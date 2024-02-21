COLLAR演唱會倒數大玩「腿張開」 網民勁讚健康性感
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COLLAR演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》進入倒數一個月階段，7位成員近日都開始努力做運動操Fit體能，在訓練之餘，眾人更到位於尖沙咀的泳池藝術裝置中打卡兼大玩倒立「腿張開」，睇到網民都話流晒鼻血！
COLLAR 為演唱會訓練體能
COLLAR成員芯駖、Ivy So（蘇雅琳）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）、Marf（邱彥筒）、Candy（王家晴）和隊長Gao（沈貞巧）近日正在為演唱會訓練體能，其中Ivy So和Winka分別都上載了數張成員們穿著運動裝打卡的相片，Winka更直言要求經理人戴穎應該要一齊練跑！
著Bra Top大騷纖腰＋長腿
相中可以見到一眾COLLAR成員中，除Marf以外都穿著短褲仔上陣，大騷長腿和纖腰，Day、Winka和隊長Gao更是身著運動型Bra Top，引來網民勁讚：「健康性感」、「全部都好fit」、「流緊鼻血」等。
即興練跳《Speak Love》
今次COLLAR打卡的地點是在尖沙咀香港藝術館的戶外泳池裝置中，相信她們正是在尖沙咀海傍練跑，除了打卡照外，之後芯駖更在IG限時動態中分享了一段練跳《Speak Love》影片，Ivy在轉發時就搞笑地直認跳錯了舞步。
Day玩倒立「腿張開」最Hea
不過不少網民都錯重點，只留意到COLLAR成員們在泳池邊倒立兼「腿張開」，其中芯駖獲讚做得最好，而被指最Hea的則是Day！不過網民都紛紛大讚好勁，並追問：「最尾個倒立影咗幾耐？」、「演唱會表演倒立or翻筋斗？」等。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@ivyysooo、[email protected]、IG@candyw1219、IG@lisumlingg、IG@winka_chan