COLLAR

COLLAR經理人阿Wing紅館事故後首發文 承諾永遠守候So Ching

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR演唱會意外事故在7月28日發生，至今已有3個月，事故中舞蹈員阿Mo（李啟言）嚴重受傷，其女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一直在醫院陪伴著阿Mo，至今日（10月28日），COLLAR的經理人阿Wing（戴穎）首度在社交網就事件發言。

COLLAR SoChing 阿Mo父親感謝兒子女友So Ching耐心的陪伴和照顧。
阿Mo留院至今已有三個月，女友So Ching一直陪伴在他身邊。（圖片來源：[email protected]_nat）

阿Wing：我們能夠為她做的就是成為她的安全網

阿Wing在社交網上載了一段影片，片中可以見到疑似COLLAR八人工作時的花絮片段，而在發文中，她就表示知道大家一直都很關心她們COLLAR：「我們整個團隊和7位成員，一直都在默默等待與守護我們的Soching，同時各人亦在整理沉澱思緒。」

阿Wing講到So Ching的最新近況：「兩個多月來與Soching的溝通，感受到她承受著外人沒法想像的壓力與巨變，為了Mo她堅強了很多。這種堅強教人心痛，我們能夠為她做的就是成為她的安全網。」

COLLAR 阿Wing指他們整個管理團隊和COLLAR七位成員，一直都在默默等待與守護So Ching。
阿Wing指他們整個管理團隊和COLLAR七位成員，一直都在默默等待與守護So Ching。（圖片來源：[email protected]
COLLAR 阿Wing在發文同時又上載了一段疑似COLLAR八人工作時的花絮片段。
阿Wing在發文同時又上載了一段疑似COLLAR八人工作時的花絮片段。（圖片來源：[email protected]

COLLAR七成員開會爆喊：這些眼淚令COLLAR更堅定

阿Wing又指COLLAR其他成員亦因為此事成長了不少：「她們為了減輕AM（藝人管理團隊）的負擔，很多工作上的安排都不讓我們操心，但我知道其實每人內心都有一個缺口，有時深夜收到其他成員問：『Soching好嗎？我好掛住佢，但唔想打擾佢。』、『我買咗啲嘢俾Soching，可唔可以俾佢？』、『如果Soching見到會好鍾意，你話係咪？』」

阿Wing續說：「很深刻地記得有次與7位成員開會時，有成員第一句就說：『好掛住我地8個一齊做嘢，一齊跳舞，一齊好嘈』一秒間突然有人爆喊，然後大家再控制不了淚腺，這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家，謝謝這8位的愛與堅強反過來撐起了整個團隊。」

COLLAR 阿Wing指COLLAR的七位成員曾在開會時，因提到SoChing而突然爆喊。
阿Wing指COLLAR的七位成員曾在開會時，因提到SoChing而突然爆喊。（圖片來源：[email protected]
COLLAR 人氣女團COLLAR近日推出第二支團歌《Never-never Land》的MV，8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖，一洗在《Call My Name！》的酷爆形象，以背心、短裙、露腰裝上陣驚喜現身。
這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家。（圖片來源：官方圖片）

承諾COLLAR會永遠守候：尊重So Ching每一個決定

阿Wing又似在回應So Ching「世界變了樣？」的發問，承諾：「無論世界如何變樣，我們都不會給予Soching任何壓力，尊重她每一個決定，一切亦會以Mo的健康為先，COLLAR永遠在守候著，直至她成為自在的自己，這是我們團隊和7位成員的共識。」

最後阿Wing請大家跟她一起陪伴COLLAR成長：「我會用盡全力去保護她們，有些言語傷害不該讓她們來承受。只要大家有信念，相信一切人和事都會變好，一齊為受影響的人給予愛和支持。」

在阿Wing的發文下，強尼給了一個「心心手勢」，陳漢娜亦留下了一個愛心emoji，表示支持，網民亦紛紛留言，為COLLAR與阿Wing打氣：「加油collar 加油蘇師兄」、「加油‼️ 笑喊悲喜 巨浪翻起 亦是在一起」、「COLLAR就是8個人，一個都不能少」、「要有信念，一定會好起來」等等。

COLLAR So Ching SoChing SoChing日前在IG的限時動態問了一句：「世界變了樣？」卻惹來網民圍攻。
So Ching早前曾在IG的限時動態問了一句：「世界變了樣？」（圖片來源：[email protected]_nat）
COLLAR 睇住COLLAR出道的強尼，第一個在阿Wing的發文下畀心。
睇住COLLAR出道的強尼，第一個在阿Wing的發文下畀心。（圖片來源：[email protected]
COLLAR So Ching SoChing 10月12日是阿Mo生日，一班舞者朋友租下巴士站的廣告燈箱為阿Mo打氣，並為他舉辦一連10日的集氣會，SoChing就去了廣告燈箱前留影，透露是阿Mo想她將打卡照post出來，並感謝大家對他的祝福。
10月12日是阿Mo生日，一班舞者朋友租下巴士站的廣告燈箱為阿Mo打氣，並為他舉辦一連10日的集氣會，So Ching就去了廣告燈箱前留影。（圖片來源：[email protected]_nat）
COLLAR SoChing 阿Mo 阿Mo父親坦言，So Ching 的探望守候，成了阿Mo在精神心理上的安慰和治療。
So Ching透露是阿Mo想她將打卡照post出來，並感謝大家對他的祝福。（圖片來源：[email protected]_nat）
So Ching SoChing COLLAR將分成兩批，Candy、Ivy於活動上午現身。
已暫停活動多時的女團COLLAR，即將在11月27日「復出」，出席代言品牌舉辦的公開活動，不過在品牌的兩張宣傳海報上，就見到COLLAR七缺一，並將分成兩批出現，Candy、Ivy於活動上午現身。（圖片來源：[email protected] sweat hk (official)）
COLLAR So Ching SoChing Day、Gao、Marf、Sumling和Winka則會在活動下午出現。
Day、Gao、Marf、Sumling和Winka則會在活動下午出現。（圖片來源：[email protected] sweat hk (official)）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_nat、[email protected][email protected]、官方圖片、[email protected] sweat hk (official)

讀者留言

熱門文章

 