COLLAR經理人阿Wing紅館事故後首發文 承諾永遠守候So Ching
阿Wing：我們能夠為她做的就是成為她的安全網
阿Wing在社交網上載了一段影片，片中可以見到疑似COLLAR八人工作時的花絮片段，而在發文中，她就表示知道大家一直都很關心她們COLLAR：「我們整個團隊和7位成員，一直都在默默等待與守護我們的Soching，同時各人亦在整理沉澱思緒。」
阿Wing講到So Ching的最新近況：「兩個多月來與Soching的溝通，感受到她承受著外人沒法想像的壓力與巨變，為了Mo她堅強了很多。這種堅強教人心痛，我們能夠為她做的就是成為她的安全網。」
COLLAR七成員開會爆喊：這些眼淚令COLLAR更堅定
阿Wing又指COLLAR其他成員亦因為此事成長了不少：「她們為了減輕AM（藝人管理團隊）的負擔，很多工作上的安排都不讓我們操心，但我知道其實每人內心都有一個缺口，有時深夜收到其他成員問：『Soching好嗎？我好掛住佢，但唔想打擾佢。』、『我買咗啲嘢俾Soching，可唔可以俾佢？』、『如果Soching見到會好鍾意，你話係咪？』」
阿Wing續說：「很深刻地記得有次與7位成員開會時，有成員第一句就說：『好掛住我地8個一齊做嘢，一齊跳舞，一齊好嘈』一秒間突然有人爆喊，然後大家再控制不了淚腺，這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家，謝謝這8位的愛與堅強反過來撐起了整個團隊。」
承諾COLLAR會永遠守候：尊重So Ching每一個決定
阿Wing又似在回應So Ching「世界變了樣？」的發問，承諾：「無論世界如何變樣，我們都不會給予Soching任何壓力，尊重她每一個決定，一切亦會以Mo的健康為先，COLLAR永遠在守候著，直至她成為自在的自己，這是我們團隊和7位成員的共識。」
最後阿Wing請大家跟她一起陪伴COLLAR成長：「我會用盡全力去保護她們，有些言語傷害不該讓她們來承受。只要大家有信念，相信一切人和事都會變好，一齊為受影響的人給予愛和支持。」
在阿Wing的發文下，強尼給了一個「心心手勢」，陳漢娜亦留下了一個愛心emoji，表示支持，網民亦紛紛留言，為COLLAR與阿Wing打氣：「加油collar 加油蘇師兄」、「加油‼️ 笑喊悲喜 巨浪翻起 亦是在一起」、「COLLAR就是8個人，一個都不能少」、「要有信念，一定會好起來」等等。
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