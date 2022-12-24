Yahoo搜尋人氣大獎｜COLLAR 再度「8變3」拒受訪 Fans大彈造型似4張嘢
COLLAR熱鬥After Class
雅虎香港《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮昨晚（12月23日）於九展舉行，「Yahoo搜尋人氣大獎」總結本年度於歌、影、視範籌的搜尋次數，頒發各個人氣大獎。「樂壇新勢力（組合）」則由兩大電視台的女團代表，TVB的After Class與ViuTV的COLLAR奪得，原本有8位成員的女團COLLAR，缺席人的比出席的還要多，昨日只得Winka、Ivy So與Candy現身，齊腳的After Class比只得3人的COLLAR更熱鬧。
After Class回應齊奪組合獎：唔使爭到頭破血流
After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）提到與同期的COLLAR齊獲組合獎，Gigi表示：「一個良性競爭，又唔使爭到頭破血流，各自好好表演，可以帶畀大家唔同感受。」
COLLAR小背心與露腰裝上陣
在寒冷天氣下，Winka（24歲）、Ivy So（21歲）與Candy（20歲）以小背心與露腰裝上陣，平均年齡更為青春的After Class相對密實得多。在獎項方面，After Class分別得到「樂壇新勢力（組合）」團隊獎，成員炎明熹、姚焯菲奪「樂壇新勢力（女）」以及炎明熹奪大獎「人氣票后」共4個獎項。而COLLAR只奪得「樂壇新勢力（組合）」團隊獎，以及由成員Winka出演歌手CY陳宗澤的MV《滴滴金》，獲「人氣 MV CP」，前後只得1.5個獎項。
Fans彈COLLAR「著到30尾40歲咁」
COLLAR Winka、Ivy So與Candy盛裝攞獎，網民對於8變3已感不滿，「點呀，3個都出席，其他4個呢？」、「怪唔之得輸俾after class，仲要少咁多人，寧願唔出席」，有fans卻最頂唔順三位成員的造型，有facebook「前夫反擊關注組」成員開po：「女人味濃了，不過我覺得d衫同佢地年紀有d距離，兩個2千後一個90尾，著到30尾40歲咁…髮型ivy果個set係靚嘅，糖條裙正。但係d鞋……我唔識形容」fans紛紛留言和應：「除了裙和鞋，髮型邊得呀…winka正常，長頭髮2個都唔掂啦」、「好似試身室啲鞋，做咩呀」、「佢地d造型師真係好唔掂」、「我覺得似細路著大人衫」
So Ching停工全心照顧阿Mo
今年7月28日MIRROR第四場紅館演唱會演出期間發生嚴重意外，舞台上方大屏幕墮下令多名舞蹈員受到重擊，其中COLLAR成員So Ching男友阿Mo傷勢最嚴重，心情大受影響的So Ching決定全面停工，專心照顧男友。
8-1=0？COLLAR已復工
So Ching停工影響COLLAR的工作，曾經有粉絲要求她退團不要拖累眾人，當時成員Winka（陳泳伽）曾經回覆網民：「8-1=0」，但近日已見COLLAR眾女開始復工。
早於意外發生後不久，COLLAR餘下的7位成員已經到商台接受訪問，早前又齊齊現身為代言品牌撐場，為《明日戰記》獻唱主題曲的Winka出席各類宣傳及首映活動，其中最多人支持的Ivy So（蘇雅琳）則獲安排參演ViuTV重頭劇《和解在後》。
最後一次全員演出
參加選秀節目《全民造星4》出道的COLLAR，回看最後一次集齊8女的公開演出，已經要數今年5月26日為張敬軒的紅館演唱會擔任嘉賓，當時被網民狠批唱歌走音似唱K水準，又有成員大叫「記起」、「躲避」被力插離曬大譜。
8變7、7變4、4變3
8缺1變成7名或員後，於上月底出席代言活動，成員阿Day（許軼）因病缺席，然而有份出席主持跑步比賽鳴槍儀式的Ivy So與Candy（王家晴），在COLLAR其餘成員SumLing（李心駖）、Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）及隊長Gao（沈貞巧）在台上獻唱時，竟然只在台下充當「啦啦隊」，負責打氣和拍照。
接著在本月初，只剩下Day、Ivy So及Winka，3女出席喇沙書院的Talent Quest擔任嘉賓。現身中學的3女全部都不是跳舞主將，唱歌方面只剩下唱得之人Winka撐場，然而似乎是缺乏演出經驗和練習，連Winka都唱得不夠穩陣多次瀕臨走音狀況。
網民逐一點評COLLAR成員
自從MIRROR演唱會出意外，女團COLLAR成員So Ching的男友阿Mo李啟言被巨型屏幕重擊後，So Ching一直停工照料男友，歸隊無期，她對男友受傷充斥大量不滿情緒，矛頭似是直指公司，而COLLAR復工後亦未能齊人，人氣大跌。日前更有網民在討論區起哄叫COLLAR不如解散，還逐一批評成員的弱點，唯獨對一位成員有讚無彈，真係耐人尋味！
COLLAR出活動拒受訪
日前COLLAR在8缺2情況下出席活動，除So Ching外，Day(許軼)亦因病缺席，大會事前表明COLLAR不接受訪問。現場雖然都有不少粉絲撐場，但外界亦有不少聲音指COLLAR難以再合體，So Ching遲早會退隊，亦有網民在討論區寫上：「不如COLLAR解散啦好嗎？成隊根本係靠ivyso一個」，貼文一出引來大批網民留言圍插，更逐一力數各成員的弱點。
COLLAR於叱咤「我最喜愛的組合」5強不入
有傳COLLAR在MIRROR演唱會出意外後被「禁聲」，亦沒有新作推出，她們的人氣一直下跌，就連商台《叱咤》「我最喜愛的組合」COLLAR亦5強不入，市民大眾甚至粉絲們都開始感到COLLAR其實可有可無，不過8人中只有Ivy So被指有資格留低，好想知MakerVille同身為COLLAR經理人的Wing，會點回應呢個網民熱話呢？
網民逐一分析COLLAR成員缺點
1. So Ching (蘇芷晴) 衰歸隊無期
眾所週知， So Ching現在一心照顧重傷男友阿Mo，根本無心戀戰女團，網民指出她的問題所在。
「COLLAR係包埋So Ching，根本Mo一日唔好返，佢都唔會有可能入返Viu做野。」
「Marf SoChing Gao 真係極度唔順眼」
「根本就應該飛起So Ching」
2. Sumling (李芯駖) 衰年紀大
去年35歲的Sumling以最大年紀身份參加《造星4》比賽，對比起COLLAR其他成員平均年齡只有二十幾歲時，這位「大姐姐」不論唱歌跳舞明顯是格格不入，網民亦主要攻擊佢年紀。
「Sumling收X啦，最新套戲都要做人老婆，36根本參加中年好鄉音算啦。」
「唔靚唔後生成陣過期老泥味」
「36先起步梗係冇行啦」
「佢一年內老左好多」
3. Marf (邱彥筒) 衰齊陰變髮改運
回顧《全民造星4》，Marf大熱勝出，唱得又跳得，不過原來觀眾緣麻麻，有不少網民對她的髮型及外形甚為不滿。近日她轉髮型將齊陰夾起，獲網民激讚：「妹豬咗！」希望能增加觀眾緣！
「Marf最大問題係醜」
「垃圾Viu個造型出事」
「太黑口黑面feel難有觀眾緣，最大獲係死都唔肯捨棄塊X到核爆既陰」
其實Marf有份出演 ViuTV節目巡禮2023 新劇《那年盛夏，我們綻放如花》，有望向演員方面發展。
4. Day (許軼) 衰包包面
明明是走可愛路線的Day，包包面出晒名，但網民就是愛雞蛋裡挑骨頭，不過Day卻深受廣告客戶喜愛，就算COLLAR停工，但Day不停有電視廣告出街，單是2022年已接超過20個廣告。
「豬頭Day出名唔掂啦」
「豬頭 Day 咪做緊廣告從業員」
「我食豬扒就諗起佢個豬樣」
5. Winka (陳泳伽) 衰剪短頭髮
Winka是在COLLAR中第一個彈出，被安排和Ansonbean合唱電影《明日戰記》主題曲《明日之明日》，但卻被網民指唱功只屬一般，更有網民唔滿意佢剪短頭髮。
「剪走Winka把長髮變達達星人」
「單飛加埋佢呢個樣一定好X快收皮」
6. Candy (王家晴) 衰無個人特色
在COLLAR中，Candy被指是最無個人特色的一位，在《全民造星4》比賽中無論是跳舞還是唱歌都是差幾皮，即使出道後存在感都極低。
「Candy最新嗰個寶礦力活動，X佢老X塊面本身方，仲要腫到X街，真係唔掂。」
7. Gao (沈貞巧) 衰唔靚
Gao雖然身為COLLAR隊長，但由於她並非靚女加上所跳的Locking(鎖舞)被指一般，所以發展比其他隊員差，以個人接拍的廣告及Job亦最少。
「最XX個件Gao影都冇埋，證明咗靚女先係最紅。」
8. Ivy So (蘇雅琳) 擔正ViuTV新劇獲力捧 粉絲至愛
剛滿21歲的Ivy So自COLLAR 出道後，她以團隊或個人身份已接過合供超過17個廣告代言或活動，絕對是COLLAR中最吸金成員之一。她更擔正演出ViuTV原創劇《和解在後》，故事圍繞一間提供專業調解服務的調和中⼼，要探尋衝突背後的因，方得化解矛盾的果，同劇還有ToNick主音趙善恆﹑李麗珍﹑尹光﹑岑珈其及谷德昭等，不少粉絲嗌期待。
「COLLAR – Ivy So ＝0」
「成隊COLLAR 真係得Ivy So一個叫有明星相，其他果7個真係好普通。」
「Ivy So Solo 算，其他全部垃圾黎」
「最靚嘅Ivy So日日接廣告接到手軟」
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