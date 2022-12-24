Yahoo搜尋人氣大獎｜COLLAR 再度「8變3」拒受訪 Fans大彈造型似4張嘢

自從7月底發生的MIRROR演唱會事故後，女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）為了照顧受到重創的舞蹈員男友阿Mo（李啟言）決定全面停工，COLLAR成員8缺1。意外至今四個半月，COLLAR成員早已復工，但每次在台上公開演出的人數漸減，由8個變7個，7個變4個，到最近兩次更只得3名成員充撐場面。