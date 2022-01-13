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COLLAR資料庫｜8位成員生日、星座、身高、粉絲名一應俱全齊過維基

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撰文：東方新地

由ViuTV《全民造星4》打造的女團COLLAR於2022年1月12日正式誕生，相信無論係陪住8位成員一齊成長嘅粉絲，抑或係對新女團充滿好奇嘅觀眾都好啦！想睇佢哋嘅基本個人資料，包括中文全名、生日、星座、身高以及嗜好等，以上都一應俱全，分分鐘齊過維基！

文：東方新地｜圖：[email protected]

COLLAR成員資料統計

COLLAR的成員總共有八位，分別是Marf、Gao、Day、Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，出道時平均年齡23歲，當中有三名19歲，而年紀最大的就是35歲的芯駖，4個00後，3個90後，一個80後。女團的平均身高是多162cm，最高係Marf 166 cm，最嬌小係隊長Gao 158 cm。至於星坐方面，原來COLLAR入面有3個隻子座！

COLLAR八名成員。（圖片來源：ViuTV）
COLLAR八名成員。（圖片來源：ViuTV）

首支作品《Call My Name!》

COLLAR的首支作品《Call My Name!》於1月12日成軍出道當日同步上架，而歌曲的MV則於翌日1月13日晚上8點鐘正式面世。

曲：紀佳松Jeremy G (Future Sound) / 金源奕 Daniel Kim
詞：Oscar
編：紀佳松Jeremy G (Future Sound)
監製：C. Y. Kong / 謝國維

COLLAR成員詳細資料：

Gao沈貞巧

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

隊長Gao：

全名： 沈貞巧
身高：158cm
出生日期：1993年1月7日
星座：山羊座
嗜好：跳舞
《全民造星4》導師：梁祖堯（第五輪：阿Jer）
總決賽分數：37分（亞軍）
粉絲名：餃子
IG：gagarieo

重溫隊長Gao的總決賽個人表演：

Gao首次登場的個人表演：

Marf邱彥筒

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

Marf（Marife）：

全名： 邱彥筒
身高：166cm
出生日期：2002年6月11日
星座：雙子座
嗜好：dancing/dealing
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：阿AK）
總決賽分數：40分（冠軍）
粉絲名：Muffin
IG：_marifemarife_

重溫Marf的總決賽個人表演：

Marf首次登場的個人表演：

Day許軼

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

Day：

全名： 許軼
身高：161cm
出生日期：2002年6月4日
星座：雙子座
嗜好：跳舞/聽歌/食嘢/放空
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：阿Dee）
總決賽分數：36分（季軍）
粉絲名：Night
IG： 6y_day

重溫Day的總決賽個人表演：

Day首次登場的個人表演：

芯駖 Sumling李芯駖

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

芯駖 Sumling：

全名： 李芯駖
身高：163cm
出生日期：1986年4月18日
星座：白羊座
嗜好：結他/畫畫/行山/排球/烹飪/泳水
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：AK）
總決賽分數：33分（第四名）
粉絲名：雞湯
IG：lisumlingg

重溫芯駖首次登場的個人表演：

Ivy蘇雅琳

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

Ivy：

全名： 蘇雅琳
身高：163cm
出生日期：2001年8月4日
星座：獅子座
嗜好：健身/煮飯仔/玩手機MOBA
《全民造星4》導師：梁祖堯（第五輪：阿AK）
總決賽分數：20分（第十一名）
粉絲名：蘇蝦
IG：ivyysooo

重溫Ivy首次登場的個人表演：

Candy王家晴

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

Candy：

全名： 王家晴
身高：165cm
出生日期：2002年12月19日
星座：人馬座
嗜好：宅在家中/唱歌
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：肥仔）
總決賽分數：23分（第8名）
粉絲名：晴天娃娃
IG：candyw1219

重溫Candy首次登場的個人表演：

So Ching蘇芷晴

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

So Ching：

全名： 蘇芷晴
身高：163cm
出生日期：1996年1月31日
星座：水瓶座
嗜好：食嘢
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：阿Dee）
總決賽分數：28分（第六名）
粉絲名：師弟妹
IG：soching_nat

重溫So Ching首次登場的個人表演：

Winka 陳泳伽

（圖片來源：IG@collar.weare）
（圖片來源：[email protected]

Winka：

全名： 陳泳伽
身高：160cm
出生日期：1998年6月16日
星座：雙子座
嗜好：唱歌/食好/Deep Talk
《全民造星4》導師：梁祖堯（第五輪：肥仔）
總決賽分數：25分（第七名）
粉絲名：泳瓜
IG：winka_chan

重溫Winka首次登場的個人表演：

https://www.youtube.com/watch?v=FojONdDkxsc

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