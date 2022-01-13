COLLAR資料庫｜8位成員生日、星座、身高、粉絲名一應俱全齊過維基
文：東方新地｜圖：[email protected]
COLLAR成員資料統計
COLLAR的成員總共有八位，分別是Marf、Gao、Day、Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，出道時平均年齡23歲，當中有三名19歲，而年紀最大的就是35歲的芯駖，4個00後，3個90後，一個80後。女團的平均身高是多162cm，最高係Marf 166 cm，最嬌小係隊長Gao 158 cm。至於星坐方面，原來COLLAR入面有3個隻子座！
首支作品《Call My Name!》
COLLAR的首支作品《Call My Name!》於1月12日成軍出道當日同步上架，而歌曲的MV則於翌日1月13日晚上8點鐘正式面世。
曲：紀佳松Jeremy G (Future Sound) / 金源奕 Daniel Kim
詞：Oscar
編：紀佳松Jeremy G (Future Sound)
監製：C. Y. Kong / 謝國維
COLLAR成員詳細資料：
Gao沈貞巧
隊長Gao：
全名： 沈貞巧
身高：158cm
出生日期：1993年1月7日
星座：山羊座
嗜好：跳舞
《全民造星4》導師：梁祖堯（第五輪：阿Jer）
總決賽分數：37分（亞軍）
粉絲名：餃子
IG：gagarieo
重溫隊長Gao的總決賽個人表演：
Gao首次登場的個人表演：
Marf邱彥筒
Marf（Marife）：
全名： 邱彥筒
身高：166cm
出生日期：2002年6月11日
星座：雙子座
嗜好：dancing/dealing
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：阿AK）
總決賽分數：40分（冠軍）
粉絲名：Muffin
IG：_marifemarife_
重溫Marf的總決賽個人表演：
Marf首次登場的個人表演：
Day許軼
Day：
全名： 許軼
身高：161cm
出生日期：2002年6月4日
星座：雙子座
嗜好：跳舞/聽歌/食嘢/放空
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：阿Dee）
總決賽分數：36分（季軍）
粉絲名：Night
IG： 6y_day
重溫Day的總決賽個人表演：
Day首次登場的個人表演：
芯駖 Sumling李芯駖
芯駖 Sumling：
全名： 李芯駖
身高：163cm
出生日期：1986年4月18日
星座：白羊座
嗜好：結他/畫畫/行山/排球/烹飪/泳水
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：AK）
總決賽分數：33分（第四名）
粉絲名：雞湯
IG：lisumlingg
重溫芯駖首次登場的個人表演：
Ivy蘇雅琳
Ivy：
全名： 蘇雅琳
身高：163cm
出生日期：2001年8月4日
星座：獅子座
嗜好：健身/煮飯仔/玩手機MOBA
《全民造星4》導師：梁祖堯（第五輪：阿AK）
總決賽分數：20分（第十一名）
粉絲名：蘇蝦
IG：ivyysooo
重溫Ivy首次登場的個人表演：
Candy王家晴
Candy：
全名： 王家晴
身高：165cm
出生日期：2002年12月19日
星座：人馬座
嗜好：宅在家中/唱歌
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：肥仔）
總決賽分數：23分（第8名）
粉絲名：晴天娃娃
IG：candyw1219
重溫Candy首次登場的個人表演：
So Ching蘇芷晴
So Ching：
全名： 蘇芷晴
身高：163cm
出生日期：1996年1月31日
星座：水瓶座
嗜好：食嘢
《全民造星4》導師：許廷鏗（第五輪：阿Dee）
總決賽分數：28分（第六名）
粉絲名：師弟妹
IG：soching_nat
重溫So Ching首次登場的個人表演：
Winka 陳泳伽
Winka：
全名： 陳泳伽
身高：160cm
出生日期：1998年6月16日
星座：雙子座
嗜好：唱歌/食好/Deep Talk
《全民造星4》導師：梁祖堯（第五輪：肥仔）
總決賽分數：25分（第七名）
粉絲名：泳瓜
IG：winka_chan
重溫Winka首次登場的個人表演：
https://www.youtube.com/watch?v=FojONdDkxsc