COLLAR｜芯駖Winka大細超坐位淪為「邊緣人」 阿Wing篤出「遲到王」紀律差

COLLAR日前一行8人出席谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》做嘉賓，不過有網民發現眾人在坐位安排上非常特別，芯駖及Winka被安排坐在較遠的位置，慘被冷落淪為「邊緣人」，而其餘6位成員則與主持人谷德昭並排而坐，明顯大細超！