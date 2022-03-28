COLLAR｜芯駖Winka大細超坐位淪為「邊緣人」 阿Wing篤出「遲到王」紀律差
芯駖Winka淪為邊緣人
女團COLLAR近日推出第二支團歌《Never-never Land》的MV大受歡迎，人氣爆燈。日前8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳、Sumling李芯駖及經理人戴穎(Wing)，出席谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》做嘉賓，分享COLLAR出道三個月後的感想。不過有網民發現眾人在坐位安排上非常特別，芯駖及Winka被安排坐在較遠的位置，慘被冷落淪為「邊緣人」，而其餘6位成員則與主持人谷德昭並排而坐，明顯大細超，引發網民熱烈討論：「明明左右都仲有位畀人坐」、「唔知以為係觀眾」、「放多兩張櫈有幾難」、「喺後面陪笑做佈景板」等。
人氣王Marf遲到問題嚴重
而節目中，經理人Wing為COLLAR各成員的表現評分及指出需要改進的地方。Wing希望Gao可以諗多點隊長要做的工作，可以多站出來表達自己意見。至於人氣王Marf自我紀律分數全隊最低，只有5分，Wing直指她遲到問題嚴重，需要改善，Marf亦承認自己太貪睡，會日後改善。Day自我紀律分為6分，Wing強調Day特別為食，需要減肥，而成員們則表示Candy才是團內食量最大的成員。
Ivy獲經理人力保入團
Wing說到《造星》時心目中的女團人選，與現在的COLLAR有好大出入，她坦言當時希望COLLAR成員一律要年輕，亦早有20個心水之選。Wing大爆最後一個被選入女團的人，竟然是Ivy So，Wing說：「好多人都估唔到，佢係最尾一個入。本來以為大家覺得Ivy ok，點知唔係，佢哋好多有疑問，但我話Ivy一定要喺度。」最後她力排眾議，堅持自己的眼光，才保到Ivy入團，Wing續說︰「Ivy有嘅親和力唔係咁易搵到，可能大家覺得佢笑容幾陽光氣，冇乜特別，但一個藝人擁有親和力唔係件簡單嘅事。」
COLLAR & Wing《爆谷一周》訪談環節
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