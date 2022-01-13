COLLAR資料庫｜8位成員生日、星座、身高、粉絲名一應俱全齊過維基

由ViuTV《全民造星4》打造的女團COLLAR於2022年1月12日正式誕生，相信無論係陪住8位成員一齊成長嘅粉絲，抑或係對新女團充滿好奇嘅觀眾都好啦！想睇佢哋嘅基本個人資料，包括中文全名、生日、星座、身高以及嗜好等，以上都一應俱全，分分鐘齊過維基！