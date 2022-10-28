COLLAR經理人阿Wing紅館事故後首發文 承諾永遠守候So Ching

MIRROR演唱會意外事故在7月28日發生，至今已有3個月，事故中舞蹈員阿Mo（李啟言）嚴重受傷，其女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一直在醫院陪伴著阿Mo，至今日（10月28日），COLLAR的經理人阿Wing（戴穎）首度在社交網就事件發言。