評273票、負評1394票
作為《全民造星4》冠軍的Marf（邱彥筒），被評選的結果令人意外，竟是「COLLAR素顏最靚成員」倒數第一位，有不少網友指樓主所貼的Marf素顏相似畫了眼線，並非真素顏。