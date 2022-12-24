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Yahoo搜尋人氣大獎｜COLLAR 再度「8變3」拒受訪 Fans大彈造型似4張嘢

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自從7月底發生的MIRROR演唱會事故後，女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）為了照顧受到重創的舞蹈員男友阿Mo（李啟言）決定全面停工，COLLAR成員8缺1。意外至今四個半月，COLLAR成員早已復工，但每次在台上公開演出的人數漸減，由8個變7個，7個變4個，到最近兩次更只得3名成員充撐場面。

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（圖片來源：Yahoo LIVE HK）

COLLAR熱鬥After Class

雅虎香港《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮昨晚（12月23日）於九展舉行，「Yahoo搜尋人氣大獎」總結本年度於歌、影、視範籌的搜尋次數，頒發各個人氣大獎。「樂壇新勢力（組合）」則由兩大電視台的女團代表，TVB的After Class與ViuTV的COLLAR奪得，原本有8位成員的女團COLLAR，缺席人的比出席的還要多，昨日只得Winka、Ivy So與Candy現身，齊腳的After Class比只得3人的COLLAR更熱鬧。

collar 8變3 台上有8位女生，分別來自兩個組合，另外還有樂壇新勢力唱作）得獎者張蔓莎。
台上有8位女生，分別來自兩個組合，另外還有樂壇新勢力（唱作）得獎者張蔓莎。（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
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兩隊同台。（圖片來源：東方新地）
collar 8變3 COLLAR再次唔齊人。
COLLAR再次唔齊人。（圖片來源：東方新地）

After Class回應齊奪組合獎：唔使爭到頭破血流

After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）提到與同期的COLLAR齊獲組合獎，Gigi表示：「一個良性競爭，又唔使爭到頭破血流，各自好好表演，可以帶畀大家唔同感受。」

collar 8變3 Yahoo搜尋人氣大獎 After Class相對COLLAR密實得多。
After Class相對COLLAR密實得多。（圖片來源：東方新地）
collar 8變3 Yahoo搜尋人氣大獎 原本有8位成員的女團COLLAR，今日只得Winka、Ivy So與Candy現身。
原本有8位成員的女團COLLAR，今日只得Ivy So、Winka與Candy現身。（圖片來源：東方新地）

COLLAR小背心與露腰裝上陣

在寒冷天氣下，Winka（24歲）、Ivy So（21歲）與Candy（20歲）以小背心與露腰裝上陣，平均年齡更為青春的After Class相對密實得多。在獎項方面，After Class分別得到「樂壇新勢力（組合）」團隊獎，成員炎明熹、姚焯菲奪「樂壇新勢力（女）」以及炎明熹奪大獎「人氣票后」共4個獎項。而COLLAR只奪得「樂壇新勢力（組合）」團隊獎，以及由成員Winka出演歌手CY陳宗澤的MV《滴滴金》，獲「人氣 MV CP」，前後只得1.5個獎項。

collar 8變3 Fans留言：「好似試身室啲鞋，做咩呀」
Fans留言：「好似試身室啲鞋，做咩呀」（圖片來源：東方新地）

Fans彈COLLAR「著到30尾40歲咁」

COLLAR Winka、Ivy So與Candy盛裝攞獎，網民對於8變3已感不滿，「點呀，3個都出席，其他4個呢？」、「怪唔之得輸俾after class，仲要少咁多人，寧願唔出席」，有fans卻最頂唔順三位成員的造型，有facebook「前夫反擊關注組」成員開po：「女人味濃了，不過我覺得d衫同佢地年紀有d距離，兩個2千後一個90尾，著到30尾40歲咁…髮型ivy果個set係靚嘅，糖條裙正。但係d鞋……我唔識形容」fans紛紛留言和應：「除了裙和鞋，髮型邊得呀…winka正常，長頭髮2個都唔掂啦」、「好似試身室啲鞋，做咩呀」、「佢地d造型師真係好唔掂」、「我覺得似細路著大人衫」

collar 8變3 Fans都頂唔順COLLAR昨晚的造型。
Fans都頂唔順COLLAR昨晚的造型。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）
collar 8變3 COLLAR三位成員盛裝攞獎，fans對於8變3已感不滿。
COLLAR三位成員盛裝攞獎，fans對於8變3已感不滿。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）
collar 8變3 Ivy的戰衣未能凸顯曲線。
Ivy的戰衣未能凸顯曲線。（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
collar 8變3 糖條裙係正。
糖條裙係正。（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
collar 8變3 COLLAR三位成員盛裝攞獎，fans大彈她們衣著太成熟。
COLLAR三位成員盛裝攞獎，fans大彈她們衣著太成熟。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）
collar 8變3 COLLAR COLLAR最後一次人齊演出。
COLLAR最後一次人齊演出。（圖片來源：[email protected]_day）

So Ching停工全心照顧阿Mo

今年7月28日MIRROR第四場紅館演唱會演出期間發生嚴重意外，舞台上方大屏幕墮下令多名舞蹈員受到重擊，其中COLLAR成員So Ching男友阿Mo傷勢最嚴重，心情大受影響的So Ching決定全面停工，專心照顧男友。

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（圖片來源：[email protected]_nat）

8-1=0？COLLAR已復工

So Ching停工影響COLLAR的工作，曾經有粉絲要求她退團不要拖累眾人，當時成員Winka（陳泳伽）曾經回覆網民：「8-1=0」，但近日已見COLLAR眾女開始復工。

早於意外發生後不久，COLLAR餘下的7位成員已經到商台接受訪問，早前又齊齊現身為代言品牌撐場，為《明日戰記》獻唱主題曲的Winka出席各類宣傳及首映活動，其中最多人支持的Ivy So（蘇雅琳）則獲安排參演ViuTV重頭劇《和解在後》。

collar 8變3 COLLAR 雖然片段於8月出街，但相信So Ching是在演唱會意外前拍攝
雖然片段於8月出街，但相信So Ching是在演唱會意外前拍攝（圖片來源：YouTube截圖）
collar 8變3 COLLAR COLLAR於演唱會意外發生前所拍的宣傳片。
COLLAR於演唱會意外發生前所拍的宣傳片。（圖片來源：YouTube截圖）

最後一次全員演出

參加選秀節目《全民造星4》出道的COLLAR，回看最後一次集齊8女的公開演出，已經要數今年5月26日為張敬軒的紅館演唱會擔任嘉賓，當時被網民狠批唱歌走音似唱K水準，又有成員大叫「記起」、「躲避」被力插離曬大譜。

collar 8變3 COLLAR 8女獲邀到紅館擔任張敬軒演唱會嘉賓。
8女獲邀到紅館擔任張敬軒演唱會嘉賓。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 8變3 COLLAR COLLAR首次踏上紅館台板。
COLLAR首次踏上紅館台板。（圖片來源：[email protected]_day）
collar 8變3 COLLAR COLLAR紅館演出被評失準。
COLLAR紅館演出被評失準。（圖片來源：[email protected]_day）
collar 8變3 COLLAR COLLAR齊人跳舞畫面已不再。
COLLAR齊人演出畫面已不再。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 8變3 COLLAR 畫面難以復再。
畫面難以復再。（圖片來源：YouTube截圖）

8變7、7變4、4變3

8缺1變成7名或員後，於上月底出席代言活動，成員阿Day（許軼）因病缺席，然而有份出席主持跑步比賽鳴槍儀式的Ivy So與Candy（王家晴），在COLLAR其餘成員SumLing（李心駖）、Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）及隊長Gao（沈貞巧）在台上獻唱時，竟然只在台下充當「啦啦隊」，負責打氣和拍照。

collar 8變3 COLLAR COLLAR上月底出席代言活動。
COLLAR上月底出席代言活動。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 8變3 COLLAR Ivy與Candy在台下做「啦啦隊」。
Ivy與Candy在台下做「啦啦隊」。（圖片來源：YouTube截圖）

接著在本月初，只剩下Day、Ivy So及Winka，3女出席喇沙書院的Talent Quest擔任嘉賓。現身中學的3女全部都不是跳舞主將，唱歌方面只剩下唱得之人Winka撐場，然而似乎是缺乏演出經驗和練習，連Winka都唱得不夠穩陣多次瀕臨走音狀況。

collar 8變3 COLLAR 本月初COLLAR已經剩下3女。
本月初COLLAR已經剩下3女。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 8變3 COLLAR 只剩3人氣勢大減。
只剩3人氣勢大減。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 8變3 COLLAR 連唱將Winka都瀕臨走音。
連唱將Winka都瀕臨走音。（圖片來源：YouTube截圖）

網民逐一點評COLLAR成員

自從MIRROR演唱會出意外，女團COLLAR成員So Ching的男友阿Mo李啟言被巨型屏幕重擊後，So Ching一直停工照料男友，歸隊無期，她對男友受傷充斥大量不滿情緒，矛頭似是直指公司，而COLLAR復工後亦未能齊人，人氣大跌。日前更有網民在討論區起哄叫COLLAR不如解散，還逐一批評成員的弱點，唯獨對一位成員有讚無彈，真係耐人尋味！

collar 8變3 COLLAR 女團COLLAR自MIRROR演唱會出意外後被「禁聲」，人氣急跌，有網民提議解散女團。
女團COLLAR自MIRROR演唱會出意外後被「禁聲」，人氣急跌，有網民提議解散女團。 （圖片來源：[email protected]_day）

COLLAR出活動拒受訪

日前COLLAR在8缺2情況下出席活動，除So Ching外，Day(許軼)亦因病缺席，大會事前表明COLLAR不接受訪問。現場雖然都有不少粉絲撐場，但外界亦有不少聲音指COLLAR難以再合體，So Ching遲早會退隊，亦有網民在討論區寫上：「不如COLLAR解散啦好嗎？成隊根本係靠ivyso一個」，貼文一出引來大批網民留言圍插，更逐一力數各成員的弱點。

collar 8變3 COLLAR COLLAR 8位一體接下的只有一個健康飲品廣告，其他廣告都是拆散去接拍。
COLLAR 8位一體接下的只有一個健康飲品廣告，其他廣告都是拆散去接拍。（圖片來源：[email protected]
collar 8變3 COLLAR 有網民在連登討論區以「不如collar解散啦好嗎」為題，引起熱議。
有網民在連登討論區以「不如collar解散啦好嗎」為題，引起熱議。（圖片來源：連登討論區截圖）
collar 8變3 COLLAR 網民近日對COLLAR不滿登上熱搜，骨牌效應令團中7位成員被攻擊，唯獨是Ivy So冇份。
網民近日對COLLAR不滿登上熱搜，骨牌效應令團中7位成員被攻擊，唯獨是Ivy So冇份。（圖片來源：連登討論區截圖）
collar 8變3 COLLAR 網民逐一分析COLLAR成員衰啲乜。
網民逐一分析COLLAR成員衰啲乜。（圖片來源：連登討論區截圖）

COLLAR於叱咤「我最喜愛的組合」5強不入

有傳COLLAR在MIRROR演唱會出意外後被「禁聲」，亦沒有新作推出，她們的人氣一直下跌，就連商台《叱咤》「我最喜愛的組合」COLLAR亦5強不入，市民大眾甚至粉絲們都開始感到COLLAR其實可有可無，不過8人中只有Ivy So被指有資格留低，好想知MakerVille同身為COLLAR經理人的Wing，會點回應呢個網民熱話呢？

collar 8變3 COLLAR 由於So Ching缺席COLLAR所有活動，更傳對公司有很多不滿，還令粉絲反感，無疑會影響整隊COLLAR的發展。
由於So Ching缺席COLLAR所有活動，更傳對公司有很多不滿，還令粉絲反感，無疑會影響整隊COLLAR的發展。（圖片來源：[email protected]

網民逐一分析COLLAR成員缺點

1. So Ching (蘇芷晴) 衰歸隊無期

眾所週知， So Ching現在一心照顧重傷男友阿Mo，根本無心戀戰女團，網民指出她的問題所在。

「COLLAR係包埋So Ching，根本Mo一日唔好返，佢都唔會有可能入返Viu做野。」

「Marf SoChing Gao 真係極度唔順眼」

「根本就應該飛起So Ching」

collar 8變3 COLLAR So Ching現在一心照顧重傷男友，根本無心戀戰女團。 今次引起網民反感，其中一個原因是So Ching不斷no show。
So Ching現在一心照顧重傷男友，根本無心戀戰女團。 今次引起網民反感，其中一個原因是So Ching不斷no show。 （圖片來源：[email protected]_nat）

2. Sumling (李芯駖) 衰年紀大

去年35歲的Sumling以最大年紀身份參加《造星4》比賽，對比起COLLAR其他成員平均年齡只有二十幾歲時，這位「大姐姐」不論唱歌跳舞明顯是格格不入，網民亦主要攻擊佢年紀。

「Sumling收X啦，最新套戲都要做人老婆，36根本參加中年好鄉音算啦。」

「唔靚唔後生成陣過期老泥味」

「36先起步梗係冇行啦」

「佢一年內老左好多」

collar 8變3 COLLAR Sumling當日以35歲成為COLLAR一員，但在很多人眼中女團宗旨是後生靚女，35歲已是中女。 IG@lisumlingg)
Sumling當日以35歲成為COLLAR一員，但在很多人眼中女團宗旨是後生靚女，35歲已是中女。 （圖片來源：[email protected]

3. Marf (邱彥筒) 衰齊陰變髮改運

回顧《全民造星4》，Marf大熱勝出，唱得又跳得，不過原來觀眾緣麻麻，有不少網民對她的髮型及外形甚為不滿。近日她轉髮型將齊陰夾起，獲網民激讚：「妹豬咗！」希望能增加觀眾緣！

「Marf最大問題係醜」

「垃圾Viu個造型出事」

「太黑口黑面feel難有觀眾緣，最大獲係死都唔肯捨棄塊X到核爆既陰」

collar 8變3 COLLAR Marf一直走cool爆型格路線，相比起Ivy So走靚女完全不能相提並論，而齊陰一直是Marf參賽至今的指定髮型，但原來網民對此極為反感。
Marf一直走cool爆型格路線，相比起Ivy So走靚女完全不能相提並論，而齊陰一直是Marf參賽至今的指定髮型，但原來網民對此極為反感。 （圖片來源：[email protected]_marifemarife）
collar 8變3 COLLAR Marf將齊陰夾起，即刻少女番！
Marf將齊陰夾起，即刻少女番！（圖片來源：[email protected]

其實Marf有份出演 ViuTV節目巡禮2023 新劇《那年盛夏，我們綻放如花》，有望向演員方面發展。

collar 8變3 COLLAR 那年盛夏，我們綻放如花
（圖片來源：ViuTV預告截圖）

4. Day (許軼) 衰包包面

明明是走可愛路線的Day，包包面出晒名，但網民就是愛雞蛋裡挑骨頭，不過Day卻深受廣告客戶喜愛，就算COLLAR停工，但Day不停有電視廣告出街，單是2022年已接超過20個廣告。

「豬頭Day出名唔掂啦」

「豬頭 Day 咪做緊廣告從業員」

「我食豬扒就諗起佢個豬樣」

collar 8變3 COLLAR Day一向走可愛風，所以廣告合約一個接一個，繼Ivy So後她是第二個深受廣告客戶歡迎的COLLAR成員。 IG@6y_day)
Day一向走可愛風，所以廣告合約一個接一個，繼Ivy So後她是第二個深受廣告客戶歡迎的COLLAR成員。（圖片來源：[email protected]_day）

5. Winka (陳泳伽) 衰剪短頭髮

Winka是在COLLAR中第一個彈出，被安排和Ansonbean合唱電影《明日戰記》主題曲《明日之明日》，但卻被網民指唱功只屬一般，更有網民唔滿意佢剪短頭髮。

「剪走Winka把長髮變達達星人」

「單飛加埋佢呢個樣一定好X快收皮」

collar 8變3 COLLAR Winka在《全民造星4》一出場就以英文歌出賽，令人印象難忘，唱功在女團中都是頭三甲。
Winka在《全民造星4》一出場就以英文歌出賽，令人印象難忘，唱功在女團中都是頭三甲。 （圖片來源：[email protected]_chan）
collar 8變3 COLLAR Winka早前被安排與Ansonbean合唱電影《明日戰記》主題曲《明日之明日》。
Winka早前被安排與Ansonbean合唱電影《明日戰記》主題曲《明日之明日》。 （圖片來源：[email protected]_chan）

6. Candy (王家晴) 衰無個人特色

在COLLAR中，Candy被指是最無個人特色的一位，在《全民造星4》比賽中無論是跳舞還是唱歌都是差幾皮，即使出道後存在感都極低。

「Candy最新嗰個寶礦力活動，X佢老X塊面本身方，仲要腫到X街，真係唔掂。」

collar 8變3 COLLAR Candy在COLLAR中稱得上靚女擔當，但原來都會被網民批評無個人特色。
Candy在COLLAR中稱得上靚女擔當，但原來都會被網民批評無個人特色。 （圖片來源：[email protected]

7. Gao (沈貞巧) 衰唔靚

Gao雖然身為COLLAR隊長，但由於她並非靚女加上所跳的Locking(鎖舞)被指一般，所以發展比其他隊員差，以個人接拍的廣告及Job亦最少。

「最XX個件Gao影都冇埋，證明咗靚女先係最紅。」

collar 8變3 COLLAR Gao身為COLLAR隊長，平時專教人跳Locking鎖舞)，但她的舞功卻被網民勁彈。
Gao身為COLLAR隊長，平時專教人跳Locking(鎖舞)，但她的舞功卻被網民勁彈。 （圖片來源：[email protected]

8. Ivy So (蘇雅琳) 擔正ViuTV新劇獲力捧 粉絲至愛

剛滿21歲的Ivy So自COLLAR 出道後，她以團隊或個人身份已接過合供超過17個廣告代言或活動，絕對是COLLAR中最吸金成員之一。她更擔正演出ViuTV原創劇《和解在後》，故事圍繞一間提供專業調解服務的調和中⼼，要探尋衝突背後的因，方得化解矛盾的果，同劇還有ToNick主音趙善恆﹑李麗珍﹑尹光﹑岑珈其及谷德昭等，不少粉絲嗌期待。

「COLLAR – Ivy So ＝0」

「成隊COLLAR 真係得Ivy So一個叫有明星相，其他果7個真係好普通。」

「Ivy So Solo 算，其他全部垃圾黎」

「最靚嘅Ivy So日日接廣告接到手軟」

collar 8變3 COLLAR Ivy So首度擔正演出ViuTV原創劇《和解在後》。
Ivy So首度擔正演出ViuTV原創劇《和解在後》。（圖片來源：《和解在後》截圖）
collar 8變3 COLLAR 剛滿21歲的Ivy So自COLLAR 出道後，廣告之多令她成為COLLAR最吸金成員。
剛滿21歲的Ivy So自COLLAR 出道後，廣告之多令她成為COLLAR最吸金成員。（圖片來源：[email protected]
collar 8變3 COLLAR 網民在討論區狂數COLLAR成員，只有Ivy So有讚無彈。
網民在討論區狂數COLLAR成員，只有Ivy So有讚無彈。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap梁詠琪演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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撰文：東方新地圖片來源：連登討論區截圖、YouTube截圖、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_marifemarife_、[email protected]_nat、[email protected]_chan、[email protected]_day

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