COLLAR演唱會倒數大玩「腿張開」 網民勁讚健康性感

COLLAR演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》進入倒數一個月階段，7位成員近日都開始努力做運動操Fit體能，在訓練之餘，眾人更到位於尖沙咀的泳池藝術裝置中打卡兼大玩倒立「腿張開」，睇到網民都話流晒鼻血！