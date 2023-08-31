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COLLAR最新合照驚見7+1惹誤會 網民勁讚呢位更似女團成員？

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ViuTV女團COLLAR近日接受叱咤903「廣東歌關注組」訪問，商台DJ阿酸其後po出與COLLAR成員的大合照，竟引起網民熱烈討論，除了有人誤會7＋1變返8外，仲大讚多出來的1位勁似女團成員！

COLLAR COLLAR原本有8人，So Ching離團後變成7人女團。
COLLAR原本有8人，So Ching離團後變成7人女團。（圖片來源：IG＠collar.weare）

COLLAR與DJ合照惹誤會：7＋1變返8？

女團COLLAR日前上叱咤903「廣東歌關注組」接受訪問，電台DJ阿酸po出與COLLAR成員的大合照，並預告：「逼爆走廊idc！今日有COLLAR講下排舞同日本之旅，仲有武器成員配對～七個人一講旅行就好興奮，一陣430聽呀～」點知照片一出，網民都錯重點，以為COLLAR 7＋1變返8！事關DJ阿酸企喺中間相當搶眼，搞到網民以為阿酸都係成員之一。

COLLAR 網民都大讚阿酸企喺七位COLLAR中間，非常搶眼。
網民都大讚阿酸企喺七位COLLAR中間，非常搶眼。（圖片來源：IG＠acidwonggg）
COLLAR COLLAR近日推出新歌《idc》。
COLLAR近日推出新歌《idc》。（圖片來源：IG＠collar.weare）

COLLAR｜Winka、Gao等成員被比下去？

網民更認為COLLAR有些成員如Winka陳泳伽、Gao沈貞巧、Marf邱彥筒等都被阿酸比下去：「Gao唔好再染呢啲髮色」、「Gao瘦咗都係唔掂」、「Winka成個Serrini咁」、「Gao個樣仲好過Winka」、「點解芯駖個樣咁黃」、「Marf咩事」、「個DJ好似仲正」、「阿酸幾好」、「阿酸靚就唔係好靚，開頭做DJ時唔打扮，同阿正差唔多樣，而家打扮吓染吓髮就變合格多少少咁，但喺903都係做下把多，成日比其他DJ開玩笑，鍾雪/陳麗柔走後903無DJ會比人話係靚啦，但都已經靚過隊騎呢女團」等等。

COLLAR 芯駖被網民指臉色蠟黃，Winka就被指撞樣Serrini。
芯駖被網民指臉色蠟黃，Winka就被指撞樣Serrini。（圖片來源：IG＠acidwonggg）
COLLAR 芯駖。
芯駖。（圖片來源：IG＠lisumlingg）
COLLAR Winka。
Winka。（圖片來源：IG＠winka_chan）
COLLAR Gao新髮色亦被嫌棄。
Gao新髮色亦被嫌棄。（圖片來源：IG＠gagarieo）

COLLAR｜眼利網民：Ivy So倒影超吸晴

除咗DJ阿酸企正C位好搶眼之外，唔少網民仲留意到合照中Ivy So雖然企在左上角，被遮擋了半個身影，但係在側邊玻璃的倒影中，就見到Ivy 穿著一件黃色露腰小背心加熱褲仔，非常吸晴，眼利網民都大讚Ivy身形好突出！

COLLAR 玻璃倒影意外騷出Ivy玲瓏浮凸的身形！
玻璃倒影意外騷出Ivy玲瓏浮凸的身形！（圖片來源：IG＠acidwonggg）
COLLAR ivy so 最近去東京的靚相
Ivy So最近去東京影的靚相。（圖片來源：IG＠ivyysooo）
COLLAR 去沙灘時穿著吊帶背心短裙。
去沙灘時穿著吊帶背心短裙。（圖片來源：ig＠ivyysooo）
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（圖片來源：IG＠ivyysooo）

睇埋903 DJ 阿酸 靚相：

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（圖片來源：IG＠acidwonggg）
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（圖片來源：IG＠acidwonggg）
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（圖片來源：IG＠acidwonggg）
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（圖片來源：IG＠acidwonggg）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠collar.weare、IG＠lisumlingg、IG＠winka_chan、IG＠ivyysooo、IG＠acidwonggg、IG＠gagarieo

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