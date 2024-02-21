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COLLAR演唱會倒數大玩「腿張開」 網民勁讚健康性感

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COLLAR演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》進入倒數一個月階段，7位成員近日都開始努力做運動操Fit體能，在訓練之餘，眾人更到位於尖沙咀的泳池藝術裝置中打卡兼大玩倒立「腿張開」，睇到網民都話流晒鼻血！

COLLAR COLLAR演唱會即將在3月22日開鑼。
COLLAR演唱會即將在3月22日開鑼。（圖片來源：[email protected]

COLLAR 為演唱會訓練體能

COLLAR成員芯駖、Ivy So（蘇雅琳）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）、Marf（邱彥筒）、Candy（王家晴）和隊長Gao（沈貞巧）近日正在為演唱會訓練體能，其中Ivy So和Winka分別都上載了數張成員們穿著運動裝打卡的相片，Winka更直言要求經理人戴穎應該要一齊練跑！

COLLAR 7位COLLAR成員都穿著運動裝大騷健康性感，兩邊是一男一女健身教練。
7位COLLAR成員都穿著運動裝大騷健康性感，兩邊是一男一女健身教練。（圖片來源：IG@ivyysooo）
COLLAR Candy透露眾人要一早起身練跑。
Candy透露眾人要一早起身練跑。（圖片來源：IG@candyw1219）

著Bra Top大騷纖腰＋長腿

相中可以見到一眾COLLAR成員中，除Marf以外都穿著短褲仔上陣，大騷長腿和纖腰，Day、Winka和隊長Gao更是身著運動型Bra Top，引來網民勁讚：「健康性感」、「全部都好fit」、「流緊鼻血」等。

COLLAR 一眾COLLAR成員在尖沙咀海傍練跑。
一眾COLLAR成員在尖沙咀海傍練跑。（圖片來源：IG@ivyysooo）

即興練跳《Speak Love》

今次COLLAR打卡的地點是在尖沙咀香港藝術館的戶外泳池裝置中，相信她們正是在尖沙咀海傍練跑，除了打卡照外，之後芯駖更在IG限時動態中分享了一段練跳《Speak Love》影片，Ivy在轉發時就搞笑地直認跳錯了舞步。

COLLAR Ivy公開認錯。
Ivy公開認錯。（圖片來源：IG@ivyysooo）
COLLAR 不過睇片舞步似乎都跳得好齊。
不過睇片舞步似乎都跳得好齊。（圖片來源：IG@lisumlingg）
COLLAR 相信只係有少許出錯。
相信只係有少許出錯。（圖片來源：IG@lisumlingg）

Day玩倒立「腿張開」最Hea

不過不少網民都錯重點，只留意到COLLAR成員們在泳池邊倒立兼「腿張開」，其中芯駖獲讚做得最好，而被指最Hea的則是Day！不過網民都紛紛大讚好勁，並追問：「最尾個倒立影咗幾耐？」、「演唱會表演倒立or翻筋斗？」等。

COLLAR COLLAR成員玩倒立兼「腿張開」，其中芯駖做得最好，Day做得最Hea。
COLLAR成員玩倒立兼「腿張開」，其中芯駖獲讚做得最好，Day則被指做得最Hea。（圖片來源：IG@winka_chan）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@ivyysooo、[email protected]、IG@candyw1219、IG@lisumlingg、IG@winka_chan

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